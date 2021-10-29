«Либо без кондукторов, либо без автобусов»: замглавы департамента транспорта Самары рассказал о ценах за проезд и проблемах отрасли

В Самаре поговорили о том, что ждет общественный транспорт Фото: другой источник.

Общественный транспорт Самары все чаще становится предметом для обсуждения в социальных сетях. На прошлой неделе всех взволновало обещание пустить автобусы и трамваи по расписанию выходного дня: жители взбунтовались, мол и так транспорт едет переполненный. Потом эту проблему решили. Но самарцам не понравились автобусы без кондукторов – платить водителю неудобно, да и ждать приходится. Поговорить обо всех проблемах в студию радио «Комсомольская правда» мы пригласили заместителя главы департамента транспорта города Юрия Тапилина. И задали ему самые волнующие вопросы.

Об автобусах без кондукторов

Все просто: утром мы встаем перед выбором, выпускать автобус только с водителем или не выпускать вообще. Дефицит кадров огромный, к тому же еще около 250 человек на больничных находятся. Мы делаем выбор в пользу стабильной работы маршрутов. Конечно, проблему нужно решать. Уже был опыт такой в 2019 году: уходили много людей, никто не хотел устраиваться на работу. Мы искали в селах, в деревне, предоставляли общежития. Потом подняли зарплату на 15% - и люди пошли.

Сейчас для отрасли тяжелый период. В 2020 году мы потеряли 50% пассажиропотока. И показатели не вернулись: то школьники на удаленке, то пенсионеры на изоляции, то предприятия не работают. Сейчас к концу года мы имеем почти такой же пассажиропоток, как в прошлом году. Это огромные недополученные деньги, снижение доходов перевозчиков.

Поэтому нам сейчас не до закупок нового транспорта – более важный вопрос стоит, кадровый.

О расписании транспорта

Стараемся делать график движения максимально стабильным. Да, мы устанавливаем именно интервалы, не вешаем на остановках точное расписание, потому что невозможно ему соответствовать. У нас постоянно меняются показатели маршрутов, корректируем длину, начало работы, подстраиваем, например, под начало смены на предприятиях крупных. Или, например, продлили 80-й маршрут до Парка дружбы народов.

Однако, есть и стабильность. Перевозчик работает по конкретному заданию, в нем есть количество и частота рейсов, в случае нарушений он платит штрафы. Так что это для него стимул работать как положено.

О новом владельце Самараавтогаза

Для нас не самый важный вопрос, кто является собственником компании. У нас заключен контракт, согласно которому предприятие должно работать, обслуживать маршруты. Никаких изменений в нем не будет. Они будут работать, как работали.

Была инициатива компании, чтобы пригнать из Москвы 10 автобусов. Они появились, например, на 67 маршруте. Это были первые в городе автобусы с кондиционерами – пассажиры оценили.

О валидаторах и безналичной оплате

Мы продолжаем установку валидаторов, пока в первую очередь в трамвае. Но в итоге мы все равно не можем избавиться от кондукторов, так как остается примерно 15% пассажиров, которые платят наличкой. Эта цифра за два года сократилась с 30% примерно. Но никто и нигде не говорит о том, что мы откажем людям, которые не могут или не хотят платить картой. Но я думаю, ее доля будет и дальше сокращаться. И валидаторы продолжат появляться.

О повышении стоимости проезда

Последний раз стоимость проезда мы пересматривали в 2019 году. С тех пор все цены значительно выросли, на электричество, ЖКХ, даже на продукты. Конечно, мы понимаем, что повышение стоимости проезда – это всегда больной вопрос. Но сейчас это необходимо. Сейчас мы совещаемся с финансовым отделом, просчитываем экономику и в начале ноября сможем вынести наши предложения на общественные обсуждения.

Сейчас перевозчик почти не получает убытков, обслуживая 15% пассажиров, которые ездят за наличную оплату. Все остальные – это льготники, их перевозка субсидируется. Сегодня экономически обоснованная стоимость 33 рубля. Но столько должны платить все! А у пенсионеров стоимость сейчас 3 рубля, у студентов 16. Конечно, такого подъема цен никогда не будет.

О безопасности в транспорте

Сейчас мы везде будем ставить рециркуляторы воздуха. В трамваях пока ставят менее мощные, на станциях метро - более. Этим не ограничиваемся. Есть санитарная обработка транспорта, внутри салона идет обработка от микробов и бактерий. Обрабатываем все поверхности с которыми можно контактировать. Между рейсами идет влажная уборка, весь персонал обеспечен СИЗами, все проходят вакцинацию.

Сейчас в усиленном режиме проходят рейды по соблюдению масочного режима, в них участвуют представители полиции.

Пока поручений о том, чтобы пускать пассажиров только по QR-коду не было, но если такая задача будет поставлена - будем делать. Пока что основная наша задача - контролировать строгий масочный режим.

О любимом общественном транспорте

Я регулярно езжу в общественном транспорте. Больше всего мне нравятся трамваи. Я регулярно вспоминаю 2018 год, когда мы могли кататься от разворотного кольца на стадионе до проспекта Ленина на новеньких трамваях.