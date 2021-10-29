Хотите защититься от рака груди – не откладывайте «на потом»

Врачи напоминают: регулярные осмотры и обследования помогут выявить рак на ранней стадии, а значит спасти жизнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрь во всем мире является месяцем борьбы с раком молочной железы. Сегодня это заболевание является самым распространенным видом рака у женщин и одной из основных причин смерти.

Рак стали чаще выявлять на начальных стадиях

- В Самарской области на учете у онкологов сейчас стоят более 110 тысяч пациентов, из них 20% - это женщины, у которых выявлен рак молочной железы, - рассказала заместитель главного врача по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью Самарского областного клинического онкологического диспансера Татьяна ЗОЛОТАРЕВА. - Ежегодно мы выявляем 1600-1800 новых случаев заболевания. Среди всех онкозаболеваний рак молочной железы входит в тройку наиболее часто встречающихся, у женщин он стоит на первом месте (среди мужчин им заболевают единицы).

Чаще всего заболевание выявляется у женщин после 55 лет и старше, но ежегодно от 10 до 20 случаев приходится на пациенток до 30 лет. Если полтора десятилетия назад врачи фиксировали обращения на поздних стадиях, то сейчас у 70% всех женщин, которые приходят в онкодиспансер, болезнь обнаружена на 1 и 2 стадиях, что повышает прогноз на выживаемость.

- Пятилетняя выживаемость на ранних стадиях у нас составляет порядка 85-90% случаев, - говорит Татьяна ЗОЛОТАРЕВА. - Если рак выявлен на первой стадии, то через 5 лет мы можем сказать, что заболевание излечено.

Какие факторы сегодня влияют на развитие болезни? Врачи считают, что определяющим является изменения особенностей репродуктивной функции у женщин. Раннее начало менструации, частые аборты, поздние беременности и роды, а также гормональные сбои, особенно, в период предменопаузы и менопаузу. К способствующим факторам развития рака врачи также относят курение, нерациональное питание, отсутствие физической активности. На «плохую наследственность» приходится от 5 до 7 % всех случаев.

Обследования должны стать регулярными

Как не пропустить болезнь, которая долгие годы может никак не проявлять себя? Ответ один – регулярно проходить необходимые обследования. Сделать это можно в своей поликлинике.

- Основная задача первичного медицинского звена – выявление злокачественных образований на ранних стадиях,- говорит главный врач Самарской городской больницы №4 Наталья ВИКТОР. - В каждом подразделении у нас работают смотровые кабинеты - их женщинам нужно проходить не реже одного раза в год. Так же раз в год необходимо посещать врача акушер-гинеколога, который при необходимости направит на дополнительные обследования. На выявление заболеваний на ранних стадиях сосредоточена и работа Центра амбулаторной онкологической помощи. В ЦАОП закуплено оборудование экспертного класса, а снимки читают не только наши врачи: для повторного чтения их направляют специалистам в онкоцентр. В 2020 году благодаря программе диспансеризации мы выявили 7 случаев рака и 22 доброкачественных образования. В этом году (цифры несколько меньше из-за введения ограничительных мер) выявлен 1 рак и 12 случаев доброкачественных образований.

По программе обязательной диспансеризации всем женщинам после 39 лет показано прохождение маммографии один раз в два года. При каких-либо патологиях обследование может быть назначено чаще. Кроме того, врачи напоминают о том, что ежемесячно женщинам необходимо проводить самоосмотр молочных желез и при любых подозрениях обращаться к врачу, который определит дальнейшую тактику лечения.