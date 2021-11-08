На предприятии утверждают, что хлебозавод работает. Но телефоны не отвечают. Фото: www.shz-2.ru

Жителей Самары напугали слухи о закрытии хлебозавода №2, расположенного неподалеку от железнодорожного вокзала. Своими опасениями горожане поделились в социальных сетях. Журналисты «Комсомолки» выяснили, что происходит, и действительно ли предприятие прекратило свое существование.

«Закрылся насовсем»?

Сообщения о якобы закрытии Самарского хлебозавода №2 появились в социальных сетях в выходные.

- Сейчас покупали хлеб, и продавец сообщила, что «Самарский хлебозавод № 2» закрылся насовсем, - сокрушаются пользователи фейсбука.

Мнения комментаторов разделились. Одни сокрушались, что теперь не придется отведать фирменных мятных пряников «Прохлада» в форме сердечек, дарницкого хлеба или вафельных тортиков. Другие кивали на законы рынка и утешали земляков обилием небольших пекарен.

Жители Самары предположили, что причиной прекращения работы предприятия мог стать участок земли, на котором оно располагалось – якобы он приглянулся кому-то из застройщиков и здесь скоро вырастут очередные многоэтажки, как это произошло с территорией хлебозавода №9, где на месте цехов по производству сушек и городских булочек сейчас строится жилой комплекс.

- Улица Спортивная, недалеко от железнодорожного вокзала, - расписывают преимущества участка горожане. – Лакомое место.

Долг в 24 миллиона

Журналист «КП-Самара» решила выяснить, что происходит с хлебозаводом. Сайт предприятия по-прежнему обещает самарцам «качественную и свежую продукцию», постоянную работу над ассортиментом и верность традициям. Однако ни один из указанных на портале контактных телефонов не отвечает – номера не обслуживаются.

Выяснилось, что у предприятия возникли финансовые проблемы – хлебозавод заподозрили в неуплате налогов. В 2019 году налоговая инспекция пыталась через суд добиться банкротства хлебозавода из-за недоимки по налогам. Тогда суд встал на сторону предприятия, и в иске налоговой было отказано. Однако в 2021 году конфликт возник вновь. ИФНС по Железнодорожному району Самары насчитала хлебозаводу недоимку по налогам в размере 24,29 миллиона рублей. В эту сумму вошли доначисленные налоги на прибыль, имущество, транспортный налог, а также два штрафа и пени.

Правонарушение специалисты налогового ведомства нашли во время проверки деятельности предприятия в конце 2020 года. Поводом для претензий со стороны налоговой инспекции стало списание хлебозаводом №2 сырья на сумму 60,13 млн рублей, которое произошло еще в 2016 году. Тогда руководство предприятия списало глазурь, изюм, кофе, арахис и муку, якобы полученное от поставщиков для разработки новых рецептур продукции, однако пришедшее в негодность. Подтверждающих документов налоговой не предоставили, а сотрудники предприятия отрицали факт поступления сырья на склад и производство. Хлебозавод попытался в суде оспорить решение налоговой о доначислении и взыскании недоимок. Однако в результате разбирательства арбитраж встал на сторону налоговиков и 29 октября 2021 года принял решение отказать предприятию в удовлетворении иска.

«Работает в штатном режиме»

В итоге информация о прекращении деятельности предприятия не подтвердилась. По данным публичной кадастровой карты Самары сейчас участок площадью 17 645,42 квадратных метров ул. Спортивной, напротив стадиона «Локомотив» относится к землям населенных пунктов, занимаемым хлебозаводом.

Не подтвердили данные о прекращении работы Самарского хлебозавода №2 и в областном минсельхозе.

- Предприятие работает в штатном режиме, - сообщили в минсельхозе журналисту «КП-Самара». – По словам учредителя, временный простой был связан с поломкой оборудования, однако все люди на месте, предприятие работает.