Самарцев пригласили привиться в библиотеке. Показываем, что там происходит

Сделать прививку можно в комфортных хорошо оборудованных пунктах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область продолжает ставить антирекорды по заболеваемости коронавирусом: только за последние сутки зафиксировали 1547 новых больных. Цифры растут, нерабочие дни заканчиваются, темпы вакцинации нужно наращивать. Помочь медикам сейчас должен каждый – в том числе, сделав выбор в пользу вакцинации.

Министр здравоохранения лично проинспектировал пункт вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минздраве Самарской области отмечают: за последние несколько дней темпы вакцинации выросли в несколько раз. Чтобы улучшить ситуацию, в регионе решили организовать несколько пунктов вакцинации общественных местах, где можно будет сделать прививку безопасно, без очередей. В Самаре такой начал работу в здании областной библиотеки: пока учреждения культуры закрыты на «ковикулы», пространство решили отдать под нужды медицины. И для многих самарцев это реально стало поводом наконец-то решиться на вакцинацию. Журналист «КП-Самара» тоже наведался в новый пункт, сделала прививку и рассказывает, почему поспешить сюда стоит именно сегодня.

В документах никаких каверзных вопросов и обещаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Срок повторной вакцинации у меня подошел уже в сентябре 2021 года. Но дойти до медпункта все не получалось: работа до позднего вечера, постоянные перегрузки, стресс. Я же привыкла поступать осознанно, заботиться о себе, делать прививку спокойно. А сейчас и в больницу идти не очень сильно хотелось. К тому же в последнее время стало слишком много людей в очередях, за вакциной нужно гоняться. Ну как тут выбрать время? Так что когда я увидела объявление о вакцинации в областной библиотеке, сразу решила – надо заглянуть. Может быть тут все лучше? Так и получилось.

Врачи очень внимательно расспрашивают о здоровье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 ноября второй этаж библиотеки превратился в большой медпункт. Маски выдают на входе, на лестнице встречают волонтеры, провожают за удобный стол, где можно заполнить документы. Изучаю их внимательно, предупреждают: если беспокоитесь о здоровье, то обязательно посоветуйтесь обо всем с врачом. Я пишу всю правду: есть аллергия, лекарства не пила. Потом иду к врачу. Опять же – несмотря на то, что одновременно в пункте вакцинации примерно 50 человек, очереди нет. Врач расспрашивает обо всем, задает дополнительные вопросы, измеряет давление. За соседним столиком мужчина, у которого показатели слишком высокие. Его тут же отправляют в отдельный кабинет за ширму, зовут врачей, с ним беседуют, дают рекомендации, узнают, когда он в последний раз был в больнице.

У меня же все хорошо. И я отправляюсь за ширму, прививаться. Колоть решаю «Спутник V» - за последнюю неделю было два эфира с врачами, и оба посоветовали: не ищите «Лайт», лишних антител не будет. Особенно если приходится много общаться с людьми.

Укол делают быстро и совсем не больно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вообще людей в прививочном пункте много. С утра сюда приходят представители минздрава, чтобы проверить, как все работает. Пока никаких нареканий.

- Я пришла делать вторую прививку, ревакцинацию. Сначала мы долго ходили по клиникам. Боялись второй раз делать «Спутник V». Но сейчас врач все очень спокойно и правильно объяснила, у меня опасений не осталось. Первый раз мы привились еще весной, не стали ждать. Мы сами из Саратовской области с дедом, но сейчас живем здесь, ухаживаем за 90-летней мамой. Конечно же, сразу защититься решили. К тому же мы переболели, и очень тяжело. И знаете, вот надо переболеть, чтобы никаких сомнений не осталось – нужно привиться. Здесь же организация великолепная. Мы в госпитале делали первую, нужно было в закутке сидеть. А здесь все чисто и красиво, внимательные врачи, - рассказывает пенсионерка Клавдия Барышева.

- Мы сейчас, к сожалению, вынуждены догонять темпы вакцинации.. Но видим большой интерес у людей. И если посещаемость будет большая, то откроем этот пункт и завтра. Также завтра, 3 ноября 2021 года будет работать прививочный пункт в Тольятти, в культурном центре «Автоград» на ул. Юбилейная, 8. А тем кто привился здесь, вторую часть вакцины можно будет получить здесь же, в областной библиотеке, также в комфортной обстановке, без очередей, не приходя в больницу, - поделился министр здравоохранения Армен Бенян. И отметил, что сейчас очень надеется, что ситуация улучшится и на следующей неделе жизнь в регионе станет немного свободнее.

Я же отправилась домой: о такой вакцинации я только мечтала, чтобы и в больницу не ходить, и от всего защититься. А пункт вакцинации в библиотеке будет работать до 20.00 – и это точно классный вариант сделать прививку перед выходными, чтобы дать организму отдохнуть и выработать антитела.