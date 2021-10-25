«Никаких куриных грудок»: показываем, что происходит около ТЦ в Самаре, куда пускают только по QR-кодам

В крупные магазины пускают только вакцинированных и переболевших Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самаре с понедельника, 25 октября, в торговые центры и гипермаркеты начали пускать только при наличии QR-кода, который можно получить после прививки от коронавируса, справки о вакцинации или перенесенном заболевании. Мы побывали в нескольких крупных торговых центрах и посмотрели, как это все работает.

Очереди в ТЦ и на прививку

К открытию «Космопорта» на входе - очерели. И это - в понедельник утром! Конечно, дни нерабочие, но все равно - большинство же работают. Откуда посетители?

- Да мы просто пришли за лдеждой. Я даже не слышала, что теперь коды нужны, возмущается рядом со входом молодая девушка. Ей даже нет 18-ти, по последним правилам- в ТЦ нельзя, только с родителями.

- Ну и где я их возьму, я же студентка, - вздыхает юное создание. - Родители в деревне, я - без теплых ботинок.

Охранник на входе неумолим. Александр объясняет, что их строго проинструктировали: коды проверять специальным приложением на телефоне, тех, кто филонит, не пускать.

- Нам на штрафы тоже нарываться не хочется, - разводит он руками. - Уже с утра несколько скандалов нам закатили. В принципе, у нас очереди небольшие, ну сколько людей в ТЦ идет. Входов несколько. Вот что вечером будет - не знаю, у нас же Ашан, все за продуктами поедут. Но я не советую надеяться проскочить как в анекдоте со случайным кодом. Не получится, куриную грудку мы тут же определим.

А вот на входе в «Леруа Мерлен», где явно не ожидали такого потока уже с утра, - очередь. Начинается рабочий день и все ремонтники спешат закупиться необходимыми материалами. А тут - такой сюрприз. Здесь поставили столы, чтобы загородить проход, стоят охранник и сотрудник магазина - без кода внутрь не пустят, слишком большие риски - совсем закрываться не хочется никому.

Очередь скопилась не только у торгового центра, но и у мобильного пункта вакцинации. Там тоже много недовольных – очередь большая, накрапывает дождик, от которого даже в ТЦ не спрячешься, без прививки ведь не пускают.

На прививку скопились длинные очереди Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Стою уже больше часа, под дождем. Очередь очень медленно идет. Ничего для людей не сделано – все мокнут под дождем, а тут и с детьми пришли, и пожилых много, - рассказала Анна, которая стояла в очереди на прививку.

После первой прививки можно получить временный сертификат, который будет действовать две недели. И с ним уже можно будет идти в магазин.

Однако, известны случаи, когда привившиеся всё равно не могут получить QR-код месяцами. В ответ на жалобы на портале Госулуги приходит временный код, но, когда заканчивается его действие, постоянный код так и не появляется.

Справки проверяют охранники Фото: Вячеслав СОРОКИН

Далеко не все привившиеся считают, что вакцинация поможет исправить сложившуюся ситуацию. Некоторые считают, что нужно принимать даже больше ограничительных мер.

- Очень многие ездят заграницу, откуда и привозят вирус, - говорили люди в очереди.

В «Амбаре» ситуация в первый день длинных выходных была поспокойнее. Народу на входе было мало, лишь у «Леруа Мерлен» скопилась большая очередь. Но в дальнейшем к проверке кодов и справок подключились не только охранники, но и сотрудники магазина, в результате чего дело пошло быстрее.

Справка или QR-код

В торговый центр "Амбар" наш журналист отправился не с кодом, а с сертификатом о вакцинации. Мы подозревали, что будет непросто, но охранники оказались очень хорошо готовы к ситуации. С бумажной справкой (конечно, при наличии паспорта), пускали без проблем.

Однако, это далеко не всегда так. Например, еще до длинных выходных, когда уже действовали подобные ограничения в фитнес-клубах, в редакцию приходили сообщения, что со справками не пускают, требуя только QR-код. Хотя должны пропускать и со справкой.

Далеко не у всех есть смартфон, который в принципе может принимать и считывать QR-коды. Также не у всех есть аккаунт на Госулугах. Кроме того, возникают и уже описанные проблемы с получением QR-кода. Поэтому бумажная справка в сочетании с паспортом принимаются, что бы не говорили на входе.

Пускают не везде, где должны

Кроме того, мы зашли в несколько мелких магазинов, где вообще ничего не должны спрашивать, кроме масок. Нас пустили, но также известно, что в некоторых так называемых магазинах у дома тоже требуют справки, чего быть не должно. «В обеденный перерыв мы зашли в продуктовый магазин за едой – и нас не пустили, сказали, что нужны какие-то справки», - были озадачены самарцы.

Некоторые, кстати, и вовсе узнают о новой пропускной системе уже в магазине и сильно удивляются, что теперь действуют такие правила.

Что касается пропуска в магазины, в постановлении губернатора Самарской области от 21 октября о режиме нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября сказано, что сертификат или справка о перенесенном заболевании нужны в торговых центрах, рынках, торговых комплексах и торговых предприятий с площадью торгового зала свыше 2 000 квадратных метров.