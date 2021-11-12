Убийство Лидии Буслаевой в 2011 году: кто еще мог расправиться с аспиранткой, беременной от самарского преподавателя

Девушку убили в 2011 году, но до сих пор за это никто не наказан Фото: соцсети

«Комсомолка» продолжает рассказывать об одном из самых загадочных преступлений Самары, да и не только. 10 лет назад, в ноябре 2011 года, рядом с поселком Новосемейкино неизвестный расправился с 24-летней аспиранткой ПГСГА Лидией Буслаевой. Ей нанесли 96 ударов отверткой по лицу. Тело девушки нашли 8 ноября, а ближе к концу месяца задержали подозреваемого — известного журналиста и преподавателя Александра Игнашова. В ходе расследования его причастность к преступлению не подтвердилась, а убийцу так и не нашли. Вспоминаем, какие еще версии звучали во время разбирательств.

АФРИКАНСКИЙ СЛЕД

Почти все внимание следователей было уделено Игнашову, от которого Буслаева была беременна. Картина казалась абсолютно ясной, но не хватало прямых улик и свидетелей. К тому же на правоохранителей давило общественное мнение: коллеги и друзья Александра отказывались признавать его вину, наняли частного детектива, который должен был показать правоохранителям и другие варианты. Одним из таких стал «африканский след» в истории.

Работники телеканала ДЛД, где Игнашов работал главным редактором, выяснили, что аспирантка в феврале 2011 года выступала свидетелем по делу об изнасиловании, в котором оказались замешаны студенты ПГСГА из Нигерии Принс Оволаби и Моракинио Адетомива Самуелоа. Иностранцев в итоге приговорили к четырем годам колонии каждого.

Лида отрицательно охарактеризовала подсудимых. Также она помогала полицейским, участвуя в деле, как переводчик — и в ходе задержания, и при опросах, когда были получены первоначальные доказательства.

Журналисты ДЛД, наводившие справки по этому случаю, уверяют, что Буслаевой даже угрожали. В связи с этим она якобы даже поменяла место жительства.

Месть кого-то из знакомых африканцев казалась непрофессиональным сыщикам вполне рабочим вариантом, но и силовики, и судьи ее быстро отмели. Сами же нигерийцы заявили, что никогда зла на Лиду не держали, она просто выполняла то, что должна была.

МАНЬЯК ИЛИ БОМЖ?

Жители Новосемейкино делились, что рядом с радиоцентром, недалеко от озера, возле которого нашли погибшую, жил подозрительный бездомный. Его видели там несколько дней, он обитал в заброшенном собачнике.

В Новосемейкино до сих пор вспоминают о страшной трагедии Фото: из архива КП

— В собачнике был мужчина лет 50. Он сказал, что ночует здесь три дня, так как заболел на рыбалке и не может идти домой. На вид типичный бомж, спал на старых шубах. Но когда мы еще раз туда пошли с полицией, его уже не было, — рассказывал «Комсомолке» охранник радиоцентра — тот самый, что нашел Лидию, совершая обход территории.

Вопреки разговорам, охранник считал, что тело лежало так, будто на этом месте девушку и убили. Следов волочения он не заметил. Загадочного бродягу же никто в итоге не нашел.

По поселку гуляла еще одна популярная байка. Серийный убийца, который, якобы, за полтора года до смерти Буслаевой, расправился с другой женщиной.

— Почерк похож на серийного маньяка. Множественные повреждения нанесены колюще-режущим предметом. Как показывает теория и практика в судебно-медицинской области, это характерно для психически неуравновешенных людей или страдающих психическими заболеваниями и расстройствами. Судя по характеру повреждений, среди которых много не опасных для жизни, не исключено, что удары наносила женщина. Но это лишь одно из предположений, — говорил юрист Сергей Куликов.

Сотрудники СК не подтвердили эти сведения. Сыщики опирались на оперативные данные и свидетельства близких жертвы: они были уверены, что до поселка девушка добиралась со своим знакомым человеком.

ЗАГАДКА МАТЕРИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО

Выдвигалось еще два предположения: влиятельный и обиженный ухажер Лидии в Чапаевске и причастность к убийству не самого Игнашова, а его жены, которая решила отомстить. Первую с негодованием отмели близкие девушки: ни о чем подобном никому в небольшом городе не было известно. К супруге основного подозреваемого у СК тоже не возникало вопросов.

Добавим в список версий еще одну, которой «КП» делился тогда экс-президент медиахолдинга «Самарские судьбы» и товарищ Александра Игнашова Виталий Добрусин:

— Скорее всего, приехав в Самару, Лидия могла замерзнуть на остановке (она была легко одета) и поймать попутную машину. Их много крутится около железнодорожного вокзала. А в машине, которая, вероятно, шла транзитом через Самару, оказались неадекватные обкуренные люди, которые, может быть, поначалу показались ей веселыми. Но вместо общежития ее повезли из города… Когда она начала вырываться, ее убили, а сумку с деньгами и документами забрали.

Вера Игнашова могла уйти с неизвестной по имени Варвара Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во время разбирательств опрошены были тысячи людей. Камеры наблюдения ничего похожего не зафиксировали. В этом направлении оперативники зацепок тоже не нашли.

Почти всегда в поле зрения следователей оставался Александр Игнашов. Интерес к нему стал еще больше, когда в 2012 году стало известно об исчезновении его матери Веры. Случилось это аж в 2005 году... Но ни сын, ни кто-либо еще о ее исчезновении не заявлял!

Конечно же, полицейские снова отправились к журналисту, который, хоть и находился на воле, но оставался в их поле зрения.

— Он не был удивлен и рассказал, что последний раз видел мать с женщиной Варварой. По его словам, они могли уйти от мира в какую-то секту. Александр даже помог составить фоторобот этой Варвары, — поделился с «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией. — Никто ее не опознал. Существовала ли она, так и не было установлено.

В сентябре 2012-го следователи возбудили уголовное дело по факту убийства Веры Игнашовой. По информации СК, с апреля по август 2005 она находилась на лечении в больнице. 13 августа 2005 года ее выписали. И после этого 67-летнюю женщину никто не видел. Следы искали даже в баптистской церкви, но безрезультатно. Сейчас дело закрыто.

Продолжение следует.

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