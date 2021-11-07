"Только паспорт присылайте, а деньги подождем": как мы пытались купить QR-код о вакцинации в Самаре

С 8 ноября без QR-кода не попасть ни в кафе, ни в спорт-зал, ни в торговый центр Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области на волне коронавирусных ограничений расплодились мошенники, которые вовсю предлагают обзавестись QR-кодами для вакцинированных, не делая прививку. Полицейские каждый день предупреждают - это незаконно, это может привести к уголовному преследованию. Но предложений становится все больше. Журналист "КП-Самара" решил выяснить, кто и как подрабатывает на нежелании людей делать прививку.

Нежданный подарочек

«Добрый день! Занимаюсь медицинской помощью. Интересно?» - такое сообщение я получила в соцсетях нежданно-негаданно в начале ноября. Кроме прочего «медицинская помощь» предусматривала, в том числе, и продажу QR-кодов.

Лично у меня QR-код уже есть, но не пропадать же такому предложению – решила узнать, что к чему.

Начинаю расспрашивать: что да как. Некая Полина (кто скрывается за этим именем, конечно, на самом деле не известно) рассказывает: QR -код в наше время без прививки сделать – не проблема. Платишь две тысячи рублей с человека, присылаешь пакет документов (паспорт, прописка, СНИЛС и номер телефона, к которому привязан аккаунт в «Госуслугах») - вуа-ля – вечером прислал, а на следующий день к обеду уже получил на «Госуслугах» заветное письмецо с кодом, который действует на протяжении года.

- Подождите, - недоумеваю я. – А если прописка в одном месте, живу я в другом, а к поликлинике вообще прикреплена по собственному выбору, а не по месту нахождения? Что тогда?

- Не имеет значения, - успокаивает Полина. - Мы занимаемся всеми этими вопросами сами! Так что вообще без разницы, к какой поликлинике вы там прикреплены.

- А код-то настоящий? А то деньги заплатишь, а потом ни в торговый центр не зайти, ни в отпуск не улететь. Опасное это дело.

- Опасное оно для нас, а не для вас. Но и то все будет хорошо, если люди станут меньше трепаться, - отрезает «Полина». – А QR-код вполне настоящий, никто еще не жаловался. А мы в день их по 3-4 штуки делаем. Вы бы побыстрее думали, а то спрос растет, а вместе с ним и цены.

Утром код - вечером деньги

Продавец кидает образцы уже сделанных кодов и готов даже сработать без предоплаты – «только чтоб без обмана с вашей стороны».

И вот тут уже разговор вообще становится похож на откровенный «развод». Вы можете себе представить торговца, который готов произвести товар для незнакомого человека под честное слово? Нет? Вот и я нет.

Зато я вполне представляю, какие важные сведения обо мне могут попасть не в те руки - просят ведь и паспорт, и все документы, а значит, открыть доступ к моей личной жизни и банковским счетам!

Кроме того, закон предусматривает наказание не только за изготовление подделки, но и за использование заведомо фальшивого документа.

Стоит ли овчинка выделки? Думаю, нет.

ОФИЦИАЛЬНО

ГУ МВД России по Самарской области:

- Для продажи фальшивых сертификатов мошенники создают сайты, группы и аккаунты в социальных сетях, каналы в мессенджерах. Как правило, сертификаты продают в двух вариантах: в электронном виде, который можно получить в течение нескольких часов, и в бумажном. Продавцы просят покупателей выслать им данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер сотового телефона, который «привязан» к государственным порталам. Необходимо помнить, что данная информация может либо использоваться преступниками напрямую для мошенничества, либо перепродаваться другим злоумышленникам!

Если вы все-таки решите приобрести подложный документ, то можете лишиться не только денег, но и здоровья, а также стать фигурантом уголовного дела. За использование поддельного документа предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.