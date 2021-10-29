Для больших и маленьких самарцев: КЛИНИКА СИТИЛАБ стоит на страже здоровья всей семьи

- В нашей многопрофильной клинике во взрослом и детском направлениях работают 55 высококлассных врачей по 33 специальностям, - рассказал Сергей Гусинин. – Последнее наше приобретение – офтальмологический кабинет, оснащенный современным диагностическим оборудованием, в котором принимает опытный врач-офтальмолог.

Специалисты в СИТИЛАБЕ охватывают практически все направления –это гематология, нефрология, гастроэнтерология, иммунология, аллергология, эндокринология, профпатология, хирургия, урология, онкология, ортопедия, отоларингология, неврология, остеопатия.В педиатрии тоже есть все специалисты – остеопаты, гастроэнтерологи, аллергологи, хирурги и другие врачи, к которым так трудно попасть в госучреждении.

До недавнего времени в клинике было два отделения – взрослое и детское. Сейчас открывается третье – отделение реабилитации, в котором помогают избавиться от болей в позвоночнике и суставах.

- Мы будем использовать весь комплекс мер – сухое и водное вытяжение в специальных ваннах, механический и ручной массаж, остеопатию. Лечение обеспечат лучшие специалисты, - говорит главный врач. –Люди здесь амбулаторно получат весь комплекс процедур, как в санатории.

КАК НАЙТИ:

Г. Самара, ул Ново-Садовая, д.140.

Телефон: 8 (846) 212-97-53

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.