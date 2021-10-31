Врачи стали руками Бога: самарчанка рассказала, как попала в "красную зону"

В "Красной зоне" совсем невесело Фото: Мария ЛЕНЦ

Заболеваемость коронавирусом в Самарской области только растет. Как рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян, в ковидных госпиталях находятся более 7000 пациентов - это пиковые значения, которых не достигали даже в самые негативные дни 2020 года. За последние сутки выявили уже почти 1500 пациентов с вирусом, последнюю неделю число смертей варьируется от 28 до 34. Жители Самары делятся откровениями из "красной зоны", где врачи борются за каждую жизнь. И делают это для того, чтобы предостеречь земляков.

Ольга Маркина в шестую горбольницу с коронавирусом попала еще в сентябре. Болезнь молодая женщина переносила очень тяжело, но врачи сумели помочь ей. Сейчас Ольга в санатории, проходит реабилитацию. Но сама признается: те дни в "ковидной" зоне не может забыть и иногда видит в страшных снах.

- Мне в жизни очень везет на людей. Рядом всегда находятся сильные, мудрые, готовые поддержать в любую минуту, люди. Ковидный госпиталь шестой городской больницы ни на минуту не позволил утратить веру в доброту и профессионализм людей. Врачи обходят палаты не менее двух раз в день, всегда подробно расспрашивают о состоянии, рассказывают о результатах исследований и анализов. Внимание и терпение порой приходится находить для самых капризных пациентов, - поделилась она эмоциями.

Все пациенты признаются: именно в "красной зоне" начинаешь особо ценить не только профессионализм врачей, но и их человечность, умение найти правильный подход к любой ситуации. Ольга вспоминает, как после десятков систем и уколов появлялось понимание, насколько важно, чтобы у медсестер и медбратьев была легкая рука. Парней, кстати, работает много: сама по себе служба в "красной зоне" очень непростое дело, требующее сосредоточенности и выносливости. Постоянно приходится ходить в костюмах еще и успокаивая пациентов, которые борются за свою жизнь и очень напуганы атмосферой.

- Отдельное спасибо за нелегкую работу санитарочкам. Вот где приходится засунуть свою брезгливость куда подальше и выполнять работу с состраданием и любовью к людям. Когда постоянно выносят судно, забирают мусор, а в палате регулярно убираются, хочется искренне поблагодарить санитарок за их нелегкий труд, - говорит Ольга.

Стоит заметить, что санитаркам также приходится носить защитные костюмы - жарким летом это было действительно сложно и невыносимо.

Ольга признается, что душой ковидного госпиталя лично для нее стала заведующая буфетом Светлана Михайловна

- Человек-солнце и человек-праздник. Она абсолютно всех помнит по именам, запоминает детали болезни, интересуется реабилитацией, всегда находит слова поддержки, умеет подобрать нужный совет, - вспоминает хорошие моменты поправившаяся пациентка.

Сейчас Ольга проходит реабилитацию и искренне желает всем самарцам ни в коем случае не попадать на больничную койку с коронавирусом. Для этого стоит поберечь себя, сделать прививку, носить маску и больше думать о безопасности - своей и близких. Только в "красной зоне" пациенты начинают понимать: врачи действительно работают как говорится на пределе сил. Их тоже стоит пожалеть. Ведь в это сложное время они стали руками и сердцем Бога.

- Сложность и ответственность их работы сложно измерить и сравнить с чем-либо. Они сохраняют главную ценность - человеческую жизнь. Спасибо им за это, - заключает Ольга.