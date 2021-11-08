Самарцам массово аннулировали QR-коды 8 ноября 2021 года. Что происходит и что делать

В Самаре столкнулись с нерабочими QR-кодами и очень расстроились Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самарцам массово аннулировали QR-коды о вакцинации от коронавируса 8 ноября 2021 года. Об этом жители города пожаловались в социальных сетях. Неожиданное «обновление» у многих вызвало самую настоящую панику. Кто-то не смог попасть в торговый центр, а у кого-то даже возникли проблемы на работе.

"Думала, что я законоплослушный гражданин, а оказалась антиваксер"

- Я в субботу вернулась из Санкт-Петербурга, где этот QR-код предъявляла буквально на каждом шагу, и где его каждый раз тщательно, досконально проверяли, - пожаловалась журналисту «КП-Самара» самарчанка Елена. – Тогда же в последний раз заходила на Госуслуги, все было в порядке. А сегодня с утра при сканировании мой QR-код неожиданно оказался недействительным. Хотя говорили, что он действует в течение года. Вот так вот думала, что я законопослушный гражданин, вовремя привилась, а сейчас вдруг в один момент оказалась в антиваксерах. У нас на работе строгие требования, как теперь быть, что делать? Все бросать и бежать ревакцинироваться прямо сейчас?

Как оказалось, проблемы возникли у тех жителей Самарской области, кто сделал прививку от COVID-19 более 6 месяцев назад. Их QR-коды оказались недействительными. Во всяком случае, такие надписи появились на портале Госуслуг при сканировании кодов.

Однако проблемы возникли и у тех, кто вакцинировался или ревакцинировался совсем недавно.

- Я еду в командировку, сегодня вылетаю, мне в отель заселяться. А как? Не пустят же! – возмущался самарец Александр. – Разве можно ставить жизнь целых городов в зависимость от нормальной работы одного-единственного портала?

"Это просто сбой"

Как оказалось, в аннулировании QR-кодов оказался виноват сбой на сайте Госуслуг. Дело в том, что с 8 ноября начал действовать новый приказ министерства здравоохранения РФ. В соответствии с ним изменилась сама форма сертификата о вакцинации от коронавируса, и в том числе сроки ревакцинации. Если раньше делать повторную прививку нужно было через год после первой вакцинации, то теперь – через 6 месяцев.

В оперштабе уже назвали аннулирование QR-кодов сбоем программы и пообещали восстановить срок действия сертификатов о вакцинации в ближайшее время. По последним сообщениям, у некоторых самарцев коды уже снова начали действовать.