9-летняя школьница из Самарской области рассекает по родному селу на самодельном тракторе

Василиса Ерзамаева всегда тянулась к технике и сельскому хозяйству Фото: Предоставлено "Комсомолке"

9-летняя Василиса Ерзамаева родилась в селе Усолье Шигонского района Самарской области. С раннего возраста фермерская семья приучала своих детей к жизни, а через несколько лет родители маленькой Василисы начали замечать, что у их дочери есть огромное стремление и желание связать свою жизнь с сельским хозяйством.

У Петра Ерзамаева и его супруги шестеро внуков Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В селе Усолье живет мастер на все руки 65-летний Петр Ерзамаев. Со своей супругой они воспитали троих детей, которые подарили родителям шестерых внуков. Дедушка с удовольствием нянчит внучат и мастерит для них самые необычные игрушки. Журналист «КП-Самара» поговорил с супругой старшего сына Петра Георгиевича Еленой Ерзамаевой и узнал, какие подарки для внуков делает умелец, и как ему пришла идея собрать для своей 9-летней внучки Василисы целый трактор.

Сейчас семья старшего сына живет на соседней улице от родителей в селе Усолье. У Елены двое детей, Василиса - самая младшая. Как рассказала мама девочки, Василиса с раннего детства тянется помогает своим родным по хозяйству. Любовь к технике младшей дочери привил отец, который, как и дедушка любит что-то создавать своими руками. Папа Василисы собрал эксклюзивный вездеход, аналогов которому не существует. Конечно, маленькая Василиса помогала ему собирать чудо-машину.

В семье старшего сына две дочери - старшая Александра и младшая Василиса Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Отец всегда брал Василису с собой на рыбалку, в лес за грибами, на пасеку и даже в гараже они всегда что-то мастерили вместе. Мы поняли, что ребенку это нравиться и даже, несмотря на то, что она девочка, не стали препятствовать ее увлечениям, - рассказывает «КП-Самара» мама Василисы Елена Ивановна.

Девочка много времени проводила и с дедушкой, который тоже всегда занят на своем фермерском хозяйстве. Он часто мастерит игрушки для своих любимых внуков. Петр Георгиевич сам собирает для детей велосипеды, а как-то раз Василиса попросила у дедушки сделать для нее… трактор!

Василиса со своим папой сделали скворечники Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Для деда это было неожиданностью, но он согласился исполнить мечту любимой внучки, - говорит мама Елена.

Трактор получился отличный – прямо мини-версия настоящего. Дедушка научил Василису управлять спецтехникой, ребенок быстро освоился с новым транспортом. Кроме того, чтобы всегда быть рядом с девочкой и контролировать ее поездки, Петр Георгиевич сделал для мини-трактора телегу, где можно перевозить пассажиров.

Дедушка много времени уделяет своим внучатам и делает для них разные игрушки своими руками Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Василиса ездит с дедом на тракторе только возле дома, выезжать на дорогу ей строго запрещено. Но даже этой территории ей достаточно, чтобы быть самым счастливым ребенком, - улыбается мама Василисы.

Девочка деду-умельцу очень благодарна и уверена, что он продолжит удивлять приятными подарками. Она же в свою очередь будет помогать родным и радовать их сюрпризами со своей стороны.

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