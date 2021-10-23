В Орске дети обнаружили около многоэтажки чемодан с телом женщины

В Орксе нашли тело женщины в чемодане

В субботу, 23 октября в городе Орск Оренбургской области обнаружили тело молодой девушки с явными признаками насильственной смерти. По словам очевидцев, тело нашли вечером возле дома 47а по улице Станиславского. Дети играли во дворе и обнаружили чемодан, который пролежал под окнами дома весь день. Из любопытства они открылиего и чуть не сошли с ума: находка оказалась с "душком", внутри был труп человека.

Местный житель Вадим рассказал, что дети тут же побежали домой рассказывать о страшной находке.

- Мы живём в соседнем доме, у меня сын прибежал, начал рассказывать, что друзья играли и наткнулись на чемодан. В нём увидели труп, побежали домой, рассказали родителям. Те вызвали полицию. Вроде как никто не пропадал рядом. Наверное, привезли чемодан откуда-то.

Эту информацию подтверждает и Александр, живущий неподалёку.

- Чемодан нашли дети 7-8 лет. Мы с компанией шли мимо, за другом. К нам подбежали дети и сказал "Там человек лежит". Мы подошли к прохожему, он посмотрел. Проходила женщина, и она вызвала полицию, - рассказал журналисту "КП-Самара" Александр.

Пугающая находка взбудоражила все соседские дома.

- Это нашли за домом по Станиславского 47а, у нас туда балкон выходит, прямо окна. Мы с магазина пришли - а там полиции много, все уже оцепили. Мы ничего не слышали и не знаем, не искали никого здесь. Страшно теперь даже из дома выходить, - делится эмоциями жительница Орска Юлия Бачурина.

По предварительным данным, смерть наступила примерно сутки назад. Как сообщает orsk.ru, тело в чемодане нашли без головы. Местная жительница утверждает, что видела в чемодане расчленённый труп.

- Полиция ко мне пришла, сказали, что обнаружили труп. Я пошла туда, там расчленённый труп в чемодане – часть ног и довольно-таки приличная попа. Это явно не ребёнок. Это явно взрослый человек.

В Следственном комитете России подтвердили находку. Решением председателя СК уголовное дело незамедлительно передано в центральный аппарат с целью всестороннего, полного и качественного расследования. Александр Бастрыкин потребовал в максимально краткие сроки установить виновное лицо.