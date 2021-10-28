Сызранский НПЗ выпустил в Волгу более 82 тысяч мальков сазана

Каждый выпуск рыбы тщательно готовится и проходит под контролем специалистов. Фото АО «СНПЗ».

Умен и всеяден

Многие из нас считают, что разбираются в рыбе: судак слишком костляв, щука отдает тиной, лещ хорош как для жарки, так и для ухи. Однако рыба рыбе рознь не только по своим вкусовым качествам. Каждый вид водной фауны играет свою, особую роль в экосистеме реки. И, если бы в подводном мире существовала аналогичная нашей государственная система, сазан по праву мог бы возглавить министерство экологии. Тем более что ума ему не занимать - в Японии о мудрых людях так и говорят: «Умен как сазан».При чем же тут экология? Сазан обязан своим названием казахскому языку, в котором «саз» - ил, а «ан» - животное. То есть, «сазан» -это рыба, предпочитающая илистое дно. И не забавы ради, а в качестве любимого блюда: сазан питается зоопланктоном, моллюсками и синими водорослями, препятствуя заиливанию рек и очищая воду. Благодаря такой всеядности он не только прослыл природным мелиоратором, но и быстро набирает вес, к радости рыбаков. При некоторой удаче (не забываем о хитрости сазана) можно выудить рыбку весом в 20-30 килограммов!

С легкой руки заводчан

Именно таких природных мелиораторов в количестве 82,4 тысячи штук выпустили 19 октября в акваторию Волги сотрудники Сызранского НПЗ. Конечно, цифру (и вид рыбы) взяли не с потолка: видовой и количественный состав новых речных обитателей рассчитывается специалистами Росрыболовства. Завод заключает договор с рыбопитомником, который подращивает мальков до оптимальных размеров.В этом году молодь сазана доставили в Сызрань с саратовского предприятия, где она была выращена специально для АО «СНПЗ». С родины мальки приехали на волжский берег Сызрани в специальном резервуаре.Каждая акция в рамках восстановления волжской экосистемы проходит под контролем специалистов и тщательно готовится. Прежде, чем отправить маленьких сазанов в путешествие по реке, экологи проверили температуру в водоеме - это необходимая мера, позволяющая избежать стресса при переселении сеголеток (так называют рыбок первого года жизни).Каждый малек, несмотря на небольшой вес (около 20 граммов), уже готов к самостоятельной жизни в естественной среде. А то, что на дворе октябрь, им только «на руку», ведь осенью вода насыщена кислородом, значит, адаптация пройдет быстрее. Место под выпуск малька тоже выбирали с пристрастием - нужны и глубина, и чистое дно.

Проводы многотысячного отряда сазана - уже вторая за эту осень экологическая акция Сызранского НПЗ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов.

В сентябре нефтепереработчики пополнили популяцию краснокнижной стерляди. В Волгу выпустили 46 тысяч мальков этой редкой рыбы (а в прошлом году с легкой руки сызранских заводчан в реку отправились более 107 тысяч ценных мальков). Таким образом, всего за последние годы число молоди стерляди, сазана и толстолобика, отправленной в свободное плавание по волжским просторам сотрудниками СНПЗ, превысило 800 тысяч особей!

Выпуск рыбы - часть системной работы по охране окружающей среды, которую проводит Сызранский НПЗ. Предприятие много внимания уделяет механизмам минимизации воздействия своей производственной деятельности на окружающую среду, ее сохранению для нынешнего и будущих поколений.Природоохранная деятельность нефтепереработчиков выходит далеко за периметр промгиганта: заводчане - активные участники экологических акций по очистке береговых зон рек и восстановлению родников.