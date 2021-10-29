В Самаре после уникальной операции женщина смогла забеременеть второй раз и родить

В перинатальном центре провели уникальную операцию

В Самаре женщина родила здорового мальчика после сложнейшей уникальной операции. В 2018 году пациентка впервые поступила в перинатальный центр - у нее было одно из самых грозных медицинских осложнений - врастание плаценты в рубец на матке. Это часто служило причиной смертности матерей. Как раз в 2018 году врачи научились делать такие операции, сохраняя матку и давай возможность забеременеть второй раз.

Елене сделали операцию - она стала всего лишь шестой пациенткой у хирургов. В тот раз женщина смогла родить здорового малыша. И спустя три года вновь решилась на беременность.

- Этот случай действительно уникальный в первую очередь тем, что он пока у нас единственный, - отметила заведующая приемным отделением перинатального центра Марина Нечаева.

Такие операции сегодня проводятся не в любом стационаре. Это должны делать высококвалифицированные специалисты. Сложность операции в том, что если что-то пойдет не так, пациентка умрет на операционном столе. Плацента повреждает стенку матки, удаляется вместе с ней. В таких условиях даже кесарево сечение - это огромный риск.

- Скажу откровенно, это была беременность колоссального риска. Но все закончилось хорошо и у мамы, и у малыша. Такая операция даёт возможность сохранить орган, позволяет снизить объём кровопотери, даёт пациентке возможность быстро восстановиться, а самое главное - шанс ещё раз стать матерью, - объяснила Марина Нечаева.

Еще недавно женщина бы просто лишилась бы матки и не могла бы иметь детей, сейчас же она держит на руках сына, которого они с мужем назвали Александром.

- Конечно, после предыдущей операции я знала, что меня ждут сложности, но была настроена на позитивный результат. Врачи сделали все возможное, чтобы беременность не прервалась, заранее госпитализировали меня в перинатальный центр, наблюдали, готовили к операции, - рассказала молодая мама Елена. Она отметила, что восстановление после операции прошло хорошо и уже через сутки она бегом бежала к ребенку.