И снег валил, и солнце светило: Какая погода была 4 ноября в Самаре в разные годы

Ноябрь бывает очень холодным месяцем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ноябрь является месяцем, который находится на стыке осени и зимы и как бы символизирует переход природы в холодное время года. В ноябре обычно уж не по-осеннему холодно, а иногда приходят и крепкие морозы.

Средняя температура за месяц в ноябре составляет 1-7 градусов мороза, но в истории метеонаблюдений известны случаи, когда температура опускалась почти до отметки в -30 градусов.

По данным Приволжского УГМС, где представляют данные по Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской и Оренбургской областям, наиболее холодная погода в ноябре, когда было в районе -30, фиксировалась в последний на данный момент раз в 2011 году, до этого – 2002 году, а ранее - в 1998, 1984, 1961, 1957 и 1953 года.

Были и теплые ноябри. Так, почти до 20 градусов тепла воздух разогревался в 1967, 1981, 1994, 1997, 1998, 2000 и 2010 годах.

Часто в ноябре в Самарской области устанавливается устойчивый снежный покров. Например, в ноябре 2011 года снег выпал уже в районе 9-го числа и после уже не таял.

В ноябре бывают и сильные метели. Самые продолжительные метели доходили до 25 дней.

Если же рассматривать, какая погода в ноябре 4-го числа, то в открытых источниках можно найти статистику за последние 10-12 лет. И можно увидеть, что в разные годы температура достигала 8-9 градусов тепла. Так, например, было в 2010-м и 2013-м годах.

Что же касается наиболее холодного 4 ноября, то в 2009-м зафиксировали -4 градуса. В целом же в последнее десятилетие 4 ноября в основном был плюс, а ниже нуля столбик термометра опускался также в 2014-м и 2016-м годах.