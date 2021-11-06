В Самарской области ввели доступ по QR-коду в рестораны, фитнес-центры, салоны красоты и магазины

В культурно-досуговые учреждения не пустят без кода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области губернатор принял решение о завершении режима нерабочих дней с 8 ноября 2021 года. Однако с новой рабочей недели в регионе начинают действовать ряд ограничений для невакцинированных граждан. Так, теперь только по QR-коду будут пускать в рестораны, фитнес-центры, бассейны, кино, театры и на концерты, а также в торговые центры и продуктовые магазины более 2000 кв.м. Также режим самоизоляции остается только для невакцинированных жителей старше 60 лет, остальные теперь могут жить обычно жизнью.

Все новые правила жизни губернатор прописал в новом постановлении, которое уже появилось 6 ноября 2021 года. В нем обговаривается, что открываются все закрытые ранее объекты, но воспользоваться их услугами смогут только привитые граждане, либо те, кто переболел с подтвержденным диагнозом. Также можно будет сделать ПЦР-текст, его результаты будут действительны в течение 72 часов.

Что откроется в Самаре по QR-коду?

- Торговые центры и торговые предприятия свыше 2000 кв.м. площадью. В маленькие магазины будут пускать без кода.

- театры, концерты, цирки, кинотетры, культурно-досуговые учреждения,

- фитнес-центры, бассейны, спортклубы и спортзалы,

- рестораны, кафе, бары. Теперь им можно будет не соблюдать обязательное 50% заполнение. Но работать очно они смогут только до 23.00, потом - только на вынос.

- салоны красоты, студии ногтевого сервиса, парикмахерские,

- станции техобслуживания.

Кто будет соблюдать ограничения?

Лица старше 60 лет, не имеющие QR-кода о вакцинации. Им нельзя посещать бассейны, фитнес-центры даже при наличии отрицательного ПЦР-теста и нужно позаботиться о самоизоляции.

Как будут учиться школьники?

А вот дистанционное образование закончится не для всех. Решение будут принимать мцниципалитеты. В Тольятти, Самаре и Кинель-Черкасском районе уже объявили, что дома остаются ученики 5-8, 10-х классов, остальные будут учиться очно. Также решение о дистанционном обучении может принять руководство вузов. Например, в СамГТУ уже решили пока оставить студентов дома - слушать лекции. Практические занятия могут проходить очно.