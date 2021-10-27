В Орске иностранец жестоко расправился с сестрой на глазах ее годовалого малыша

Следователи возбудили уголовное дело Фото: СУ СК по Оренбургской области

В Орске жестоко убили 27-летнюю уроженку иностранного государства. Ее тело со множественными колото-резаными ранами нашли ночью 26 октября 2021 года в квартире на улице Комарова. Подозреваемый уже задержан – это 24-летний брат девушки.

Все началось с того, что накануне вечером в полицию позвонили жильцы дома. Они пожаловались на соседей – те слишком громко скандалили, рассказали в региональном МВД. Когда правоохранители прибыли на место, то заметили у дома обнаженного парня. Он указал им на квартиру. Внутри полицейские нашли тело девушки с ножевыми ранениями. Молодого человека задержали, он сознался в содеянном.

- По версии следствия, подозреваемый, находясь по месту временного проживания, примерно в 23:30 совершил убийство своей сестры. Он ударил ее ножом не менее 28 раз, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Оренбургской области.

Все случилось на глазах ребенка девушки – малыша 2020 года рождения. Он не пострадал. По данным правоохранителей, сейчас он находится со своим отцом.

В отношении 24-летнего иностранца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время он находится под стражей. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства и причину происшествия.

Уже установлено, что брат с сестрой приехали на заработки в Орск 30 марта 2021 года. Разрешение на пребывание в РФ у них действовало до 5 декабря 2021 года.