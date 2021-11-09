Учился убивать на бомжах: в Оренбурге осудили киллера, который зарезал бизнесмена и его семилетнего сына

Виктор Белкин заключил досудебное соглашение и во всем сознался Фото: соцсети

Трагедия, произошедшая рано утром 17 января 2018 года на улице Карагандинской в Оренбурге, шокировала всю страну. Там зверски убили бизнесмена 35-летнего Дениса Чернова и его семилетнего сына. Их тела с ножевыми ранениями нашли в автомобиле Toyota Land Cruiser 200. Внедорожник подожгли, чтобы замести следы. 9 ноября 2021 года 24-летнему Виктор Белкину, учинившему расправу, вынесли приговор по этому делу.

Как установили следователи и оперативник в мае 2020 года, в регионе орудовала целая банда киллеров, выполнявших заказные убийства. Среди участников группировки был и Белкин. Парню в ноябре этого года исполнится всего 25 лет, он прописан в Новосергиевском работе на станции Платовка, жил с девушкой, детей нет. Да, его видели в сомнительных компаниях, но никто не предполагал, что дойдет до такого.

В ОПГ Виктор вступило в 2015 году. В тот же период он оказался замешан в двух поджогах легковых машин. А дальше Белкин стал убивать. Он сам признался в этом в ходе расследования. Парень согласился сотрудничать, заключил досудебное соглашение и поэтому его дело Ленинский районный суд Оренбурга всего за два дня рассмотрел в особом режиме.

Убийца пытался сжечь машину после преступления Фото: соцсети

Чернов и ребенок — не первые жертвы наемного убийцы. Киллеры, среди которых и Белкин, учились лишать людей жизни на бездомных.

— Участники банды тренировались в «мастерстве» убийства на лицах без определенного места жительства. К двум таким убийствам причастен Виктор Белкин. Совершены они были в 2017 году в Сакмарском районе и в 2018-м — в Оренбургском. Личности погибших не были установлены, но обвиняемый признался в этих преступлениях, — рассказал главный криминалист региона Дмитрий Анненков в интервью местному телевидению.

Во время приговора мужчина не реагировал на потерпевших ФОТО: Orenday

Бомжей просто забирали с улицы, вывозили в отдаленные места и там убивали. Подсудимый открыто заявил об этом, так же как и об обстоятельствах убийства Черновых. Указывал он и на других участников происшествий. Слушания по ним еще впереди. В списке рассматриваемых дел как минимум еще несколько убийств — директора оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» 58-летнего Андрея Бахарева, его жены и водители в 2019 году, а также расправа над 54-летним бизнесменом Сергеем Седых в дачном доме в мае 2020 года. Вскоре после последнего случая банду убийц и разоблачили. Везде замешан корыстный мотив.

Виктора Белкина признали виновным по нескольким статьям. Его приговорили к 19 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Вдове Черновой он должен будет выплатить 4 миллиона 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Еще почти 495 тысяч рублей с преступника взыскали в счет возмещения имущественного ущерба.

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