Тольяттинская дзюдоистка Вита Майданик завоевала серебро первенства Европы

21-летняя спортсменка одержала победу в реванше над дзюдоисткой из Турции
7 ноября в Будапеште завершилось первенство Европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. Соревнования проходили 3 дня, а участие в них приняли 38 стран и более 300 спортсменов.
Тольяттинская спортсменка Вита Майданик помогла завоевать серебро российской сборной в командном турнире. Она одержала победу над дзюдоисткой из Турции. Благодаря этому наша команда вышла во второй тур соревнований. В финале сборная России уступила команде Грузии, а третье место поделили между собой сборные Венгрии и Франции.
Помимо серебра в командных соревнованиях наши спортсмены взяли и золото в зачете личных состязаний. Старший тренер сборной Вячеслав Шишкин считает обе победы заслуженными и благодарит всех спортсменов и организаторов соревнований.
Вита помогла сборной России завоевать серебряную медаль соревнований
Редакция «Комсомольской правды» связалась со спортсменкой, поздравила с победой и задала несколько вопросов.
- Первенство прошло отлично, разве что немного расстроились из-за второго места в командных соревнованиях, были все шансы уехать с золотом, - поделилась Вита.
По словам спортсменки, все соперники были тяжелыми, но особенно она выделила дзюдоистку из Турции. Тольяттинке пришлось постараться, чтобы одолеть ее. Отпраздновать победу пока не удалось – команда только недавно вернулась с соревнований.
Также дзюдоистка дала совет начинающим спортсменам:
- Юным спортсменам посоветовала бы ни в коем случае не опускать руки, ведь это самая распространенная ошибка новичков. Просто так в соревновательных видах спорта ничего не дается.