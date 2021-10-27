Подготовиться к Новому году в кредит и без процентов. Показываем, возможно ли это

Купить подарки в кредит - хорошая идея Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конец года – всегда самое нелегкое финансово время, а уж в нынешней пандемийной ситуации болезнь может опустошить кошелек за пару дней, нерабочие дни не всем оплачивают в достойном размере и планировать будущие расходы становится все сложнее. Но впереди Новый год и оставаться без праздника и подарков совсем не хочется. Часто в качестве решения проблем предлагают кредиты – буквально на все, на отпуск, презенты и чуть ли не новогодний стол. Решили выяснить у финансовых экспертов, в каком случае это будет действительно выгодно и как не разориться на ожидании праздника. Делимся полезными советами и хитростями для тех, кто любит экономить с умом.

Деньги на вклад, подарки в кредит

Брать в кредит ненужные вещи или то, чего захотелось сиюминутно – плохая идея. Взвесить выгоду от разных финансовых инструментов и выбрать наиболее выгодное их сочетание – хорошая. Финансовый консультант Александр Кузнецов приводит пример: у вас есть ежемесячно пополняемый вклад, на который вы каждый месяц откладываете часть зарплаты. Оставшихся денег будет недостаточно, чтобы позволить себе и вложиться в подарки или поездку на Новый год, и позволить себе прежний уровень жизни. При этом в следующем месяце доход будет прежним, а запланированных трат не будет и останется «Подушка безопасности».

– В таком случае кредитная карта – это возможность взять деньги в долг у себя из будущего. Грамотное распределение финансовых задач позволяет понять: не нужно сейчас урезать накопления, залазить в копилку, на счет. Пусть деньги работают: просто на вкладе, в других финансовых инструментах. Кредит будет оправданным решением, важно только правильно выбрать продукт, – говорит Александр. И отмечает: перед новым годом, когда наоборот появляется спрос на заемные средства, ставки по вкладам часто растут, появляются выгодные предложения об открытии таких счетов – с подарками и бонусами.

Конечно, это не должны быть кредиты в местах покупки или займ денег под невыгодные условия. Для текущих расходов больше подойдет кредитная карта, и правильно подобранный продукт позволит не только не потратить лишнего, но и в идеальном случае остаться в плюсе.

Как взять кредит и не платить проценты

Это утверждение выглядит как сказка, но на самом деле – реальная возможность. Выбирая карту особое внимание аналитики рекомендуют обращать именно на Грейс-период и на стоимость обслуживания карты. Среди продуктов разных банков можно подобрать бесплатные: только уточните, какие условия для этого необходимо выполнить. Часто это определенный уровень трат или наоборот, ежемесячных пополнений. Преференции будут тем клиентам, у которых есть счет или зарплатный проект в этом банке.

Очень важная характеристика – грейс-период, то время, когда клиент может не платить проценты, возвращая долг. Этот показатель разный у всех банков и составляет в основном от 1 до 2 месяцев.

– Недавно на рынке появилась кредитная СберКарта, которую аналитики Frank RGв признали самой выгодной в России из карт с длительным льготным периодом. Здесь можно возвращать долг в течение трех месяцев и не платить процент в этот период. Так, если купить подарки перед новым годом с кредитной карты, возвращать деньги можно будет до середины марта. Это выгодно. Главный мой совет – перед покупкой – проконсультируйтесь с кредитными специалистами банка, прочитайте внимательно договор и обязанности клиента. У кредитных карт есть некоторые обязательства клиента: например, минимальные ежемесячные погашения. Их не нужно пропускать, чтобы не потерять льготы, – говорит Александр Кузнецов.

В самом Сбере прокомментировали выбор аналитиков тем, что новая карта в самом деле обходится клиенту практически бесплатно. Ничего не стоит само обслуживание, уведомления по карте. Это сделано для того, чтобы клиент мог оформить ее «на всякий случай» и использовать в тот момент, когда она понадобится.

Накопить себе на подарок

Есть еще несколько моментов, на которые стоит обращать внимание при выборе карты. Во-первых, это ставка, под которую выдают деньги. Даже если льготный период большой, стоит думать и о ситуации, когда средства понадобятся на длительный срок и потом за пользование ими придется заплатить. Иногда ставка фиксированная, в ином случае она определяется под каждого клиента – уточните заранее, какой она будет и в каком случае. Бывает, что у банка есть ряд партнеров, при покупке у которых за пользование кредитом придется заплатить меньше – уточните список таких партнеров заранее.

Приятным бонусом может стать программа лояльности банка, которая будет распространяться и на кредитку. Покупая в долг, можно заработать кэшбек или баллы на авиабилеты, путешествия – а потом приобрести себе подарок. О том, какие возможности существуют у выбранной карты, тоже лучше заранее узнать у банковского специалиста – и планировать свои расходы правильно.