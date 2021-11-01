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Общество1 ноября 2021 13:20

Самарским застройщикам запретили возводить высотки без парковок на пяти участках в ноябре 2021 года

Строители просили согласовать отклонения от разрешенных законом параметров, но не нашли понимания у городских властей
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Сразу несколько проектов самарских застройщиков по отклонению от предельных параметров были забракованы мэрией.

Сразу несколько проектов самарских застройщиков по отклонению от предельных параметров были забракованы мэрией.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самарским застройщикам запретили возводить высотки без парковок на пяти участках городской земли в ноябре 2021 года. Соответствующее постановление опубликовала администрация Самары. Строители просили согласовать отклонения от разрешенных законом параметров, но не нашли понимания у городских властей. Рассказываем, кому и где не удастся построить «человейники» с заставленными машинами дворами.

Отказали в разрешении

Первым в опубликованном администрацией списке значится ООО «Вираж-Спецстрой». Компания просила разрешить ей сократить число парковочных мест у строящейся высотки на пересечении проспекта Кирова и ул.Мирной. Причем застройщик посчитал, что жителям нового дома, расположившего на площади в 5019 кв.метров вполне будет достаточно 0,15 парковочных мест на квартиру вместо требуемых законом одного места на каждую квартиру. Однако в мэрии эту точку зрение не разделили.

- Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров на основании отсутствия обоснования необходимости предоставления данного разрешения, - говорится в официальном документе мэрии.

Второй компанией в списке «отказников» оказалась строительная компания ООО «Интеграция». Застройщик просил позволить ему условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1449,6 квадратных метров под многоэтажную застройку. Участок находится на проспекте Кирова, 72Б – по этому же адресу зарегистрирована сама компания-застройщик. Однако большинство членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары проголосовали против одобрения здесь многоэтажной застройки.

Хотели обойтись половиной машиномест

Третий отказ касается получившей скандальную известность территории около парка «Дружба» - в квартале в границах улиц Советской Армии, Карбышева, Гагарина и Печерской. По этому кварталу городская администрация заключила с ООО «Самарский строительный альянс» (ООО «ССА») договор о развитии застроенных территорий. Предполагалось, что застройщик расселит находящиеся здесь двухэтажки и построит новенькие высотки. Однако этого не произошло – к концу срока действия соглашения строители так и не приступили к расселению. Против выступили и сами местные жители – на публичных слушаниях они заявили, что не хотят видеть здесь многоэтажки. «Самарский строительный альянс» предпринял еще одну попытку – вынес на публичные слушания проект отклонения от предельно разрешенных параметров. Просил, чтобы ему одобрили строительство домов с половиной от положенного числа парковок. Однако горожане по-прежнему высказались против. Их поддержало большинство членов городской комиссии по подготовке проекта ПЗЗ. А мэрия уже заявила о намерении расторгнуть с ООО «ССА» договор развития застроенных территорий.

На ул.Советской Армии парковки не сократят

Отказ от городских властей на согласование отклонений получил и ООО «Статус». Компания заявила о намерении построить среднеэтажные жилые дома на Третьей просеке напротив МТЛ «Арена» на участке внушительной площадью с 15 тысяч квадратных метров. Однако число парковок строители захотели сократить до 0,9 на одну квартиру. Хотя аппетиты этого застройщика по сравнению с другими выглядят вполне умеренными, комиссия отказала ему в этой попытке.

А вот ООО «Проект Дом» хотел в два раза сократить число парковочных мест для будущих высоток на пересечении ул.Советской Армии, Печерской и Кабельного переулка, рядом с ЖК «Унисон». Однако эта идея также не получила поддержки городских властей.

- На основании большинства отрицательных голосов членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе городского округа Самара принято решение отказать застройщику в предоставлении разрешения, - говорится в постановлении.

А вы как считаете - насколько оправданы такие запреты? Обсудим в комментариях.

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