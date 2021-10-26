Полезно для здоровья: в Самаре открылись сразу два новых магазина ВкусВилл

Новый ВкусВилл на Аэродромной, 45. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Долгожданное событие

Магазин ВкусВилл в торговом центре «Аврора» принял первых покупателей на прошлой неделе.

- Два раза в год я навещаю маму в Нижнем Новгороде, И в одну из поездок она отвела меня во ВкусВилл: мы купили сосиски из индейки, какие-то молочные продукты, выпечку. И я влюбилась. Очень жалко было, что в Самаре такого магазина нет. Когда открылся ВкусВилл на улице Спортивной, в районе железнодорожного вокзала, ездила туда специально. Но сейчас не лучшая ситуация для поездок в общественном транспорте, поэтому была там только один раз. Очень рада, что теперь смогу покупать полюбившиеся продукты рядом с домом, - рассказала жительница Железнодорожного района Алла Тонких. И она не единственная, кто с нетерпением ждала открытия магазина.

- Я учился в Санкт-Петербурге, и ВкусВилл был прямо на первом этаже нашего дома. Для студентов, конечно, дороговато. Но пельмени, например, вполне доступны, и, самое главное, они точно такие, как у бабушки. А миндальный круассан вообще топ – я за ним сегодня пришел. Вернувшись в Самару, скучал именно по этой выпечке. До этого пару раз мимоходом заходил в магазин на Ново-Садовой, но это далеко отсюда. А мимо «Авроры» каждый день хожу, - поделился впечатлениями самарец Илья Милютин.

Ассортимент впечатляет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как дома

За что самарцы полюбили ВкусВилл? От постоянных покупателей магазина часто можно услышать что вся еда тут - «как дома». Эти слова обычно служат синонимом качества. Но ведь и на своей кухне мы, как правило, готовим из купленных в ближайшем супермаркете или на рынке продуктов. Но кто может гарантировать, что они действительно соответствуют высоким стандартам? А вот во ВкусВилл вы совершенно точно купите продукты без усилителей, загустителей и прочей «химии» - это главный принцип работы торговой сети.

- Самая приятная часть нашей работы - знакомить покупателей с ассортиментом, и я делаю это с удовольствием, потому что сама люблю многое во ВкусВилл, - рассказывает старший продавец группы «Развитие» Татьяна Антипова. Она работает в компании уже семь лет: не без ее участия открывались магазины в Санкт-Петербурге, Геленджике, Брянске, Тольятти, и, конечно, в Самаре. – Тем, кто приходит к нам впервые, я всегда советую молочку: кефир, творог. Горжусь нашей курицей: птицы живут вне клеток, свободно гуляют, питаются только натуральными кормами. Попробуйте, и вы сразу поймете, насколько это мясо отличается от того, к которому вы привыкли. Вареники и пельмени – ручной лепки, а в их составе только натуральные продуты и специи. Есть диабетический отдел, где все без сахара. Наши соки и морсы непременно прямого отжима.Рыба – только шоковой заморозки, глазури по минимуму: ее замораживают прямо на трейлере, сразу после того, как выловят.Наша цель не просто продать, но и позаботиться о здоровье покупателей, сделать их стол разнообразнее.

Постоянные покупатели магазина говорят, что вся еда тут - «как дома». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Контроль качества и обратная связь

Торговая сеть работает только с проверенными производителями. Все поставщики знают: любая баночка или упаковка, которая отправляется на прилавки ВкусВилл, в любой момент может быть подвергнута исследованию. Но это не единственный инструмент контроля качества.

- Мнение покупателей – для нас приоритет. Люди знают это и активно пишут на горячую линию: критикуют, предлагают, благодарят, оценивают. Жалобы на качество рассматривают технологи. Были случаи, когда мы просто снимали товар с продаж, если он вызывал нарекания у наших клиентов, - говорит Татьяна Антипова.

Эта курица разительно отличается от той, к которой мы привыкли. Попробуйте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Удобно, просто…

Ассортимент во ВкусВилл огромный. Поэтому особенно важно так распланировать пространство, чтобы магазин был удобен для покупателей.

- Человек интуитивно должен понимать, где находится нужный ему продукт. Правильная выкладка помогает легко и просто найти товар, - объясняет Татьяна Антипова.

Для удобства покупателей в магазине разработана целая система бонусов. Кстати, от привычных нам пластиковых карт тут давно отказались, чтобы хоть немного снизить вредное воздействие на окружающую среду – им на смену пришли виртуальные. Кстати, в магазине на Аэродромной,45 совсем скоро можно будет сдать в переработку батарейки – это очень востребовано сегодня у самарцев.

В новых магазинах действуют все положения программы лояльности ВкусВилл. Достаточно оформить карту «Давайте дружить!», установить мобильное приложение и покупать продукты с дополнительной выгодой.

- Я советую обращать внимание на ценники: оранжевые ценники предлагают скидку от двух позиций, желтые – это стоимость при наличии карты, - объясняет Татьяна Антипова.

Пельмени ручной лепки нравятся и детям, и взрослым. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

и безопасно…

Все продавцы магазина, как и положено в условиях пандемии, носят маски и перчатки. Того же требуют и от гостей – правда, QR-код при посещении пока предъявлять не требуется. У входа в магазин и на кассах стоят санитайзеры. А если вы по каким-то обстоятельствам не рискуете посещать людное место, то можно оформить доставку – весь ассортимент магазина есть на сайте. Это просто и безопасно: курьер доставит покупку прямо к двери.

Покупатели без проблем найдут нужные продукты: свежие и замороженные, готовые к употреблению и полуфабрикаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С собаками - можно!

Новый магазин на Аэродромной,45 – достаточно большой, около трехсот квадратных метров. Поэтому здесь обустроена зона кафе: можно купить сэндвич и кофе и даже полноценно пообедать в тепле и уюте. И, к своему удивлению, я вижу среди посетителей кафе девушку с мопсом.

- Зигги маленький пес, но даже с ним не во все магазины можно зайти, тем более в продуктовые, - рассказывает хозяйка собаки Анна Китова. – ВкусВилл один из немногих торговых точек, работающих по принципу дог-френдли. Спасибо за это.

Действительно, в магазин можно зайти с питомцем, рост которого не превышает 30 см. Это так же было сделано по пожеланиям покупателей.

- Мы любим и своих покупателей, и их животных. Приходите, и убедитесь сами, - говорит Татьяна Антипова.