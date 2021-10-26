Masterkicks - ваш собственный магазин обуви без крупных вложений и риска

Ведь дело не в малых по масштабу целях, а в поступательном движении к задуманному. Если вы планируете собственный бизнес, наверняка, вы уже думали о том, как начать с минимальными вложениями. А что, если можно не только минимизировать средства, но и получить квалифицированную поддержку? Знакомьтесь, MasterKicks - новый бренд на рынке электронный продаж и ваш проводник в мир бизнеса!

Франчайзинговая модель известна давно, однако настоящее распространение она получила в последние десятилетия. Суть тут проста: начинающий предприниматель встает под крупный бренд, чтобы получить имя, выгодные условия и лояльную клиентуру. В обмен на это бренд берет плату и требует соблюдать установленные стандарты качества. Интерес франчайзи состоит в том, что, даже с учетом ежемесячных роялти, цена такого предприятия зачастую оказывается значительно ниже, чем при самостоятельной работе. Кроме того, бренд дает знания, готовые модели работы, а также гарантии. Именно так работает MasterKicks.

Малые вложения и большая помощь

Если мы говорим о торговле, одним из важнейших факторов для начинающего - и не только - предпринимателя становится закупочная цена. Контакты с поставщиками сформировать непросто. Еще сложнее получить действительно выгодный ценник, который с надбавкой для розничной торговли, даст искомую прибыль. Часто в цепочке производитель-продавец розницы в малом бизнесе появляется куча посредников, готовых работать с малым оптом на кабальных условиях. Конечно, это невыгодно. И мало того, нестабильно. Выпадение одного звена влечет нарушение поставок, что чревато простоем. А еще купленный товар нужно где-то хранить, под него нужно арендовать склад.

Имеет значение и ассортимент. Магазин, в котором представлен минимум позиций, не кажется солидным. Если говорить о продажах спортивной обуви (отрасли, в которой работает MasterKicks), то практически не имеет смысла раскручивать площадку, на которой представлено всего пара десятков наименований, а размерный ряд страдает от недостач. А ведь это реальный объем товара для новичка, не имеющего возможности вложить большой стартовый капитал. Даже если покупатель придет в такой обувной магазин, то, не обнаружив своего размера один единственный раз, он, скорее всего, уже не вернется. Действует это правило и для продаж в сети Интернет.

Франшиза решает данную проблему просто: партнер получает выгодные цены благодаря общему объему сети и доступ к полному ассортименту. В этом моменте в MasterKicks идут еще дальше: компания вообще не требует от франчайзи закупок на склад. Торговля проходит в электронной форме, товар поступает к покупателю через доставку, а значит, не имеет значения, откуда он идет. Поэтому товар отправляется с головного склада, магазину остается лишь оформить заказ. Это освобождает множество ресурсов, в том числе и ресурсов времени. Кроме того, это снимает проблему с бумажной волокитой, документация также проходит через головную компанию - покупатель получает все сопроводительные бумаги, включая гарантийные талоны, прямо с покупкой.

Освободившееся время можно посвятить развитию магазина, его продвижению, рекламе, представленности на страницах социальных сетей, маркетплейсах. Часто владельцам, озабоченным закупками, приходится тратить на этот вопрос все силы и время, о собственно продажах речь заходит едва ли не в последнюю очередь. Таким точкам часто не хватает рекламы и продвижения - как следствие, покупатель просто не видит магазин, и продавец в любой момент рискует остаться с нераспроданным стоком. В работе по франшизе MasterKicks риск подобного развития событий отсутствует по определению.

Такой магазин не может не открыться

Пожалуй, знания — это то, что ценится в бизнесе более всего прочего. Нестрашны ограниченные бюджеты, если вы знаете, как правильно распорядится имеющими средствами. К сожалению, нередко знания в бизнес-среде приобретаются посредством негативного опыта. Специализированная литература, мастер-классы и тренинги буквально пестрят “историями Золушки”, в которых начинающий бизнесмен терпит крах превращения кареты в тыкву, и лишь потом побеждает. Явление настолько распространенное, что уже стало принятым считать, будто успех невозможен без поражения.

В MasterKicks на это смотрят иначе. Почти у каждого из нас есть опыт работы по найму. Представьте, что такая работа непременно требует этапа попадания к недобросовестному работодателю, который не платит вам зарплату, ставя на грань выживания, однако потом вы собираетесь с силами и находите хорошую вакансию. Представили? А как же Трудовой кодекс? - воскликнете вы и будете правы. Все ровно то же с частными предпринимательством. Бизнесмен просто не имеет права начинать неудачно, ведь он отвечает, как минимум, за собственное благополучие, будучи главным сотрудником своего предприятия.

