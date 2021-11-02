«Юность» ветшает, здания пустуют: почему в Самаре плохо развивается центр города

Сейчас в легендарном торговом центре живут лишь не совсем внятные и интересные другим районам арендаторы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре снова выставлено на продажу здание торгового центра «Юность», которое находится на улице Ленинградской.

Сейчас здание пребывает в неприглядном виде, там арендуют помещение представители бизнеса и магазин обуви. Времена, когда там велась шумная торговля, остались в далеком прошлом. А ведь в прошлом году здание отметило свое 85-летие.

Продавцом здания выступает девелоперская компания «Самарский деловой мир», являющаяся структурой олигарха Алексея Шаповалова. Кстати, 10 лет назад уже предпринималась попытка продать здание, но покупателя не нашлось.

Здание обходится слишком дорого

Сейчас снова ищут покупателя и просят за объект 365 млн рублей. Генеральный директор консалтинговой компании REC Никита Петухов рассказал «КП-Самара», что попытки продать здание предпринимались неоднократно, однако, это не удавалось сделать по нескольким причинам.

Как отмечает эксперт, в абсолютных цифрах слишком велика цена. К тому же, здание очень большое по площади – 6 101 квадратный метр.

- И текущему, и будущему собственнику придется делать анализ наиболее лучшего, наиболее эффективного использования, чтобы понять, что с ним делать, потому что в таком виде, как он есть сейчас, он уже существовать не может, - сказал эксперт.

Что можно сделать со зданием

По мнению Никиты Петухова, чтобы определиться, как использовать здание в дальнейшем, нужно решить большое количество вопросов.

Здание большое, нужно понять, чем занять площади. Если даже там делать какой-либо ресторан, то придется решать вопросы с парковкой и подъездными путями для доставки продукции.

Кроме того, прилегающую территорию тоже придется приводить в порядок и в целом заниматься концепцией развития пространства вокруг – рядом есть достаточно зданий, которым не помешает обновление.

Эксперт в сфере недвижимости, коммерческий директор УО «Альянс-Менеджмент», советник руководителя в ПФ «Российский аукционный дом» Мария Иванова считает, что собственник здания занимает неубедительную позицию, поэтому и возникают трудности с продажей. «На рынке всегда все продается, если на то есть намерения. Тут же всегда что-то происходит в последний момент, что не позволяет этому объекту быть проданным», - говорит эксперт.

Кроме того, сложности возникают из-за того, что в непосредственной близости от здания имеется учебное заведение, поэтому возникают препятствия для получения лицензии на продажу алкоголя.

Вместе с тем, к объекта могут быть интересные концепции развития здания. «Я видела классную концепцию развития этого объекта. На первых этажах ресторанная галерея, в большей степени это точки быстрого питания, с интересными концепциями. А второй этаж рассматривался как коворкинг. Я считаю, что приблизительно в этой концепции должен развиваться такой объект как «Юность» в этом месте, так как он будет генерировать людские потоки. Сейчас же центру города этого недостает», - говорит Мария Иванова.

Она приводит еще один возможный вариант развития: сделать в здании универсам, некую более благородную модель «рынка» - когда торговля ведется с открытых лотков, все разбито по категориям товаров. Эта модель сегодня развита в Европе и могла бы заинтересовать жителей Самары, привыкших к торговым центрам и желающим увидеть что-то новое.

Развивать нужно всю Ленинградку

Мария Иванова уверена, что развивать нужно не только «Юность», но и вообще всю пешеходную часть улицы Ленинградской. По ее мнению, сейчас просто нет необходимости и интереса, чтобы туда ехать, в то время как раньше это была, по сути, торговая улица, и она притягивала людские потоки со всего города. Одними лишь жителями, которые проживают рядом, наполнить Ленинградку не получится, поскольку в старом городе все-таки небольшая плотность населения.

- Давно в профессиональных кругах обсуждается история, чтобы создать одну общую управляющую компанию, объединить собственников помещений и организовать там качественный стрит-ритейл (магазины на первых этажах зданий), сделав пешеходную торговую галерею, - говорит Мария Иванова.

По ее словам, со многими собственниками тяжело договориться. «Сейчас у них по прежнему процветает модель владения, подразумевающая, что если есть некий ресурс, в данном случае – здание, то и так кому надо придут. А в это время без реконструкции и реновации в условиях сокращения трафика арендаторы уходят, автоматически посетителей становится меньше из-за слабого и непредсказуемого ассортимента, ветшает и окружающая инфраструктура», - отмечает эксперт.

Но говорит и о положительных примерах. «Например, на Ленинградке открылся арт-кластер. Собственники производственных корпусов поняли, что если ничего не будут делать со своим наследием, то у них активы превратятся в пассивы. И пригласили управляющую компанию, которая и реализовало Арт-концепцию. И теперь территория обретает новый смысл. Новых смыслов, человеческих и созидательная, хочется пожелать и всему пространству исторического центра», - рассказала Мария Иванова.