Перевела котов и собаку на натуральный корм. И вот что из этого вышло

Котики оказались более привередливыми, нежели собака Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кормить домашних питомцев готовым кормом из пакетиков – просто и удобно. Но не всегда полезно и крайне дорого. Или нет? Журналист «Комсомолки» перевела своих котов и собаку на натуральный корм. Рассказываем, во что это обошлось и какие подводные камни могут ожидать тех, кто решил вернуть своим питомцам любовь к мясу без искусственных ароматизаторов.

«Кажется, мясо протухло»

- Фуу, кажется, это мясо протухло, - кривится сын, заглянув в пакет, который я привезла для нашей спаниельки.

Объясняю: это не мясо, а рубец – передняя часть коровьего желудка, и он должен пахнуть именно так, не слишком приятно для человеческого носа.

- Бедная собака, - вздыхает сын. – Как она эту вонючку есть будет?

Собака сразу одобрила натуральное меню Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но собака активно крутится под ногами, принюхивается и всем своим видом намекает – ей запах очень даже по душе. Первый же предложенный кусок сметает практически сразу, без лишних раздумий. Кажется, проблем с переводом собаки на натуральное питание у меня не возникнет.

Совсем другое дело – коты. Кусок рубца обнюхивают долго и с подозрением. Из троих котиков попробовать новинку рискнул только самый прожорливый, но и тот в итоге есть не стал – выплюнул. Немногим лучше реакция на кусочек коровьего вымени. Зато все разновидности курятины и рыбы котики принимают на «ура». Ими и ограничимся.

Попробовать субпродукты решился только самый прожорливый кот. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В морозилке стало тесно

На радостях накупила собаке кучу разнообразных субпродуктов (благо сейчас есть специальные магазины и службы доставки мяса для животных, которые скупают на фермах и в селах все то, что остается после разделки туш). Почки, головное мясо, вымя, конский желудок, сердце, баранья печень – моя собака с аппетитом ела практически все, отказалась только от легкого. Но уже через несколько дней начинаются проблемы с желудком и, пардон, понос.

- Так бывает, если слишком быстро и резко перевести собаку на натуралку, - объясняет владелец магазина мяса для животных «Здоровый пес» Александра Сафронова. – Начинать лучше с красного мяса, говядины или индейки, через три-четыре дня добавить второй продукт, например, рубец. Через неделю – третий, и т.д. Если возникнут проблемы с желудком – убрать раздражающий продукт и вернуться на предыдущий этап.

Оказалось, что я просто поторопилась. Когда начала действовать «по науке», то выяснила, что желудок моей собаки реагирует на почки, пришлось их исключить.

Некоторых кошек перевести на натуральный рацион так и не удается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одной неожиданной проблемой стало место в морозилке. Пакет сухого корма на него не претендовал, а вот для натуралки оно понадобилось. Так что остальному содержимому пришлось очень сильно потесниться. Сейчас еда для животных занимает две трети моей морозилки, и я задумываюсь о покупке дополнительной морозильной камеры.

- Многие считают, что «натуральный корм» для животных значит «корм с хозяйского стола». Это грубая ошибка, человеческая еда для животных вредна, - говорит Александра Сафронова. – И собаки, и кошки по своей природе – хищники. Для них естественная, «видотипичная» пища – мясо, лучше сырое. Коты сложнее переходят на натуралку, некоторых перевести так и не удается. А вот среди собак не встречала еще ни одной, которая бы отказалась от куска мяса. Как правило, пока собака молодая, организм одинаково хорошо принимает и сухой корм, и натуралку. А вот к 5-7 годам нередко начинаются проблемы с печенью. Среди моих покупателей многие перешли на натуралку именно в этом возрасте, когда у питомца началась аллергия, проблемы с желудком, с шерстью. Как правило, после правильно подобранного натурального рациона эти проблемы уходят.

В рацион должно входить не только мясо, но и кости - например, утиные головы.

Сомнительная экономия

Животные новым меню довольны, проблем со здоровьем нет. Но на кошельке изменения не сказались. Сейчас в рацион моей собаки входят головное мясо – 230 рублей за кг, рубец – 120 рублей за кг, фарши из субпродуктов с овощами - 150-170 рублей за кило, вымя – 120 рублей, куриные и утиные головы, хрящи. В день моей собаке положено примерно полкило натурального корма - это 70-100 рублей. Сухого корма при ее весе нужно 200-300 грамм в день (в зависимости от производителя). Конечно, цены на сухие корма очень сильно отличаются, но 15-килограммовый пакет средней ценовой категории будет стоить около пяти тысяч рублей. То есть в день уйдет те же 70-120 рублей.

Коты до перевода на натуралку съедали пачку 1,5 кг недорогого сухого корма на троих за неделю, он обходился мне в 410 рублей. Сейчас в неделю они съедают кило куриного фарша или мяса и полтора кило кильки, они выходят рублей на 20-30 дороже.

Так что сильно сэконономить на натуралке, увы, не получится. Зато, может быть сэкономлю на врачах?

КОНКРЕТНО

10 правил перевода собак на натуральное питание:

- Переводить животное на натуральный корм можно в любое время года. Главное, чтобы питомец был здоров. Поэтому сначала нужно сделать анализы. Ветеринары все же рекомендуют не начинать перевод зимой, когда и так мало витаминов и солнечного света. А вот осенью – вполне можно.

- Для расчета суточной порции надо умножить вес животного на 3 и разделить на 100. Пищу поделить на 2-3 приема.

- Начать перевод на натуральное питание лучше с красного (мышечного мяса) – говядины или курицы, индейки.

- Через 3-4 дня добавить второй вид мяса или субпродуктов, через неделю – третий, и т.д.

- Мясо и субпродукты можно давать как сырыми, так и вареными. Но вареных нужно в два раза больше, так что это невыгодно.

- Кости можно добавлять в рацион не раньше, чем через месяц перевода на «натуралку». Кости следует давать сырыми.

- При негативной реакции организма стоит «откатиться на шаг назад» и задержаться там на неделю-полторы.

- В сбалансированном рационе половину порции составляет мясо, а вторую половину – субпродукты, хрящи, овощи. Также в рацион можно добавить масла, водоросли. Свинину собакам давать не рекомендуют.Каждый месяц лучше менять вид белка.

- Давать одновременно натуральную пищу и сухой корм не стоит, это создает повышенную нагрузку на желудок и поджелудочную железу.

- У животного всегда должен быть доступ к чистой питьевой воде.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Павел Бабкин, ветеринарный врач

- Можно кормить животное сухим кормом, можно кормить натуральной пищей – возможны оба варианта. Главное – чтобы это питание было сбалансировано. Но натуралка все же более естественна. Все равно, в какое время года менять рацион, главное, чтобы питомец в этот момент был здоров. Поэтому можно заранее сделать анализ крови и УЗИ.

Важно правильно подобрать рацион – например, если кормить только одним рубцом, то собака получит перебор одних веществ и недобор других. Нужно и мясо, и субпродукты, и овощи, и кисломолочные продукты. В дорогом сухом корме премиум-класса состав сбалансирован. А вот насчет дешевых кормов эконом-сегмента такой уверенности у меня нет. Может оказаться, что, сэкономив на питании, потом придется потратить больше на лечение.

Но в некоторых ситуациях мы рекомендуем давать животному сухие корма. Например, когда собака мелких пород ломает лапу, то заживление лучше идет именно на сухом корме. Причина в том, что фабричный корм лучше и быстрее усваивается, от организма практически не требуется усилий по его переработке, а на «натуралке» их нужно больше