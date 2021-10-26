Втерся в доверие, покупая обеды: в Самарской области заводчанин «увел» карту коллеги и взял полумиллионный кредит

Внимательность инспекторов ГИБДД помогла быстро раскрыть преступление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции Чапаевска оперативно раскрыли преступление, которое совершил 26-летний местный житель. Мужчина придумал хитрый план, чтобы ограбить свою коллегу по работе, но остаться безнаказанным у него не получилось. Сотрудники полиции рассказали журналисту «КП-Самара» подробности задержания преступника.

Женщина доверяла своему коллеге

Инцидент произошел в марте 2021 года. Молодой человек работал на заводе в Чапаевске. Одна из его коллег периодически давала ему свою банковскую карту, чтобы он покупал ей обеды в заводской столовой. Женщина доверяла парню, поэтому он знал пин-код от ее карты. В какой-то момент молодому человеку пришла в голову идея ограбить свою коллегу, ведь он владел достаточной информацией о ее банковских счетах.

Парень знал, что женщина всегда носит с собой карту и мобильный телефон, а также что она живет в поселке Нагорном. Он придумал хитрый план по ограблению. После рабочей смены он сел в свой автомобиль, а его коллега отправилась домой на вахтовом автобусе. Злоумышленник припарковал машину недалеко от дома женщины, надел поверх своей куртки дождевик, а лицо закрыл медицинской маской, чтобы его не узнали. Увидев, что его цель подошла к своему дому, он сделал вид, что расклеивает объявления. Когда женщина открыла дверь в подъезд, парень проскочил вслед за ней, после чего вырвал из рук потерпевшей сумку и убежал.

- Добежав до машины, он сел в нее и поехал через кольцевую развязку по автотрассе в сторону Саратова. По дороге, не останавливая машину, он посмотрел содержимое сумки. Там во внутреннем кармане лежали 600 рублей, банковская карта, а также мобильный телефон, - рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Телефон потерпевшей был заблокирован, поэтому парню пришлось сбросить настройки. Далее он скачал мобильное приложение банка и ввел всю необходимую информацию, получив полный доступ к счету своей коллеги. Молодой человек через приложение оформил кредит в 500 тысяч рублей. Позже на допросе парень признался, что хотел украсть только 100 тысяч, но чем больше сумма кредита, тем вероятнее, что его одобрят.

Парень в дождевике показался странным

Когда деньги пришли на счет, парень выбросил сумку с телефоном и направился в Чапаевск, чтобы снять в банкомате наличку. Он снял 100 тысяч рублей, а остальные 400 тысяч, по его словам, собирался вернуть коллеге. В тот момент, когда он выходил ночью из отделения банка, на него обратили внимание сотрудники ГИБДД, которые дежурили рядом.

- От начальника смены нам поступила ориентировка о грабеже в поселке Нагорном. Мы заметили похожего на разыскиваемого мужчину и решили проверить его документы. Парень сказал, что документов у него при себе нет, а в банкомате он снимал зарплату, - рассказал инспектор дорожно-патрульной службы О ГИБДД ОМВД РФ по Чапаевску Балыкин.

В руках у парня была крупная сумма денег, а его объяснения, почему он ходит по улице ночью в дождевике, показались полицейским странными. Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для разбирательства. Молодого человека попросили сесть на переднее сидение служебного автомобиля.

- В этот момент задержанный решил избавиться от чужой банковской карты, с которой только что снял 100 тысяч рублей. Он выкинул ее между обшивкой и напольным резиновым ковриком переднего пассажирского сидения, - рассказали правоохранители.

В отделе полиции парня опросили и отпустили домой, а чуть позже инспекторы ГИБДД нашли карту заявительницы в служебном автомобиле. Экспертиза показала, что на ней есть отпечатки пальцев мужчины в дождевике. Тогда все встало на свои места.

- Злоумышленника задержали по месту жительства. При опросе он признал свою вину и рассказал, что похищенные деньги он потратил на собственные нужды в эту же ночь. При себе у него осталось всего 10 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении жителя Чапаевска было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» и по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Сама же потерпевшая решила не подавать иск о возмещении материального вреда, так как родители парня полностью погасили долг в 103 600 рублей. Суд с учетом смягчающих обстоятельств (наличие трехлетней дочери, отсутствие судимости, содействие при расследовании преступления, полное возмещение ущерба) назначил молодому человеку наказание в виде трех лет лишения свободы условно.