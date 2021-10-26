Втерся в доверие, покупая обеды: в Самарской области заводчанин «увел» карту коллеги и взял полумиллионный кредит

Внимательность инспекторов ГИБДД помогла быстро раскрыть преступление
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сотрудники полиции Чапаевска оперативно раскрыли преступление, которое совершил 26-летний местный житель. Мужчина придумал хитрый план, чтобы ограбить свою коллегу по работе, но остаться безнаказанным у него не получилось. Сотрудники полиции рассказали журналисту «КП-Самара» подробности задержания преступника.
Инцидент произошел в марте 2021 года. Молодой человек работал на заводе в Чапаевске. Одна из его коллег периодически давала ему свою банковскую карту, чтобы он покупал ей обеды в заводской столовой. Женщина доверяла парню, поэтому он знал пин-код от ее карты. В какой-то момент молодому человеку пришла в голову идея ограбить свою коллегу, ведь он владел достаточной информацией о ее банковских счетах.
Парень знал, что женщина всегда носит с собой карту и мобильный телефон, а также что она живет в поселке Нагорном. Он придумал хитрый план по ограблению. После рабочей смены он сел в свой автомобиль, а его коллега отправилась домой на вахтовом автобусе. Злоумышленник припарковал машину недалеко от дома женщины, надел поверх своей куртки дождевик, а лицо закрыл медицинской маской, чтобы его не узнали. Увидев, что его цель подошла к своему дому, он сделал вид, что расклеивает объявления. Когда женщина открыла дверь в подъезд, парень проскочил вслед за ней, после чего вырвал из рук потерпевшей сумку и убежал.
- Добежав до машины, он сел в нее и поехал через кольцевую развязку по автотрассе в сторону Саратова. По дороге, не останавливая машину, он посмотрел содержимое сумки. Там во внутреннем кармане лежали 600 рублей, банковская карта, а также мобильный телефон, - рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
Телефон потерпевшей был заблокирован, поэтому парню пришлось сбросить настройки. Далее он скачал мобильное приложение банка и ввел всю необходимую информацию, получив полный доступ к счету своей коллеги. Молодой человек через приложение оформил кредит в 500 тысяч рублей. Позже на допросе парень признался, что хотел украсть только 100 тысяч, но чем больше сумма кредита, тем вероятнее, что его одобрят.
Когда деньги пришли на счет, парень выбросил сумку с телефоном и направился в Чапаевск, чтобы снять в банкомате наличку. Он снял 100 тысяч рублей, а остальные 400 тысяч, по его словам, собирался вернуть коллеге. В тот момент, когда он выходил ночью из отделения банка, на него обратили внимание сотрудники ГИБДД, которые дежурили рядом.
- От начальника смены нам поступила ориентировка о грабеже в поселке Нагорном. Мы заметили похожего на разыскиваемого мужчину и решили проверить его документы. Парень сказал, что документов у него при себе нет, а в банкомате он снимал зарплату, - рассказал инспектор дорожно-патрульной службы О ГИБДД ОМВД РФ по Чапаевску Балыкин.
В руках у парня была крупная сумма денег, а его объяснения, почему он ходит по улице ночью в дождевике, показались полицейским странными. Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для разбирательства. Молодого человека попросили сесть на переднее сидение служебного автомобиля.
- В этот момент задержанный решил избавиться от чужой банковской карты, с которой только что снял 100 тысяч рублей. Он выкинул ее между обшивкой и напольным резиновым ковриком переднего пассажирского сидения, - рассказали правоохранители.
В отделе полиции парня опросили и отпустили домой, а чуть позже инспекторы ГИБДД нашли карту заявительницы в служебном автомобиле. Экспертиза показала, что на ней есть отпечатки пальцев мужчины в дождевике. Тогда все встало на свои места.
- Злоумышленника задержали по месту жительства. При опросе он признал свою вину и рассказал, что похищенные деньги он потратил на собственные нужды в эту же ночь. При себе у него осталось всего 10 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
В отношении жителя Чапаевска было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» и по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Сама же потерпевшая решила не подавать иск о возмещении материального вреда, так как родители парня полностью погасили долг в 103 600 рублей. Суд с учетом смягчающих обстоятельств (наличие трехлетней дочери, отсутствие судимости, содействие при расследовании преступления, полное возмещение ущерба) назначил молодому человеку наказание в виде трех лет лишения свободы условно.