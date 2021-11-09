Серп, самовар и бобровая струя: топ-10 необычных товаров на самой крупной барахолке Самары

Рынок недалеко от станции метро Безымянка в народе называют «птичка». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рынок недалеко от станции метро Безымянка в народе называют «птичка». Поход на него можно приравнять к посещению ретро-музея. Уже на входе от «экспонатов» не только рябит в глазах, но и начинает щемить сердце. Так много там всего из детства — вафельница, которая была у бабушки, шарф, нелепые куклы...Есть товары и из недавнего прошлого, которые уже кажутся древностью — кнопочные телефоны, например. Фотограф «КП-Самара» прогулялась среди ностальгического ассортимента, выбрала самые необычные или цепляющие вещи и пообщалась с продавцами. Смотрите, чем можно разжиться на «птичке».

1. Кнопочные телефоны

Продавец одной из самой ближней ко входу торговых точек был улыбчив, представился Шахлияром и охотно рассказал про свой ассортимент.

- Выбор кнопочных телефонов у нас большой и цена доступная — от 50 до 100 рублей. В основном на ремонт покупают, но некоторые ведь и до сих пользуются. Из моих товаров мне больше всего бутылки кефира нравятся. Нашли их в гаражах, продаём тоже дешево — по 100 рублей. Люди видят, умиляются, покупают — раритет. Хочу сказать, что покупатели у нас разные очень. И по достатку, и по национальности. Я здесь не первый год работаю, и иногда среди товаров попадаются действительно редкие вещи. Мне очень понравилось радио 53-го года — красное такое, красивое.

Кнопочные телефоны теперь можно купить за сто рублей — как говорится, по цене чашки кофе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2. Кефирная бутылка

«Бутылка кефира, полбатона» - сразу хочется напевать, завив этот раритет. Стоит тоже 100 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3. Серп

К следующему развалу привлек серп, но сам продавец считает, что лучшее в его «экспозиции» - это пылесос советских времён.

- Сейчас все импортное, а он настоящий, с душой. Работает отлично, стоит всего 700 рублей. Спрашиваете, зачем серп нужен? Так траву же косить. Не все могут себе газонокосилку позволить.

Серп пригодится для тех, у кого нет бюджета на газонокосилку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самовар

После настройки на бюджетные товары по 50 и 100 рублей, неожиданно было услышать от продавца, что самовар стоит 20 тысяч рублей.

- А что вы хотите? - удивился он, - этому самовару 150 лет, поэтому такой дорогой. Работает, меду прочим!

Самовар 1870-го года — один из самых дорогих товаров на рынке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шапки и ковры

Жизнерадостная Надежда рассказа, что она пришла торговать на рынок случайно. Несколько лет назад ее сократили на работе, была бухгалтером. Сколько ни пыталась снова устроиться, больше никто не брал: ей тогда исполнилось 55 лет. И она решила попробовать себя в торговле. Оказалось, что это ее родная стихия.

- Больше всего меня радует, когда люди от меня с улыбкой уходят. Ассортимент я свой стараюсь разнообразить, но предпочтение отдаю товарам времён СССР. У меня есть многие атрибуты тогдашней жизни. Ковер, шапки — всего по 100 рублей отдаю, кулинарные принадлежности, статуэтки... Что-то мне приносят, что-то покупаю. Ценовой диапазон у меня от 10 до 500 рублей. Игрушки часто деткам бесплатно отдаю, хотя за редкие выставляю цену. Вот недавно была у меня кукла 30-х годов, красивая невероятно. Купили очень быстро.

На «птичке» ретро-шапки можно купить за 100 рублей, а куклу, если вы покажетесь продавцу приятным человеком, получить бесплатно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медицинские приборы

На рынке можно найти и медицинские приборы, которые продаются на одном прилавке с сувенирами. Как уверяет продавец, они совершенно новые.

На «птичке» можно купить и медицинские приборы, стоят в приделах тысячи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вафельницы и орешницы

Вафельницы, орешницы, мясорубки, пароварки и прочие кулинарные приспособления, по словам продавцов, пользуются большим спросом. Они просты и надежны. Посмотришь на них, и сразу появляется желание повторить какой-нибудь рецепт из детства. Например, испечь печенье «орешек» со сгущёнкой.

Кулинарные приспособления на «птичке» можно найти на любой вкус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гармони и аккордеоны

Просит душа музыки — тоже на «птичку». По заверениям продавца, гармонь здесь можно купить очень дешево по сравнению с новой — цена начинается от 5 с половиной тысяч.

На рынке широкий выбор гармоней и аккордеонов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фотокамеры

Фотограф не может пройти мимо фототехники. Можно подержать в руках вот эту камеру 30-х годов и порадоваться, что технический прогресс пошел далеко. Или купить ее в качестве сувенира. Обойдётся она в 2000 рублей.

На «птичке» есть ретро-камеры для любителей старины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Струя бобра

Когда видишь на табличке «струя бобра», то первым делом появляется желание пройти мимо побыстрее. Ждешь, что вот сейчас выскочит бобер и поведет себя, как скунс. И только потом вспоминаешь, что это какой-то невероятно целебный секрет сальных желез бобра. Который, говорят, улучшает иммунитет и потенцию.

«Струя бобра» и «бобровая струя» - читайте, как нравится, и покупайте необычное средство для укрепления иммунитета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Издалека милая большая собака кажется натуралистичной игрушкой. Но когда подходишь, шарпей поднимает голову, зевает и разве что не кивает в сторону лотка с деньгами: ну ты посмотри, человек, мне в офис что ли идти? У меня лапки.

Подходит хозяин и называет пса Сан Санычем. Мужчина возражает против съемки собаки. Боится, что негативные комментарии будут, хотя ничего же тут такого нет.