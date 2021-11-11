Погода в Самаре в конце недели 11-12 ноября 2021: ожидаются дожди, переходящие в снег

В Самаре ждут зимнего холода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Атлантический циклон сейчас формирует погоду Среднего Поволжья. Из-за прохождения холодного воздуха, синоптики ожидают в регионе дожди, переходящие в снег. Такие осадки ожидают уже в пятницу, а затем и на выходных.

Пока в Самарской области относительно тепло и даже фиксируются новые температурные рекорды. Так, 9 ноября отметили температурный максимум в Аглосе, где было +9,7 градусов, что на 1,1 градус больше, чем предыдущие рекорды в 1993-м и 1995-м годах, а в Серноводске было +9,2 градуса, это на 0,4 градуса больше предыдущего рекорда 1938 года.

Тем не менее, синоптики прогнозируют понижение температур до стабильно отрицательных значений. В основном холодно будет ночью, местами по области ожидается до -6 градусов.

Днем же пока в основном будут положительные температуры. В четверг и пятницу ожидается +1, +2 градуса, а в выходные и вовсе до +4 градусов.