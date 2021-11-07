Как будет жить Самарская область после 8 ноября 2021 года: объясняем все новые правила

Самару закрыли на QR-код

Новые правила жизни в пандемийном обществе вступают в действие в Самарской области с 8 ноября 2021 года. Жить мы будем по постановлению, которое в правительстве подготовили еще 22 октября 2021 года, объединив все изданные ранее правила. К ним прибавились еще несколько пунктов. Разъясняем все правила новой жизни в Самарской области после 8 ноября 2021 года: что нас ждет и к чему еще быть готовым.

Для путешественников и туристов

Приезжающие в Самарскую область из-за рубежа должны сделать ПЦР-тест и разместить его результаты на Госуслугах.

Приезжающие из других регионов должны сообщить о своем прибытии по телефону 122 и обязательно обратиться к врачу при первых признаках ОРВИ.

Кто должен быть на самоизоляции

На самоизоляции должны находиться заболевшие коронавирусом, их родственники. За этим ведется строгий контроль.

На самоизоляцию после 8 ноября 2021 года отправляют всех непривитых граждан старше 60 лет, даже если у них есть медотвод от прививки.

Для лиц старше 65 лет, уже сделавших прививку, требования о самоизоляции отменяются.

Эпидемиологические правила в Самарской области с 8 ноября 2021 года

Действует строгий масочный режим, правила о социальной дистанции не менее 1,5 метров, они должны соблюдаться во всех общественных заведениях. В госучреждениях и магазинах должна быть нанесена специальная разметка.

В подъездах обязательно должны осуществлять уборку с применением дезинфицирующих средств каждый день, с занесением в акт, подписанный представителями дома.

На предприятиях и в офисах обязательно должны измерять температуру работникам, донести до них требование о мытье рук и пользовании дезинфицирующими средствами. Также здесь должны проводить влажную уборку со специальными средствами.

На предприятиях не должны допускать к работе сотрудников при наличии положительного теста на коронавирус.

Кого переводят на дистанционку

Работодателям рекомендуется перевести около 30% штата на дистанционную работу: в приоритете лица старше 65 лет, беременные и люди с хроническими заболеваниями.

Что будет работать по QR - кодам

Открываются ранее закрытые заведения, но для доступа в них нужно будет предъявить QR-код, сертификат вакцинированного или же свежий ПЦР-тест, сделанный не позже, чем за 72 часа.

- рестораны, кафе, бары,

- культурно-досуговые заведения, театры, кино, цирк,

- ТЦ и магазины на территории больше, чем 2000 кв.м.,

- автосервисные центры,

- бассейны, фитнес-центры, спорт-объекты,

- салоны красоты, парикмахерские, маникюрные салоны.

При этом почти везде заполняемость должна быть 50%, это не касается только ресторанов.

Как будут работать рестораны, бары, кафе и прочее

С 23.00 до 6. 00 - только на вынос, в дневное время - по QR-коду или тесту ПЦР.

Что не работает

По-прежнему закрыты ночные клубы, дискотеки, танцплощадки, фанзоны, аквапарки.

Не доступны для посещения социальные учреждения с круглосуточным пребыванием.

Какие еще есть ограничения

В ЗАГСы пустят не более 10 человек.

Несовершеннолетним по-прежнему нельзя одним находиться в ТЦ.

Режим обучения школьников определяют местные муниципальные штабы. В Тольятти и Самаре уже приняли решение о том, что на дистанционке остаются 5-8 классы и 10 класс.