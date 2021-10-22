Школа имени Ольги Бузовой и мишек Фредди: самарцы переименовывают названия учебных заведений в Google-картах

Самарские школьники-шутники переименовывают свои школы ради лайков в Тик-Ток

Самарские школьники открыли для себя новое развлечение, благодаря тренду в популярной социальной сети Тик-Ток. Суть заключается в том, чтобы переименовать школьные заведения в Google-картах в героев известных мемов. Так, в Самаре появилась школа имени Ольги Бузовой, персонажа аниме Аратаки Итто и никому неизвестной «бебры».

Любители аниме не остались в стороне от тендов

Тренд «переименуй школу» завирусился по всей стране. В некоторых городах появились школы с названиями персонажей фильмов, знаменитостей, а кто-то через переименование учебного заведения пытается общаться с учителями и одноклассниками.

С помощью изменения названия одноклассники пытаются общаться друг другом

Досталось также и учебным заведениям среднего профессионального образования. Так, в Самаре, вместо привычного техникума промышленных технологий появился СТПТ мишек Фредди, а Самарский машиностроительный колледж вообще получил не очень благозвучное название.

Досталось и самарским техникумам

Часто можно заметить, что в новых названиях школ упомянута некая «Бебра». Мем «Нюхай Бебру» появился в сентябре этого года, а сама фраза появилась еще два года назад, когда в сети появилось видео, где один парень собирается ударить другого лопатой со словами «Нюхай Бебру». Пользователи социальных сетей быстро подхватили незнакомую фразу и стали упоминать ее в своих видеороликах.

Новое словечко используется теперь везде

Однозначного ответа, что же такое «бебра» нет, однако большинство все же склоняется к названию мужского полового органа. Также есть более культурный вариант, что «бебра» - это на сленговом языке обозначает «подмышки».

Стоит отметить, что Google и раньше разрешал корректировать или полностью менять названия объектов на картах. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Вносимые исправления не проходят жесткую модерацию, поэтому любой желающий может назвать объект как ему захочется. Но все же есть некоторые ограничения – нельзя переименовать культурные объекты, достопримечательности и другие наиболее популярные места на карте.

Иногда значение названия знает только автор

Но стоит отметить, что такая шалость приходится по нраву немногим. Даже несмотря на то, что официального переименования учебного заведения не произошло, некоторые руководители школ недовольны новым трендом в Тик-Ток.

- Очень обидно, что шутники не понимают, в честь кого было названо учреждение, и ставят свои названия, перечеркивая тем самым всю историю школы. Конечно, можно вычислить того, кто это сделал, но наказывать за это мы не имеем права, - говорит преподаватель одной из самарских школ.

Найти того, кто внес исправления в название учебного заведения можно, но сделать это не просто и не быстро. Во-первых, нужно направить запрос в корпорацию Google, подтвердить, что вы являетесь собственником этого учреждения, а дальше ждать ответ. Обычно ответы на запросы приходят в течение месяца.

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