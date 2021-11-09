«От нее отказывались дважды»: московская пара усыновила больную девочку из Самары после смерти приемного сына

Малышка с самого рождения и до двух лет прозябала в доме малютки среди других детей-инвалидов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Брошена дважды

Маленькую Сашу из Самары теперь зовут Машей. Новая жизнь этой девочки началась всего три недели назад. До этого с самого рождения и до двух лет она прозябала в доме малютки среди других детей-инвалидов – одинокая и никому не нужная. Ее историю рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест, которая была уверена: этой девочке нельзя оставаться в «системе», иначе она тихо угаснет:

- Саша – одна из двойни, девочки родились намного раньше срока, Саша еще и с патологиями развития. Родители старшую дочь забрали, младшую отдали в дом малютки и даже подписали согласие на ее удочерение, - вспоминает Ольга Шелест. – Малышка была чудесная, я увидела ее осенью 2020 года и написала о ней пост, надеясь, что найдется семья, которая не только полюбит кроху, но и займется ее реабилитацией – тогда многие проблемы со здоровьем можно было решить. Но случилось непредвиденное: через три недели после публикации Шелест объявились биологические родители и заявили, что передумали и хотят забрать дочку домой. И хотя на тот момент уже нашлись люди, готовые удочерить Сашеньку, им отказали.

В детском доме считалось, что девочка - слепая и глухая, на деле оказалось, что это не так Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Прошло полгода. Папа и мама так и не приехали за дочкой. Они даже ни разу не навестили ее. Просто через какое-то время снова подписали бумаги о том, что не против, если ее отдадут другой семье.

Этой семьей в этом году стали Ирина и Элгуджа Хвингия. Оба – общественные деятели, он – еще и политик, бизнесмен, она - клинический нейропсихолог, кинезиолог, перинатальный психолог, эксперт телевизионных и радиопрограмм, в том числе «Мужское и женское».

Этим летом пара пережила трагедию – похоронила своего приемного сына Мишу Волченкова.

Родная мать отказалась забирать Мишу из больницы, и он провел там больше двух лет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Два года одиночества

История Миши Волченкова из Челябинска в свое время наделала немало шума: в два месяца мальчик попал в больницу с пневмонией, но обследование выявило другую болезнь: спинальную мышечную атрофию (СМА). Из-за мутации генов организм производит недостаточно белка, страдает спинной мозг, постепенно перестают работать все мышцы и функции организма – вплоть до остановки дыхания.

Родная мать отказалась забирать Мишу из больницы, и он провел там больше двух лет практически в полном одиночестве, пока о нем не сняли сюжет для передачи «Мужское и женское». Экспертом выступала Ирина Хвингия, так она и познакомилась с Мишей.

Когда Ириина вошла в палату к Мише, у нее сразу возникло ощущение, как будто они давно знакомы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Когда я вошла в палату к нему в палату, у меня было ощущение, как будто я его давно знаю, как будто это мой ребенок, - вспоминает Ирина Хвингия. – Мы с мужем к тому моменту давно были готовы к усыновлению. Когда я выходила за него замуж, врачи говорили, что я не могу иметь детей, и мы думали о том, чтобы взять из детдома даже не одного ребенка, а мини-семью – тех, у кого нет иных шансов найти себе папу и маму, потому что братьев и сестер несколько. Потом неожиданно для всех я родила сына – Сашу. Роды прошли нелегко, и первый год мы были заняты только им. Потом вернулись к мысли о приемных детях – ведь мы для себя этот вопрос уже давно решили. Прошли школу приемных родителей, переехали из квартиры в дом, чтобы всем хватало места. Когда я увидела Мишу, поняла, что момент настал.

Ирина и ее муж надеялись, что им удастся помочь Мише обогнать болезнь Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Брали чужого, хоронили родного»

Врачи научили Ирину пользоваться аппаратом ИВЛ, откашливателем, правильно санировать дыхательные пути, кормить через гастростому. Потом Мишу самолетом перевезли из Челябинска в Москву. Там за его состоянием еще какое-то время понаблюдали медики и только после того, как они убедились, что Ирина неплохо справляется, их выписали домой.Там Мишу, как паллиативного пациента, взял под опеку фонд «Дом с маяком». Фонд помог не только с оборудованием на первое время, но и выделил патронажную бригаду врачей, в которую вошли реаниматологи, аспираторные медсестры, врач-педиатр, физический терапевт. Они контролировали состояние ребенка и все время были на связи на случай экстренной ситуации.

- Увы, Мише помочь на тот момент уже было нельзя – слишком много времени было упущено, - вспоминает об одном из самых тяжелых моментов своей жизни Ирина Хвингия. - Мы, конечно, до последнего надеялись, что сможем обогнать болезнь, но, к сожалению, в июне этого года Миша нас покинул. Брали мы чужого ребенка, но хоронили уже своего.

