Российские инвесторы из списка ФОРБС Владимир Лисин, Александр Клячин и Сергей Рукин запускают продовольственные проекты

В Самарской области будет построен завод по производству сыров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мир изменился. Ограничения, вызванные борьбой с пандемией, оказали негативное влияние на экономику России, но они же стали и стимулом к развитию инвестиций внутри страны. Прежде всего это связано с санкциями, действующими в отношении РФ, которые обеспечили стране минимальную зависимость от внешних факторов и капиталов. Российская промышленность продолжает наращивать обороты. По последним данным Росстата, прирост индекса промышленного производства в мае 2021 г. составил 11,8% (год к году); в апреле - 7,6%.

Анализ данных ЮНИДО показывает, что обрабатывающая промышленность России, увеличившая в апреле выпуск относительно апреля 2019 г. на 5,5%, занимает по этому показателю высокое 5-е место среди 16 стран с развитой обрабатывающей промышленностью, что делает Россию более привлекательной для инвесторов на фоне активизации процессов решоринга в мировой экономике.

Бизнес инвестирует в продовольствие...

Оживление экономики России заметно по сообщениям о строительстве новых предприятий в целом ряде регионов страны.

Компания «Румелко» Владимира Лисина построит до конца 2022 года молочную ферму производственной мощностью 30 тыс. т сырого молока в год. Предприятие появится в Заринском районе Алтайского края. Соглашение об этом завизировали правительство региона, администрация Заринского района и входящее в «Румелко» ООО «Блиновское». Инвестиции в проект составят 5 млрд руб. Помимо молочной фермы также запланировано создание животноводческого комплекса почти на 3 тыс. коров.

В Самарской области заявлено сразу несколько крупных инвестпроектов.

Самый крупный проект из них анонсировал владелец международной сети отелей AZIMUT Hotels Александр Клячин. Московский завод сыров «Карат», принадлежащий Клячину, расширяет производство. Инвестор построит новый завод сыров в Тольятти. Предприятие должно заработать во втором квартале 2023 года. Завод будет превращать в сыры 290 тысяч тонн молока в год. Ассортимент составят полутвердые и творожные сыры и зерненый творог.

Генеральный директор завода «Карата» Евгений Гребнев сообщил о планах вывести новый завод в топ-5 российских производителей полутвердых сыров. Инвестиции Александра Клячина в развитие двух сыродельческих предприятий увеличат суммарный объем выпускаемой продукции обоих площадок «Карат» с 25 тыс. тонн до 50 тыс. тонн в ближайшие 5 лет, что приведёт к росту выручки с 7 до 17 млрд руб. в год.

Еще один проект, который заработал в Самарской области, - это крупнейший завод в нашей стране по выпуску входных металлических дверей заработал. Его годовая мощность – 1,5 млн продукции. Сумма вложений составила 4,4 млрд рублей. Проект реализовала компания Евгения Кузнецова «Феррони».

Администрация Тамбовской области совместно с компанией "Технологии тепличного роста" бизнесмена Сергея Рукина реализует в Мичуринском районе проект тепличного комплекса. Проект комплекса получит название "Мичуринский", здесь будут построены теплицы вакуумного типа с применением "умного стекла" и светодиодной системы досвечивания растений для производства овощных и зеленых культур. Комплекс "Мичуринский" будет состоять из сортировочных зон, рассадного отделения, учебного центра. Общий объем инвестиций составит 28 млрд рублей, будет создано 1,5 тыс. рабочих мест.

Ранее ГК «Рост» того же Сергея Рукина объявила о планах направить порядка 30 млрд рублей на развитие тепличных комплексов в Тюменской и Тамбовской областях.

…и в технологии

Еще один тренд – это инвестиции в промышленные технологии. Вот только несколько свежих примеров.

Компания «Технониколь» (основана Игорем Рыбаковым и Сергеем Колесниковым) вложила 11 млрд рублей в строительство нового завода по выпуску теплоизоляции на основе каменной ваты в особой экономической зоне «Новгородская» Новгородской области. Первую очередь предприятия планируется запустить в 2024 году, вторая заработает в 2025 году.

Группа «Мечел» Игоря Зюзина в Ижевске в сентябре запустила линию правки горячекатаного проката на входящем в группу заводе «Ижсталь». Новая линия существенно повысит качество конечной продукции для автопрома и машиностроения, в том числе на экспорт. Общие инвестиции Зюзина в новые проекты «Ижстали» - более 1 млрд рублей.

В Новой Москве завод «Нетканика» запускает новую производственную линию по производству нетканых материалов для средств индивидуальной защиты с высокой барьерной противовирусной защитой. Общий объем инвестиций в проект - около 1 млрд рублей. Запуск нового оборудования позволит на 30% увеличить объемы предприятия. Завершение работ запланировано на конец 2021 года. По словам генерального директора «Нетканики» Рифката Галимзянова, более 20% российского рынка нетканых материалов импортируются из стран Европейского союза и Китая. Реализация этого проекта позволит существенно снизить импортозависимость.

Это только малая часть промышленных инвестпроектов в регионах этого года. Только в сентябре 2021 года в стране заработало 21 новое производство, в том числе 5 проектов с инвестициями более 1 млрд рублей. Но расширение профильных инвестиций у металлурга Зюзина или производителя дверей Кузнецова понятны (тот же Клячин инвестирует в гостиничный кластер в сибирском Шерегеше 10 млрд рублей). Другое дело – развитие предпринимателями ранее непрофильных для них продовольственных инвестиций.

Интуиция или конъюнктура?

Так с чего вдруг участники списка Форбс начали активно и непрофильно вкладывать миллиарды в продовольственные проекты? Зачем металлургу Владимиру Лисину гигантская молочная ферма на Алтае? Почему девелопер Александр Клячин инвестирует в крупнейшие производства сыра и птицы, а основатель «Скартела» Сергей Рукин в крупнейшее тепличное хозяйство? Что это – чутье инвестора или отклик на спрос на продукты питание или заполнение ниши импортозамещения, все шире раскрывающейся на фоне санкций и пандемических следствий? Возможно, и то и другое.

За последние 5-7 лет направленность государства на диверсификацию нефтегазовых доходов, санкционная политика Запада и взятый правительством курс на обеспечение продовольственной безопасности, сделал инвестиционные проекты в пищевую промышленность стабильным высокомаржинальным бизнесом.

Пищевые и агрохолдинги появились практически одновременно у многих участников топ-50 списка Forbes. В своем портфеле такие активы имеют многие непрофильные инвесторы, занимавшиеся ранее далекими от пищевки отраслями и направлениями: владелец НЛМК Владимир Лисин, основатель АФК Система Владимир Евтушенков, владелец Millhouse Capital Роман Абрамович и многие другие.