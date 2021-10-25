"Пошел в стендап, чтобы делиться психологическими проблемами": комик из Самары стал участником шоу "Прожарка"

Комик из Самары Сергей Матросов в свежем выпуске "Прожарки" жёстко прошёлся по Михаилу Галустяну. ФОТО: Предоставлено Комсомолке

На телеканале ТНТ4 выходят новые выпуски шоу «Прожарка», в котором комики жестко и без рамок шутят над своими гостями. 18 октября прожаривали Михаила Галустяна, где одним из «прожарщиков» был комик из Самары Сергей Матросов, у которого за плечами есть победа в проекте «Comedy Баттл». А уже 25 октября в шоу придет один из самых ярких тиктокеров страны Даня Милохин.

"КП-Самара" пообщалась с Сергеем Матросовом, который метко шутит обо всем на свете и не перестает разговаривать панчами даже во время интервью.

Жена Светлана - главный редактор в жизни Сергея. ФОТО: Соцсети

Сергей, ты родился и вырос в Самаре. Почему появилось желание переехать в Москву?

Живя в регионе, ты рано или поздно упираешься в стену развития. На шоу ходят одни и те же люди, шутки проверять сложно. Поэтому я принял решение переехать в Москву, чтобы выступать по несколько раз в день. Ну и чтобы Москва-сити чаще из такси видеть, конечно же.

У тебя, как у многих людей твоей профессии, имеется опыт ведения свадеб. Это ли подтолкнуло тебя к стендапу, или наоборот?

К стендапу меня подтолкнуло психологическое желание делиться своими проблемами. К ведению свадеб подтолкнуло желание зарабатывать больше денег, чтобы этих проблем не было.

В 2019 году ты победил в «Comedy Баттле». Трудно ли быть комиком из провинции в Москве? Или среди комиков, наоборот, много приезжих? Объединяет ли это вас?

Мне кажется, тут нет комиков из провинции или Москвы. Тут есть регалии, с которыми тебе чуть проще выступать на «Открытых микрофонах» и фотографироваться с незнакомыми людьми.

Ты снимался в рекламе МТС, а как ты туда попал? Тебя заметили на выступлениях, или ты сам «атаковал» кастинг-директоров и пробивался? Понравился ли этот опыт тебе?

В целом, от съемок в рекламе у меня только приятные ощущения, ведь за них платят. Попал туда очень интересно: я взял трубку в тот момент, когда мне позвонили.

Среди комиков нет разницы, из Москвы ты или из провинции - важнее твои таланты. ФОТО: Предоставлено Комсомолке

В «Прожарку» ты получил приглашение после Comedy Battle? Каково было выступать в таком проекте?

Да, меня позвали в проект после победы. Но я и до этого хотел туда попасть. Просто от меня тогда не брали трубки…

Как жена относится к твоим успехам? Просишь ли ты ее оценить еще не вышедший материал?

Жена - мой основной редактор, она у меня самая лучшая, я её очень люблю. Она иногда придумывает шутки для меня - кстати, очень смешные. Всё, что я пишу, она редактирует. Даже это интервью.

Обязательно ли переезжать в Москву из провинциального города, чтобы добиться успеха в творческой сфере, в частности, в жанре стендап-комедии?

Думаю, что да. Как минимум, нет ни одного примера комика, который стал известен в регионе, не показав при этом гениталии.

Прежде чем заняться стендапом, Сергей начал вести свадьбы. ФОТО: Соцсети

Часто ли бываешь в Самаре? Видишься ли с кем-то из друзей, одноклассников, однокурсников?

Очень люблю природу Самары. Даже когда был на Бали, думал: блин, вот бы увидеться с кем-нибудь из однокурсников!

Взял ли ты с собой из Самары в Москву какой-нибудь сувенир? Например, вещь, которая приносит тебе удачу?

Я взял с собой жену.

Какие планы на будущее? Выпустить спешл, поехать с гастрольным туром, открыть школу ведущих или стендаперов?

Параллельно с «Прожаркой» выходит мой сольный концерт. Скорее всего, в этот же день. Скорее всего, на YouTube. Гляньте обязательно, там переживания последних двух лет моей жизни. Спасибо!

Смотрите новый выпуск шоу «Прожарка» с участием Сергея 25 октября в 23:00 на ТНТ4.