Мишу, как паллиативного пациента, взял под опеку фонд «Дом с маяком» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Кроме боли от потери сына, семье пришлось пережить еще и настоящую травлю: на Мишу регулярно собирались какие-то деньги. Хотели объявить сбор на перевозку его отдельным бортом, но Ирина отказалась, семья в итоге за свой счет летела регулярным рейсом «Аэрофлота» в сопровождении реанимационной бригады. При этом на Ирину Хвингию постоянно писались какие-то жалобы в органы опеки, где указывалось, что она плохо справляется с обязанностями опекуна, и что именно она виновата в гибели мальчика. После похорон появился некий эскиз памятника на его могилу, на который хотели собрать 1,5 млн рублей. И только когда семья предала всю эту историю огласке в соцсетях и пригрозила тем, кто все это затеял, полицией, накал страстей несколько поутих.

Саша из Самары

Справляться с горем семье помогали психологи «Дома с маяком». После смерти Миши о других детях в доме, казалось, даже думать невозможно, но к тому моменту Сашеньке из Самары стало хуже, и медлить было уже нельзя. Ольга Шелест подготовила видеоанкету девочки и отправила ее Ирине. Это стало решающим моментом в судьбе малышки.

Элгуджа и Ирина Хвингия написали согласие на то, чтобы забрать Сашу в день знакомства с ней Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Сашу я видела, еще когда Миша еще был жив. Следила за ее судьбой, радовалась, когда написали, что ее заберут родители. Когда выяснилось, что это не так, расстроилась, но к ее появлению в семье мы были не готовы – с момента смерти Миши прошел всего месяц, - признает Ирина Хвингия. – В октябре мы с мужем серьезно поговорили: боль от потери Миши не уйдет ни через год, ни через 15 лет, она с нами навсегда. А у Саши отсчет шел уже даже не на дни. Либо сейчас, либо помочь ей не сможет уже никто.

Семья связалась с органами опеки Самарской области и прилетела знакомиться с малышкой. Ирина вспоминает: боялась, что на месте она не почувствует, что Саша – «своя», родная. Но опасения были напрасны:

В октябре Сашенька обрела не только папу с мамой, но и братика Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Когда ее принесли, специалист дома ребенка сильно вывернула девочке ногу, чтобы показать мне, что у нее нет контрактуры (ограничений подвижности суставов). У меня все внутри похолодело, и то, как я вырвала ребенка у нее из рук, показало, что порыв был материнским, что уже на тот момент я воспринимала эту девочку не как чужую. Мы с ней поиграли, а когда воспитатель протянула руки, чтобы забрать ее, я инстинктивно прижала Сашу к себе и начала отворачиваться.

Согласие на Сашу Элгуджа и Ирина Хвингия написали в тот же день, органы опеки Самары быстро оформили все документы, и в середине октября Саша улетела в Москву, где в ближайшее время официально станет Машей – чтобы не путать свое имя с именем братика.

Саша-Маша

Родному сыну пары, Саше Хвингия, сейчас 3,5 года, и он не перестает удивлять своих родителей. Из позднего ребенка, любимого избалованного мальчика с замашками хулигана он вдруг превратился в заботливого брата.

Никто не относился к Мише аккуратнее и бережнее братика Саши Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Никто не относился к Мише аккуратнее и бережнее Саши: он и салфеточку под трахеостомой поправлял, и слюнки вытирал, и бежал ко мне, если монитор начинал запищать, - рассказывает Ирина Хвингия. – В ситуации с Машей я впервые увидела ревность. Он, с одной стороны, ее безумно любит, а с другой, стал требовать больше внимания к себе – то просит с ложечки себя покормить, то на ручках поносить. Если я беру Машу на коленку, то он обязательно сядет на вторую. Да, это ревность, но это ревность по-доброму. Он ее очень любит.

Маша отвечает брату взаимностью, очень тянется к нему, и это дает толчок к ее развитию. В детском доме считалось, что она слепая и глухая. На деле выяснилось, что это далеко не так. Ребенок, который даже головку не держал, на прошлой неделе сам перевернулся с живота на спину, а потом обратно. Все дело в том, что Саша забрал у Маши игрушку и убежал. Погнаться за ним она не могла, но проявила завидную настойчивость и перевернулась так, чтобы ей было лучше видно брата.

Саша очень полюбил свою сестренку и помогает маме заботиться о ней Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Уже сейчас у нее появились отдельные слова, она научилась держать и есть банан и сыр самостоятельно. Впереди еще много работы, детальное обследование покажет, на что способна эта девочка. Но уже сейчас понятно: в семье Хвингия у нее появился шанс стать если не здоровой, то счастливой уж точно.

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