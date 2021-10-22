Полный текст постановления губернатора Дмитрий Азарова о нерабочих днях в Самаре с 25 октября 2021 года: работают все?

ТЦ будут открыты, но не для всех Фото: Артем КИЛЬКИН

В Самарской области нерабочие дни объявили на неделю раньше, чем по всей стране. С 25 октября некоторых жителей региона отправят сидеть по домам. Правда, судя по полному тексту постановления губернатора Дмитрия Азарова о нерабочих днях, коснется это немногих. В документе указано, кто может и должен работать в эти дни: это предприятия из списка системообразующих, организации по доставке еды и торгующие продуктами питания на вынос, продуктовые магазины, банки, адвокаты и нотариусы, МФЦ, ЗАГСы, гостиницы, СМИ, транспорт и такси, переписчики.

В ТЦ будут пускать только по QR-кодам, в таком же порядке будет проходить заселение в гостиницы. Работников 60 лет и старше рекомендовано перевести на дистанционку, школьников и студентов - отправить на каникулы. В детсадах будут работать дежурные группы.

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Полный текст постановления

ГУБЕРНАТОР

САМАРСЕОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О режиме нерабочих дней на территории Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона «О

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно—эпидемиологического

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях недопущения дальнейшего

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории Самарской области период нерабочих дней с 25 по 29 октября 2021

года с сохранением за работниками заработной платы в дополнение к периоду нерабочих дней с

30 октября по 7 ноября 2021 года, установленному в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в

октябре — ноябре 2021 г.».

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2. Приостановить с 25 октября по 7 ноября 2021 года деятельность находящихся на

территории Самарской области организаций независимо от организационно-правовой формы и

формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей.

3. Определить, что на территории Самарской области в период с 25 октября по

7 ноября 2021 года продолжают функционировать следующие организации:

1) непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование,

предназначенное для непрерывного технологического процесса, а также

организации, образующие с перечисленными организациями единую производственно-сбытовую

цепочку;

2) организации, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания

(только в режиме доставки и навынос);

3) медицинские и аптечные организации;

4) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой

необходимости, рекомендуемый перечень которых утвержден распоряжением

Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-p;

5) организации, выполняющие неотложные работы (оказывающие неотложные услуги) в

условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения

заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу

жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

6) организации, осуществляющие неотложные ремонтные, строительные и

погрузочно-разгрузочные работы;

7) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций;

8) адвокаты, а также лица, обеспечивающие их деятельность;

9) нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия, а также лица, обеспечивающие их

деятельность;

10) столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие

организацию питания для работников организаций;

11) органы записи актов гражданского состояния, осуществляющие предоставление

государственных услуг в части государственной регистрации рождения и смерти,

государственной регистрации актов гражданского состояния по ранее поданным

заявлениям и в случаях возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу

жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения;

12) многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (по

предварительной записи);

13) государственные, а также муниципальные учреждения и предприятия (по решению

органов, в ведении которых они находятся);

14) научные и образовательные организации;

15) организации, оказывающие услуги по временному размещению граждан (гостиничные услуги);

16) системообразующие организации, перечень которых утвержден распоряжением Правительства

Самарской области от 31.07.2020 № 392-p, организации, расположенные и действующие в

Самарской области, признанные системообразующими организациями российской экономики в

соответствии с пунктом 3.2 протокола заседания Правительственной комиссии по

повышению устойчивости развития российской экономики от 10.04.2020 № 7кв, а также

организации, образующие с перечисленными организациями единую производственно-сбытовую цепочку;

17) организации, участвующие в реализации проведения Всероссийской

переписи населения (в части организации Всероссийской переписи населения);

18) организации, осуществляющие свою деятельность исключительно в дистанционном режиме;

19) организации, относящиеся к средствам массовой информации, а также участвующие в выпуске

средств массовой информации;

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20) организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, учрежденные органами

государственной власти Самарской области;

21) организации, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования

(в том числе легковым такси).

4. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в пункте 3 настоящего постановления,

перевести в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года работников в возрасте 60 лет и старше

на дистанционный режим работы.

5. Установить, что в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года совершеннолетние

граждане допускаются к посещению торговых центров, рынков, а также торговых комплексов и

торговых предприятий с площадью торгового зала свыше 2000 кв. метров при предъявлении

документа, удостоверяющего личность, и оригинала (QR-кoдa с единого портала

государственных услуг) одного из следующих документов:

сертификата профилактической прививки от COVID-19; сведений о перенесенном заболевании COVID-19.

6. Установить, что в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года

совершеннолетние граждане допускаются к посещению организаций, оказывающих услуги по

временному размещению граждан (гостиничные услуги), при предъявлении документа,

удостоверяющего личность, и оригинала (QR-кoдa с единого портала государственных услуг)

одного из следующих документов:

сертификата профилактической прививки от COVID-19; сведений о перенесенном заболевании COVID-19.

7. Рекомендовать:

руководителям образовательных организаций высшего образования и профессиональных

образовательных организаций рассмотреть вопрос об установлении перерыва при получении

образования и (или) каникул (каникулярных дней) в период с 25 октября по 3 ноября

2021 года с

возможным изменением сроков окончания учебного процесса в 2021/22 учебном

году;

руководителям общеобразовательных организаций скорректировать календарные учебные графики,

определив в них каникулы для учащихся в период с 25 октября по 3 ноября 2021 года;

руководителям дошкольных образовательных организаций организовать в период

с 25 октября по 3 ноября 2021 года работу дежурных групп в соответствии с

Санитарно—эпидемиологическими правилами CП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.

8. Оперативным штабам муниципальных образований Самарской области по

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

рассмотреть возможность принятия решений о предоставлении образовательных услуг

обучающимся оргаиизаций дополнительного образования в дистанционном режиме с 25

октября по 7 ноября 2021 года.

9. Руководителям организаций, указанных в пункте 3 настоящего постановления:

определить минимальную численность работников, необходимых для обеспечения функционирования этих

организаций с 25 октября по 7 ноября 2021 года на рабочих местах, а также обеспечить возможность

работы части сотрудников в дистанционном режиме в указанный период;

обеспечить выполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности,

установленных на территории Самарской области.

10. Установить, что в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года иные постановления Губернатора

Самарской области, устанавливающие комплекс ограничительных и иных мер,

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, применяются

в части, не противоречащей настоящему постановлению.