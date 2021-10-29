Удаленная работа: временное явление или долгосрочная реальность?

Безработных стало меньше

Эпидемиологическая обстановка навязана миру новую реальность. Меняется все, и рынок труда не исключение. Какие специалисты востребованы в регион именно сегодня? Чего хотят соискатели, и какие требования предъявляют рекрутеры? Какие стратегии и инструменты работают, какие безвозвратно канули в прошлое? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в формате круглого стола.

По данным министерства труда на фоне ограничительных мероприятий количество безработных стало увеличиваться в апреле и достигло пиковых значений к концу сентября прошлого года. Но уже с четвертого квартала прошлого гола наметилась тенденция снижения регистрируемой безработицы.

В этом году самарцы стали меньше обращаться в службу занятости: за 9 месяцев прошлого года работу искали 109,9 тысяч человек, а за аналогичный период этого - 68,7 тысяч. Число зарегистрированных безработных уменьшилось в 2,5 раза и на сегодня составляет 16,5 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы сейчас равен 0,96%, тогда как в 2019 году он составлял 0,9%.

Получается, что основные показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда Самарской области, практически вернулись к допандемическим значениям.

Кто нужен?

По состоянию на 30 сентября предложение рабочей силы – 16,5 тыс. человек 2,9 раза меньше спроса на нее: работодатели предлагают 47,4 тыс. вакансий.

- Рынок труда в Самарской области – рынок кандидатов, так как количество вакансий примерно на 70% превышает количество соискателей по резюме, - отмечает эксперт региональной общественной организации «Самарский кадровый клуб» Владимир Григорьев. В числе причин такого дисбаланса он называет неготовность многих работодателей предлагать адекватную заработную плату кандидатам, при этом требования к ним часто завышены.

- Ряд компаний в регионе не берут на работу кандидатов, имеющих большие кредиты, людей старшего возраста, которых при обострении эпидемиологической ситуации нужно отправлять на самоизоляцию или на дистанционную работу. Многих соискателей отпугивает жесткая процедура проверки службами безопасности. В целом работодатели неправильно оценивают рынок труда, считая его рынком работодателя, - считает Владимир Григорьев.

Как обычно наиболее востребованы рабочие специальности – 69% от всех вакансий. Ценятся слесари различных специализаций, операторы станков с программным управлением, автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, заправочных станций, сварщики,

монтажники, водители, в том числе и на автобусы и троллейбусы, помощники воспитателя, повара, токари.

Среди профессий служащих на сегодня наиболее востребованы врачи различных специализаций, фельдшеры, инженеры, воспитатели, учителя, преподаватели и педагоги дополнительного образования, психологи, медицинские сестры.

Государство поддержит

- Пандемия оказала сдерживающее воздействие на экономическую активность в регионе. Несмотря на это, уровень оплаты труда и уровень пенсионного обеспечения в Самарской области не снижались, а продолжали расти. По итогам семи месяцев средний размер заработной платы достиг 41,4 тыс. рублей и увеличился в реальном выражении на 2,3%. По уровню оплаты труда мы занимаем 3 место в округе. Максимальный рост заработной платы в текущем году отмечен в таких сферах, как деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность в области информации и связи, сельское хозяйство, образование, строительство и обрабатывающие производства, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

При этом в сложной ситуации работодатели могут поддерживать на господдержку. Так, министерство промышленности и торговли Самарской области предоставляет за счет средств областного бюджета субсидии на выплату заработной платы инвалидам с 2019 года по 12,9 млн. рублей ежегодно. Эта мера поддержка позволяет сохранить рабочие места для инвалидов на ООО «Самараавтожгут» в количестве 157 человек.

В рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности до 2024 года» в 2019-2020 годах кластеру автомобильной промышленности Самарской области на конкурсной основе из областного бюджета были предоставлены субсидии в размере более 37 млн. рублей. Средства были направлены на переподготовку и повышение квалификации сотрудников предприятий автокомпонентной отрасли. За эти два года 1500 человек из 22 предприятий прошли переподготовку и повышение квалификации.

Электрощит Самара: попробовали и получилось

Юлия Репрынцева, вице-президент по персоналу компании Электрощит Самара

Самарские работодатели уверяют: сложившаяся ситуация не была для них неожиданностью. Большие промышленные предприятия, такие как Электрощит Самара, давно живут в VUCA-мире – эта аббревиатура из слов «нестабильный», «неопределенный», «сложный», «неоднозначный».

- Мы старались так настраивать системы, чтобы быть более гибкими с одной стороны и более независимыми от внешнего рынка труда с другой, - говорит вице-президент по персоналу компании Электрощит Самара Юлия Репрынцева. Но локдаун предсказать не мог никто. Крупные промышленные предприятия в 2020 году столкнулись с серьезными трудностями, ведь большую часть работ просто нельзя выполнять удаленно. Тем не менее, многие сотрудники непроизводственных подразделений (например, инженерные и технические специалисты, сотрудники ИТ, финансовых, коммерческих отделов) все же работали из дома.

