Народный бомбардир, Левандовский из ФНЛ: кто такой Иван Сергеев, которого вызвали в сборную России

До РПЛ Сергеев добрался довольно поздно – в 26 лет. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Тренерский штаб сборной России огласил итоговый состав команды на решающие матчи отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. 11 и 14 ноября нашей команде предстоит сыграть с Кипром и Хорватией соответственно.

В списке игроков несколько интересных имен, одно из которых – Иван Сергеев. Форвард «Крыльев Советов» в прошлом году побил рекорд результативности ФНЛ, а сейчас привыкает к реалиям Премьер-лиги. Рассказываем, кто такой этот Иван Сергеев.

Ездит в отпуск в Череповец

До Премьер-лиги и сборной России Сергеев добрался относительно поздно. Нападающему 26 лет, до этого сезона он играл только в низших лигах.

Родился Сергеев в Череповце, где и начал заниматься футболом, но на профессиональном уровне дебютировал в московском «Строгино». С Череповцом связана одна необычная для профессионального футболиста деталь – для отпуска Сергеев всегда выбирает родной город, а не заграницу.

- За границу ездил только на сборы, Череповец мне милее. Люблю поиграть в хоккей, если есть такая возможность, - рассказывал нападающий «Крыльев».

Сергеев вообще парень скромный. Это видно и по его интервью, и по тому, что о нем говорят его партнеры. Заметили это и болельщики, за что еще больше полюбили бомбардира.

Иван-машина

Однако в сборную Ивана Сергеева вызвали не за скромность. Поиграв в «Строгино», «Риге» и «Тамбове», где нападающий не приглянулся Андрею Талалаеву и его тренерскому штабу, Сергеев оказался в «Торпедо». И в первом же сезоне стал лучшим бомбардиром ФНЛ. В то время к нему и прицепилось тогда еще первое прозвище Иван-машина.

Нападающий «Крыльев» в прошлом сезоне разрывал ФНЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

А дальше был переход в «Крылья Советов», которые вылетели в Футбольную национальную лигу и планировали за один сезон вернуться в РПЛ. Для этого им нужен был забивной форвард, причем не нападающий на сезон, а с прицелом на Премьер-лигу. Сергеев оказался идеальный вариантом.

За сезон за «Крылья» нападающий настрелял 40 мячей, побил несколько рекордов лиги, в том числе, казалось бы, вечный рекорд результативности, дошел с командой до финала Кубка России и вышел в Премьер-лигу. Сергеева называли Левандовским ФНЛ, народным бомбардиром, сватали в разные клубы РПЛ, болельщики призывали тренерский штаб сборной вызвать форварда уже тогда, но в национальной команде не спешили.

Оно и понятно: сколько мы знаем историй, когда бомбардиры первого дивизиона терялись в высшей лиге?

В этом сезоне Иван забил четыре мяча. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Освоился в Премьер-лиге

Поначалу казалось, что и Иван Сергеев повторит участь многих предшественников. Ни у «Крыльев», ни у их бомбардира на старте сезона ничего толком не получалось – три поражения подряд, а у Сергеева один гол с пенальти.

Однако дальше команда попривыкла к реалиям Премьер-лиги и начала набирать очки, а Сергеев – раздавать голевые и забивать. Сейчас на счету нападающего четыре мяча. Ровно половина от «списка Дзюбы».

Что за список? Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поспорил с комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем, что Сергеев не забьет в этом сезоне больше восьми голов. Генич уверен, что нападающему «Крыльев» это по силам.

Сергеев ответил в своем стиле – скромно и по делу.

- Помогу Константину Геничу выиграть спор. Дай Бог, чтобы у меня все получилось, - сказал нападающий.

Думаю, сейчас все болельщики, не только в Самаре, тоже так думают – дай Бой, чтобы у Сергеева все получилось. И не только в РПЛ, но и в сборной.