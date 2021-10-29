Жить без боли: как избавиться от проблем с позвоночником

Вытяжение позвоночника и водолечение

За годы работы многопрофильная КЛИНИКА СИТИЛАБ завоевала доверие пациентов. Самарцы уверены: здесь им окажут высококвалифицированную, всестороннюю и эффективную медицинскую помощь. И, самое главное, медики СИТИЛАБ всегда идут в ногу со временем, постоянно совершенствуя как профессиональные навыки, так и техническое оснащение.

- Мы внедряем самые современные способы лечения для еще более эффективного и комплексного подхода к здоровью.Несмотря на сложности этого года, мы не останавливаемся в развитии, расширяемся, - говорит главный врач многопрофильной КЛИНИКИ СИТИЛАБ Сергей Гусинин. Так, с августа наши пациенты смогут проходить восстановление после длительного безуспешного медикаментозного лечения хронических заболеваний позвоночника и суставов. Это новое для нас, но очень востребованное направление реабилитации.

Автоматизированный комплекс для дозированного сухого и подводного вытяжения позвоночника, вибрационного массажа мышечно-связочного аппарата компании «ОРМЕД» помогает решить проблемы позвоночника и суставов при помощи подводного вытяжения, массажа и других видов водолечения. Подводное вытяжение и подводный гидромассаж позвоночника — это один из самых эффективных методов лечения опорно-двигательного аппарата, который применяется в России и за рубежом уже больше пятидесяти лет. Аналогов специализированному оборудованию в нашей области пока нет.

Главный врач многопрофильной КЛИНИКИ СИТИЛАБ Сергей Гусинин.

Высокие технологии и команда профессионалов

Принцип работы «ОРМЕД» таков: ритмичные движения аппарата заставляют работать участки позвоночника, которые обычно бездействуют. При этом раскрывается грудная клетка, облегчается дыхание, так как в организм поступает мощный поток кислорода. Улучшается кровообращение, усиливается питание головного мозга. А как следствие уходят головные боли и боли в спине. Человек становится активнее, повышается качество жизни.

Современные технологии -это только половина дела. Под руководством главного врача клиники Сергея Гусинина была сформирована команда профессионалов. Ее возглавляет Владислав Качура, врач-невролог, физиотерапевт – его стаж в профессии более тридцати лет! Владислав Алексеевич имеет огромный практический опыт, он сертифицированный мастер в сфере физиотерапии. Кроме него, пациентам помогают опытные инструкторы лечебной физкультуры и массажист, врачи-остеопаты и иглорефлексотерапевт. Таким специалистам доверить свое здоровье не страшно!

Без очереди. Безопасно

Пандемия вносит в нашу жизнь серьезные коррективы. И больше всего это заметно именно в медицине. В районных поликлиниках не хватает узких специалистов, и неврологи – не исключение. Иногда запись растягивается на месяцы, а ведь время работает против пациента: болезнь усугубляется. А если и попадешь на прием, то будешь окружен множеством кашляющих и чихающих людей в масках. В многопрофильной КЛИНИКЕ СИТИЛАБ это исключено. Невролог работает с понедельника по субботу, да и в очереди сидеть не придется. На прием можно записаться в любое удобное время. И это будет не 15 минут, как в районной поликлинике, а минимум полчаса, а иногда и больше.

- Мне, как неврологу, даже полчаса мало, чтобы разобраться в проблеме пациента и дать ему адекватный совет, объяснить ситуацию и рассказать, что делать дальше, чтобы он ушел домой с четким пониманием, что ему делать дальше. И это дает возможность индивидуального подхода к каждому пациенту, - говорит врач-невролог, врач-физиотерапевт Владислав Качура.

Это чудо?

Валентине – всего 18 лет.

- Сколько себя помню, всегда мучилась от головной боли: в школе, дома, на улице, - рассказывает самарчанка. – Я не могла полноценно заниматься спортом, веселиться с друзьями, даже спать. Врачи разводили руками и прописывали все новые и новые таблетки. Но помогали они лишь временно, и я почти потеряла надежду на нормальную жизнь.

По совету знакомых девушка обратилась в многопрофильную КЛИНИКУ СИТИЛАБ.

- Мы пообщались, провели необходимые исследования. Выяснилось, что скорее всего, проблемы пациентки – следствие родовой травмы: возможно, был ротационный вывих позвонка. Именно это вызывает неприятные ощущения. И решение было найдено: к счастью, у нас есть для этого все необходимое, - рассказывает Владислав Качура.

Спустя несколько визитов к медикам пациентка забыла, что такое головная боль.

- Я не могла представить, что такое может быть, - делится впечатлениями Валя. – Уже полгода я ощущаю себя абсолютно здоровой. Я столько лет мучилась, а, оказывается, чудо было так близко…

Действительно, многие проблемы позвоночника можно решить достаточно быстро: порой для этого требуется всего один курс. И это совсем не чудо, это аппаратное вытяжение, доступное всем пациентам КЛИНИКИ СИТИЛАБ. Процедура позволяет справиться с последствиями травм, поэтому в числе пациентов немало спортсменов, например, борцов и боксеров, которые часто страдают от боли в шее.А также может помочь мамочкам после родовых травм.Оборудование показано при лечении грыж различных отделов позвоночника, остеохондрозах, сколиозах, патология органов дыхания. Реабилитацию также эффективна для пациентов, перенесших инсульт. И уже совсем скоро в клинике появится новый аппарат HUBER, поднявший возможности современной нейромышечной реабилитации на совершенно новый уровень.

КАК НАС НАЙТИ

г. Самара, ул. Ново-Садовая,140.

Тел. 212-97-53

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