- Велика опасность потерять связь с компанией, - считает Юлия Репрынцева. - Это плохо и для самого человека: размываются границы между личной жизнью и работой. Поэтому мы старались создавать возможность для таких специалистов периодически возвращаться в офис из удаленного режима: предлагали комбинированный график работы, оборудовали общие рабочие места (или Hot desks). Мы многому научились. Например, проводить конференции и встречи с сотрудниками, обсуждать большинство рабочих вопросов онлайн. Какое-то время пришлось привыкать, не всегда было просто, но потом поняли, что онлайн формат во многих случаях быстрее, эффективнее, безопаснее.

Представитель Электрощит Самара уверена: удаленка с нами навсегда вне зависимости от того, будут ли действовать ограничения или нет.

- 2020-й год показал плюсы удаленного и комбинированного режимов работы, онлайн встреч и мероприятий. Крупным промышленным предприятиям с большим количеством активов, которые традиционно строят работу в офлайне, без внешнего воздействия было бы сложно перейти на этот новый виток. Прошлый год заставил. Попробовали и получилось. Не думаю, что может произойти что-то такое, что даст откат к допандемийным временам. Это наша новая реальность, к которой просто нужно приспособиться, - уверена вице-президент компании

Что касается дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда, то он был всегда. В компании с этим научились справляться.

- Для нас очень важно сочетание профессиональных навыков и так называемых soft skills или мягких навыков – это то, как человек ведет себя в сложной ситуации, какие ценности транслирует внутрь себя и вовне, каким правилам следует, какие принципы проповедует, - объясняет Юлия Репрынцева. По ее словам, пандемия внесла серьезные коррективы именно к мягким навыкам: на первый план выходит умение оперативно приспосабливаться к меняющейся среде. В перечне требований к специалисту впервые появилась когнитивная гибкость – умение работать в условиях многозадачности без потери эффективности.

Поиск ценных специалистов пандемия остановить не смогла.

- Жизненный цикл сотрудника в компании начинается еще до того, как он стал сотрудником, - продолжает Репрынцева. - Мы используем все доступные инструменты: целевая работа со школами и вузами (яркий пример – конкурс “Энергия вашего будущего”, который проводим с 2020 года), практика на базе предприятия – ее проходят до ста студентов ежегодно, целевые программы. Развиваем соцсети, ведем превентивный поиск, устанавливаем и поддерживаем контакты с интересными нам специалистами – это все очень актуально: даже если потребности в том или ином профессионале нет сейчас, она может появиться завтра.

Молодыми специалистам, уже пришедшим на производство уделяется особое внимание. Буквально в этом году мы запустили обновленную программу онбординга (от английского термина “on-boarding”), которая позволяет новому сотруднику быстрее и качественнее познакомиться с компанией, погрузиться в рабочий процесс. Программа наполнена цифровыми инструментами, чтобы у сотрудников была возможность пройти курс онлайн в удобном для себя ритме, цифровой доступ есть, в том числе, и у сотрудников рабочих специальностей.

- На предприятии разработана комплексная программа работы с талантами. Наша философия - «каждый сотрудник – талант». Стратегия развития внутренних талантов в современных условиях, я бы сказала, критически важна. Она позволяет сотрудникам внутри компании расти и профессионально развиваться. При этом мы не делаем разницы между лидерской карьерой и экспертной, когда человек становится все более весомым авторитетом в своей отрасли: он может не управлять командой, но наращивать и углублять свою экспертизу. Для нас очень важно выстраивать работу так, чтобы помогать сотрудникам развиваться и в том, и в другом направлении. Хорошо простроенная внутренняя программа по карьерному росту и развитию сотрудника позволяет избежать опасной зависимости от непредсказуемого и переменчивого внешнего рынка труда, - подводит итог представитель Электрощит Самара.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Нина Ковалюнас, психолог, кандидат философских наук, доцент кафедры философии СамГМУ:

- Удаленная работа, скорее всего, останется для нас одной из самых доступных возможностей сохранить здоровье для себя и своих близких. Можно предположить, что навыки, необходимые для выполнения большинства работ, значительно изменятся. Сегодня многими экспертами уже отмечается падение спроса на ручной труд и физические способности. При этом растет спрос на «аналитическое и инновационное мышление», «восприимчивость к новому и легкую обучаемость», «разработку технологий и программирование», а также «творчество», «оригинальность», «критическое мышление», «способность к убеждению» и «ведение переговоров». Уход в онлайн многих профессий означает повышенный интерес к сотрудникам, которые умеют эффективно общаться с коллегами и клиентами, мотивировать команду и руководить ей. В эпоху виртуальной реальности найти подход к другому человеку — также ценный навык, который стоит развивать. Преимуществами на рынке труда в новых условиях могут стать soft skills: коммуникабельность, умение заводить знакомства, творческий подход, неравнодушие, погруженность в задачу, гибкость ума. Эти качества востребованы, но этому не учат на лекциях и семинарах, это саморазвитие. Сегодня становится важным то, что человек умеет, а не только то, что написано у него в дипломе.