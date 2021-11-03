Перспективный ученый оказался маньяком: как в Самаре ловили доцента с топором Михаила Тарабардина

История Михаила прогремела на всю страну

УБИЙСТВО У СТАДИОНА

3 ноября 2011 года в Самарский областной суд назначил принудительное лечение в психиатрической клинике 27-летнему Михаилу Тарабардину. Преподавателя местного университета путей сообщения — СамГУПС — уличили в 12 нападениях на местных жительниц. До задержания маньяка горожане пребывали в настоящем страхе. Точное количество его жертв до сих пор вызывает вопросы. Журналисты «Комсомолки» вспомнили, как ловили доцента с топором, разговоры о котором продолжаются до сих пор.

Как считают следователи, преступления Тарабардин стал совершать в 2008 году. По крайней мере, именно от этого периода начинается его обвинение. Девушек злодей выслеживал преимущественно в Юнгородке, но несколько случаев зафиксировано в Железнодорожном районе. Среди потерпевших есть и несовершеннолетние. На то, что действует один человек, указывала схожесть всех происшествий — в вечернее время неизвестный бил ничего не подозревающих людей сзади по голове твердым предметом, кого-то насиловал, иногда забирал с собой какие-то ценные вещи.

Именно в 2008 году Михаил совершил свое первое убийство. Тело 53-летней продавщицы с мини-рынка Татьяны Арефьевой прохожие обнаружили в кустах недалеко от стадиона «Маяк» в Костромском переулке 7 октября. Эксперты зафиксировали у нее множественные ссадины на голове и установили, что ее задушили.

Живой Арефьеву последний раз видели 6 октября, когда она закрыла свой киоск «Фрукты и овощи» на улице Победы, села на трамвай и отправилась домой. К сожалению, к родным женщина так и не пришла. Дочь отчаянно пыталась до нее дозвониться, но трубку лишь однажды взял незнакомец, заявивший, что «мама ждет ее» и тут же отключивший телефон.

Дело оставалось нераскрытым несколько лет. Правду узнали лишь тогда, когда сам душегуб во всем признался. Случилось это уже после задержания кандидата технических наук за расправу над 32-летней матерью двоих детей Людмилой Карповой.

СТРАШНАЯ ОСЕНЬ 2010-ГО

Людмила работала ЦСКБ «Прогресс» и вечером 27 октября 2010 года собиралась на свидание. Она шла по улице Железной дивизии, когда за ней увязался подозрительный тип. В какой-то момент он огрел ее чем-то по голове, связал руки и потащил через трамвайные пути в безлюдное место, где забил до смерти. Все случилось на глазах у жительницы соседнего дома, стоявшей на балконе. Ее крики отпугнули нападавшего, который нанес еще пару ударов и убежал в свою машину, муж свидетельницы трагедии пытался догнать преступника, но не смог.

Людмиле Карповой было 32 года, она воспитывала двоих детей

Как выяснили сыщики, именно в тот период Тарабардин орудовал больше всего. 27 октября, за несколько минут до встречи с Карповой, он ударил топором 37-летнюю женщину на улице Железной Дивизии. Та разговаривала по телефону, и гаджет помог смягчить последствия. Обидчика самарчанки спугнула собака.

4 октября Михаил напал в Корсунском переулке на 15-летнюю Дашу. Девочка получила серьезную травму головы, ей понадобилась операция. 2 ноября досталось 32-летней Марии — это случилось в Стационарном переулке. Ее в итоге спасли очевидцы, после вмешательства которых злоумышленник скрылся.

— Почерк был один и тот же, мы поняли, что нападает один человек. По словам девушек, это был мужчина среднего роста, одетый в черную куртку и светлые брюки. Преступник бил топором, обмотанным в белый пакет. Мы стали проводить в Юнгородке буквально поквартирный обход. Проверили человек сто, но того, кто нужен, так и не нашли, — рассказывал корреспонденту «КП-Самара» в тот период начальник уголовного розыска Промышленного РУВД Алексей Овсянников.

