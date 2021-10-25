«Люди умирали на соседних кроватях»: мама двух школьников из Самарской области рассказала о COVID-19 в реанимации

В реанимации пациенты оказываются между жизнью и смертью Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самарской области за последние сутки выявили почти 1200 заболевших коронавирусом. Ситуация становится тяжелее с каждым днем. Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, что уже сейчас развернуто более 8 тысяч коек. На госпитализации находятся 7876 пациентов. И каждый день есть потребность в добавлении новых мест.

Увы, жители Самарской области все чаще болеют коронавирусом, перенося его в тяжелой форме. В реанимацию попадают и совсем молодые люди. Наталье Турбиной, маме двух детей из Большеглушицкого района, всего 34 года. Она надеялась, что болезнь пройдет стороной и все время откладывала вакцинацию. Но потом все же подхватила вирус. Все развивалось стремительно, началась ковидная пневмония, резко ухудшилось состояние. Температура не спускалась ниже 39 градусов. В реанимацию ее привезли на "скорой" - реаниматологи сразу оценили состояние молодой женщины как критичное.

- Было панически страшно. В голове только одна мысль: реанимация - значит конец? У меня двое мальчишек-школьников, в 34 года не время думать о смерти, а тут такое… - вспоминает Наталья о пережитом ужасе.

В реанимацию молодую женщину доставили уже в инвалидном кресле. Быстро подключили к кислороду и начали интенсивное лечение. Каждый день брали кровь на анализ, делали ренгтен, мониторили пульс, сатурацию, давление.

- Меня все поддерживали, было так приятно видеть внимание персонала, их глаза. Они постоянно передавали мне сообщения от близких. Трогательно до слез, - признается Наталья.

Самым страшным было оказаться так близко к смерти. В палате Натальи умирали люди. Вот не смогли спасти бабушку, вот скончался мужчина средних лет.

- Я плотно зажмуривала глаза и старалась продышать тот момент, когда безжизненные тела заворачивали в простыни и вывозили на каталках в коридор... И в этом аду работают люди, спасая наши жизни из последних сил, - с дрожью в голосе говорит Наталья.

В реанимации Наталья была семь суток, все это время она находилась между жизнью и смертью и даже не могла оценить, сколько времени прошло. Все, что у нее было - надежда. Женщине повезло, она смогла выкарабкаться - впереди, впрочем, еще долгая реабилитация и постоянное внимание к здоровью. И теперь она уже уверена, что хочет максимально защититься от повторения кошмара.

- С прививкой тянуть не буду. Сделаю через полгода после болезни - после анализа на С-реактивный белок и уровня антител в крови, - говорит она.