Тольяттинская дзюдоистка Вита Майданик завоевала серебро первенства Европы

21-летняя спортсменка одержала победу в реванше над дзюдоисткой из Турции

7 ноября в Будапеште завершилось первенство Европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. Соревнования проходили 3 дня, а участие в них приняли 38 стран и более 300 спортсменов.

Тольяттинская спортсменка Вита Майданик помогла завоевать серебро российской сборной в командном турнире. Она одержала победу над дзюдоисткой из Турции. Благодаря этому наша команда вышла во второй тур соревнований. В финале сборная России уступила команде Грузии, а третье место поделили между собой сборные Венгрии и Франции.

Помимо серебра в командных соревнованиях наши спортсмены взяли и золото в зачете личных состязаний. Старший тренер сборной Вячеслав Шишкин считает обе победы заслуженными и благодарит всех спортсменов и организаторов соревнований.

Вита помогла сборной России завоевать серебряную медаль соревнований

Редакция «Комсомольской правды» связалась со спортсменкой, поздравила с победой и задала несколько вопросов.

- Первенство прошло отлично, разве что немного расстроились из-за второго места в командных соревнованиях, были все шансы уехать с золотом, - поделилась Вита.

По словам спортсменки, все соперники были тяжелыми, но особенно она выделила дзюдоистку из Турции. Тольяттинке пришлось постараться, чтобы одолеть ее. Отпраздновать победу пока не удалось – команда только недавно вернулась с соревнований.

Также дзюдоистка дала совет начинающим спортсменам:

- Юным спортсменам посоветовала бы ни в коем случае не опускать руки, ведь это самая распространенная ошибка новичков. Просто так в соревновательных видах спорта ничего не дается.