ПОПАЛСЯ БЛАГОДАРЯ ВНИМАТЕЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЕ

Но 8 ноября перспективный педагог электротехнического факультета все-таки попался. Он находился на остановке недалеко от ЦСКБ «Прогресс» и показался подозрительным проходившей мимо Елене Бухановой. Черная куртка, надвинутая на брови шапочка, голубые брюки в темных пятнах, в руках держал тряпичную сумку с ручкой.

— Мужчина был в возбужденном состоянии. Руки дергались, глаза бегали. Он провожал взглядом выходящих из трамвая женщин. Я подошла к нему поближе и заглянула в пакет. Мне показалось, что там лежал кусок трубы. А он даже не обратил на меня внимания. Был как будто в прострации, — делилась Елена с «Комсомольской правдой».

Неравнодушная дама увидела неподалеку своего соседа с друзьями и поделились опасениями с ними. Те сообщили про странного парня наряду ППС, который работал неподалеку. Тарабардина окружили, а он, как говорят, лишь промолвил: «Вот я и попался».

— Мы спросили, кого он ждет. Тарабардин ответил, что 25-й трамвай. Удивились, ведь трамвай только что уехал. На это он сказал, что номера у транспорта не счастливые. В руках он держал мешок из-под сахара, в котором лежал топор. В карманах у него были два презерватива, ключи и документы на «пятнадцатую». Тогда мы опешили, — объяснял Овсянников.

Сотрудники милиции не поняли — если машина есть, зачем тогда трамвай ждать. Тарабарин начала утверждать, что встречает девушку с аэробики, но звучало это не очень уверенно. Доцента задержали, сославшись на то, что он похож на разыскиваемого преступника по всем параметрам — рост, возраст, одежда. В отделении молодой человек вел себя буйно, все отрицал, оказывал сопротивление.

Именно здесь поймали маньяка Фото: из архива КП

Дома у Тарабардина на улице Юбилейной провели обыск. Улики изъяли и оттуда. Родные фигуранта были шокированы. Они объясняли, что он и мухи не обидит, нормально ладит с противоположным полом и вскоре планировал пожениться. Отец задержанного добавлял, что наличие топора на улице тоже ничего не означает — у сына золотые руки, он любил что-то мастерить, а это лишь подручный инструмент.

СОМНЕНИЯ И ИЗНАСИЛОВАНИЕ В ПЕНЗЕ

Соседи и знакомые называли Михаила тихим, скромным и добродушным. Студенты тоже не верили в то, что он способен на такие страшные вещи. Талантливый, внимательный, уважаемый учитель, который занимался наукой и даже защитил кандидатскую диссертацию. Многие в те дни уверяли, что силовики просто повесили нераскрытые дела на подходящую кандидатуру. Но пострадавшие — и те, кого признали такими официально, и те, по чьей ситуации уголовных дел так и не было — опознали налетчика. Кроме того, ничего не противопоставить и вещественным доказательствам.

К слову о кандидатской диссертации. В июне 2009 года доцент ездил защищать ее в Пензу. В те дни там в лесу на Западной поляне неизвестный с ножом напал на 19-летнюю студентку, которая шла в институт. Она была изнасилована, а негодяй скрылся.

Перед отправкой на лечение худой и стройный Тарабардин сильно изменился

Во время осмотра места происшествия сыщики обнаружили биологические следы преступника. Из них вывели генотип, который поставили на ДНК-учет. В 2014 году следователи узнали, что данные совпали с Тарабардиным.

К тому моменту маньяка уже обезвредили, но за решетку он так и не попал. Суд в Пензе принял такое же решение, как и самарские служители Фемиды. Доцента освободили от уголовной ответственности и оставили в психиатрическом стационаре. Сведений о том, что ситуация изменилась из медучреждения так и не поступало.

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