Франшиза MasterKicks предполагает плавный и безопасный старт. Вы начинаете с малого: открытия одного магазина. Однако прежде, чем вы его откроете, вам предстоит пройти обучение, которое и даст те необходимые знания, которые вы будете использовать в своей работе. Помимо собственно теории продаж, а также знаний о сфере одежды и обуви, франчайзи получает готовые инструменты: электронный каталог с собственным личным кабинетом, маркетинговые шаблоны, список рекомендаций для работы и план. Следуя пунктам плана практически невозможно не прийти к искомой цели. Важно, что все это происходит на первых парах на малых оборотах, поэтому если вы работаете по найму, вы можете сохранить свое место, подстраховавшись таким образом - времени на магазин у вас хватит.

Примерно через полгода работы уже окрепший бизнес ждет расширение: франчайзи открывает по плану второй магазин. С этого момента дело начинается всерьез, поскольку в следующие полгода у владельца теперь уже двух торговых точек появляется наемный персонал. Современные средства автоматизации и бизнес-управления позволяют минимизировать человеческие ресурсы и сделать контроль максимально простым. Ваш менеджер возьмет на себя те функции, которые до этого момента выполняли вы сами, а вам останется только контролировать его работу. Делать это несложно, и, если у вас возникнет такое желание, вы можете полностью перепоручить свой бизнес нанятому управленцу, перейдя на получение пассивного дохода. Если цель будет достигнута, вы в полной мере сможете сказать, что ваш бизнес работает на вас. И это будет чистой правдой.

Ваши клиенты приходят неслучайно

Иногда создается впечатление, что торговать в сети может любой. В самом деле: тут нет ни прилавков, ни витрин, нет арендованных площадей и даже кассового аппарата. Однако все не так просто, как кажется. Специалисты MasterKicks говорят, что в настоящий момент рынок интернет-продаж одежды испытывает бум. Кроме того, в последние годы появились новые форматы торговых платформ, что открыло шлюз. На неосвоенное поле хлынул поток новых игроков, многие из которых перебиваются случайными заработками и продают вне всяких теорий, без знаний, ловя удачу наобум. Бывает так, что таким новичкам везет. Однако торговля на протяжении своей истории неоднократно испытывала подобные скачки и подъемы, каждый раз повторяя одно и то же правило: выживает не просто сильнейший; выживает компетентный и знающий. Поэтому в MasterKicks большое внимание уделяется как обучению франчайзи, так и созданию реально работающих маркетинговых кампаний. Ведь только так можно остаться на плаву и подготовить хороший задел на будущее.

Появление маркетплейсов смешало карты. Кажется, что сегодня совсем необязательно иметь собственные инструменты, достаточно пользоваться услугами крупной платформы. Однако такое мнение ошибочно - говорят в MasterKicks. Покупатель по-прежнему строит свое доверие на наличии доказанного присутствия, а значит, вам нужна не просто регистрация на маркетплейсе, а свой сайт, на котором будет привычный и удобный каталог, форма заказов и их трекинг. Это все франчайзи компании получают от бренда. Кроме того, системность и продуманность рекламных кампаний также играет не последнюю роль. Затраты на маркетинг должны планироваться рационально, тогда они принесут хорошую отдачу без перерасходов. По большому счету покупателя не нужно убеждать купить товар именно у вас, покупателю важно вас найти. А после - убедиться, что вы всегда в доступе по данному адресу. Именно это дает стабильный поток постоянных клиентов.

Говорят, в любом деле главное - учиться. Бизнес тут не исключение. Именно поэтому обучение - главное требование MasterKicks к своим франчайзи. Компания даже готова возвращать деньги, потраченные на покупку франшизы, если продажи вдруг не пойдут - главное, чтобы вы прошли при этом курс обучения и следовали стандартам бренда. Таких ситуаций, по словам специалистов компании, практически не случается, поскольку человек, который изучил дело, всегда стремится дойти в нем до результата.

Знания - самое необходимое для того, кто хочет начать свое дело всерьез. Именно знания дают главную гарантию доходности. Бизнес-предприятие, создаваемое на базе опыта и знаний, просто не может не прийти к успеху! Это - проверенная схема MasterKicks.