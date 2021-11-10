Прививаем прямо перед поездом: как самарский ж/д вокзал работает в пандемию

На территории вокзала регулярно проводится дезинфекция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Железнодорожный вокзал не закрывался даже в нерабочие дни - каждый день поезда отсюда отправляются во все уголки России, а электрички перевозят тысячи пассажиров по Самарской области. Прервать работу - невозможно, но и не заботиться о безопасности пассажиров нельзя. Как на железной дороге каждый день борются с коронавирусом и обеспечивают эпидемиологическую безопасность в непростых условиях, посмотрел журналист “КП-Самара”.

Дезинфекция и социальная дистанция помогают в противодействии эпидемии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Безопасность в первую очередь

Каждый час на железнодорожный вокзал спешат сотни людей. Заходят они через вход, оборудованный специальными рамками - также здесь есть антисептики. Каждого пассажира, который заходит внутрь, попросят надеть маску и соблюдать социальную дистанцию.

Работать в штатном режиме вокзалу позволяет и большой процент вакцинированных сотрудников - прививку сделали больше 80% из всех работников. Невакцинированные сотрудники не могут пройти процедуру из-за медицинских противопоказаний или имеют справку о перенесенной болезни.

- Сейчас на вокзале Самары проводят комплекс мероприятий, направленных на снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции. Это и информирование о социальном дистанцировании и масочном режиме с установлением контроля за выполнением данных требований со стороны сотрудников транспортной полиции, регулярная дезинфекционная обработка контактных поверхностей, инвентаря и оборудования в залах ожидания вокзала с привлечением специализированных организаций, - говорит Начальник железнодорожного вокзала Самары Артем Краснеев

Специальные баннеры информируют граждан об опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для пассажиров и посетителей вокзала в общем доступе находятся санитайзеры с антисептическим средством. Также в здании работает система вентиляции с дополнительной дезинфекционной обработкой фильтрующих элементов, а сотрудникам вокзала регулярно замеряется температура тела. Круглосуточно на территории вокзала можно приобрести средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические средства).

Дезинфекция проводится каждые 2 часа, а полномасштабная с привлечением специализированных организаций — не реже одного раза в 2 неделю.

За порядком на вокзале следят полицейские: ведь кроме угрозы вируса существуют и другие. Никто не отменял мер противотеррористической безопасности, так что работы у сотрудников прибавилось.

Вакцинироваться можно прямо на территории вокзала в специально оборудованном кабинете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вакцинировался - и на поезд

На территории ЖД вокзала в штатном режиме продолжает работать пункт вакцинирования от новой коронавирусной инфекции. Здесь можно привиться прямо перед поездом - или же заглянуть сюда по дороге с работы. На территории вокзала можно пройти и повторную вакцинацию тем, у кого с момента первичной прошло полгода и больше.

С мая по ноябрь этого года 1200 человек прошли процедуру вакцинации от новой коронавирусной инфекции на территории ЖД вокзала города Самары.

- Медики — люди устойчивые, поэтому привыкли к нагрузкам. Пункт вакцинации работает круглосуточно как и сам вокзал, нередко прививаются пассажиры дальних рейсов. В среднем 200 человек в месяц вакцинируются на территории ЖД вокзала. Так что да, основная нагрузка — это большая проходимость пункта, хоть у нас и нет очередей. На данный момент в медицинском пункте железнодорожного вокзала города Самары делают только одну вакцину — Спутник V, - рассказала врач медпункта Ирина Сафронкина.

Сотрудники полиции следят нарушителями масочного режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Посетители приходят сюда постоянно. Радует и то, что очередей практически никогда нет:

- Я считаю, что всем гражданам без медицинских противопоказаний необходимо вакцинироваться. Это поможет создать коллективный иммунитет и быстрее справиться с эпидемией. Вакцинироваться именно на территории вокзала мне посоветовали друзья. Здесь очень чисто и предельно вежливый персонал, а также нет очередей, - рассказал нам один из посетителей вокзала Александр.

Пункт вакцинации на территории железнодорожного вокзала города Самары является полноценным медицинским кабинетом, где соблюдаются все противоэпидемиологические требования и стандарты. Пройти вакцинацию можно в любое время суток: потребуется только паспорт и осмотр врача.