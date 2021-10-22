Полный текст постановления губернатора Дмитрий Азарова о нерабочих днях в Самаре с 25 октября 2021 года: работают все?

ТЦ будут открыты, но не для всех
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Самарской области нерабочие дни объявили на неделю раньше, чем по всей стране. С 25 октября некоторых жителей региона отправят сидеть по домам. Правда, судя по полному тексту постановления губернатора Дмитрия Азарова о нерабочих днях, коснется это немногих. В документе указано, кто может и должен работать в эти дни: это предприятия из списка системообразующих, организации по доставке еды и торгующие продуктами питания на вынос, продуктовые магазины, банки, адвокаты и нотариусы, МФЦ, ЗАГСы, гостиницы, СМИ, транспорт и такси, переписчики.
В ТЦ будут пускать только по QR-кодам, в таком же порядке будет проходить заселение в гостиницы. Работников 60 лет и старше рекомендовано перевести на дистанционку, школьников и студентов - отправить на каникулы. В детсадах будут работать дежурные группы.
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Полный текст постановления
ГУБЕРНАТОР
САМАРСЕОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О режиме нерабочих дней на территории Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно—эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях недопущения дальнейшего
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории Самарской области период нерабочих дней с 25 по 29 октября 2021
года с сохранением за работниками заработной платы в дополнение к периоду нерабочих дней с
30 октября по 7 ноября 2021 года, установленному в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в
октябре — ноябре 2021 г.».
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2. Приостановить с 25 октября по 7 ноября 2021 года деятельность находящихся на
территории Самарской области организаций независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей.
3. Определить, что на территории Самарской области в период с 25 октября по
7 ноября 2021 года продолжают функционировать следующие организации:
1) непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование,
предназначенное для непрерывного технологического процесса, а также
организации, образующие с перечисленными организациями единую производственно-сбытовую
цепочку;
2) организации, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания
(только в режиме доставки и навынос);
3) медицинские и аптечные организации;
4) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой
необходимости, рекомендуемый перечень которых утвержден распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-p;
5) организации, выполняющие неотложные работы (оказывающие неотложные услуги) в
условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения
заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу
жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;
6) организации, осуществляющие неотложные ремонтные, строительные и
погрузочно-разгрузочные работы;
7) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций;
8) адвокаты, а также лица, обеспечивающие их деятельность;
9) нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия, а также лица, обеспечивающие их
деятельность;
10) столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие
организацию питания для работников организаций;
11) органы записи актов гражданского состояния, осуществляющие предоставление
государственных услуг в части государственной регистрации рождения и смерти,
государственной регистрации актов гражданского состояния по ранее поданным
заявлениям и в случаях возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу
жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения;
12) многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (по
предварительной записи);
13) государственные, а также муниципальные учреждения и предприятия (по решению
органов, в ведении которых они находятся);
14) научные и образовательные организации;
15) организации, оказывающие услуги по временному размещению граждан (гостиничные услуги);
16) системообразующие организации, перечень которых утвержден распоряжением Правительства
Самарской области от 31.07.2020 № 392-p, организации, расположенные и действующие в
Самарской области, признанные системообразующими организациями российской экономики в
соответствии с пунктом 3.2 протокола заседания Правительственной комиссии по
повышению устойчивости развития российской экономики от 10.04.2020 № 7кв, а также
организации, образующие с перечисленными организациями единую производственно-сбытовую цепочку;
17) организации, участвующие в реализации проведения Всероссийской
переписи населения (в части организации Всероссийской переписи населения);
18) организации, осуществляющие свою деятельность исключительно в дистанционном режиме;
19) организации, относящиеся к средствам массовой информации, а также участвующие в выпуске
средств массовой информации;
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20) организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, учрежденные органами
государственной власти Самарской области;
21) организации, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования
(в том числе легковым такси).
4. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в пункте 3 настоящего постановления,
перевести в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года работников в возрасте 60 лет и старше
на дистанционный режим работы.
5. Установить, что в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года совершеннолетние
граждане допускаются к посещению торговых центров, рынков, а также торговых комплексов и
торговых предприятий с площадью торгового зала свыше 2000 кв. метров при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, и оригинала (QR-кoдa с единого портала
государственных услуг) одного из следующих документов:
сертификата профилактической прививки от COVID-19; сведений о перенесенном заболевании COVID-19.
6. Установить, что в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года
совершеннолетние граждане допускаются к посещению организаций, оказывающих услуги по
временному размещению граждан (гостиничные услуги), при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, и оригинала (QR-кoдa с единого портала государственных услуг)
одного из следующих документов:
сертификата профилактической прививки от COVID-19; сведений о перенесенном заболевании COVID-19.
7. Рекомендовать:
руководителям образовательных организаций высшего образования и профессиональных
образовательных организаций рассмотреть вопрос об установлении перерыва при получении
образования и (или) каникул (каникулярных дней) в период с 25 октября по 3 ноября
2021 года с
возможным изменением сроков окончания учебного процесса в 2021/22 учебном
году;
руководителям общеобразовательных организаций скорректировать календарные учебные графики,
определив в них каникулы для учащихся в период с 25 октября по 3 ноября 2021 года;
руководителям дошкольных образовательных организаций организовать в период
с 25 октября по 3 ноября 2021 года работу дежурных групп в соответствии с
Санитарно—эпидемиологическими правилами CП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.
8. Оперативным штабам муниципальных образований Самарской области по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
рассмотреть возможность принятия решений о предоставлении образовательных услуг
обучающимся оргаиизаций дополнительного образования в дистанционном режиме с 25
октября по 7 ноября 2021 года.
9. Руководителям организаций, указанных в пункте 3 настоящего постановления:
определить минимальную численность работников, необходимых для обеспечения функционирования этих
организаций с 25 октября по 7 ноября 2021 года на рабочих местах, а также обеспечить возможность
работы части сотрудников в дистанционном режиме в указанный период;
обеспечить выполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности,
установленных на территории Самарской области.
10. Установить, что в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года иные постановления Губернатора
Самарской области, устанавливающие комплекс ограничительных и иных мер,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, применяются
в части, не противоречащей настоящему постановлению.