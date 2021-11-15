«Мерзнем под снегом часами»: самарцы показали гигантские толпы перед миграционным центром в пандемию

Самарцы стоят в огромных очередях перед миграционным центром

На абсурдную ситуацию во время пандемии в миграционном центре на улице Черногорской, 2 в Самаре пожаловались местные жители. Из-за ужесточения ограничений из-за коронавируса в учреждение пускают посетителей небольшими группами, все остальным приходится ждать на улице.

- Пускают по 200 человек в день и порционно. Система подачи и получения документов в ММЦ смешанная - для всего отведены только определенные дни, к примеру, на подачу вида на жительство - понедельник и среда. Но в эти же дни есть и другие услуги, поэтому очередей образуется несколько. В итоге получается следующее: примерно 200-250 человек стоит и мерзнет на улице часами, с утра до вечера, пытаясь самостоятельно как-то организовать очередь - записываться в блокноте, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» местная жительница Екатерина.

По словам горожанки, места в очередях начинают занимать с вечера, кто-то приезжает рано утром – в 4-5 часов – и ждет, а некоторые даже ночуют в машинах. У входа после начала рабочего дня начинает образовываться давка, людей пытаются разогнать полицейские, но безуспешно.

- Все, что сделали – это приставили ко входу полицейских, которые разгоняют людей, толкают их, матерятся, требуют отойти, подвинуться, соблюдать дистанцию. Но как только люди отходят, их место занимают другие. Внутрь проходят те, кто успел пробежать туда. Потрясающая антиковидная кампания – 200 человек в давке стоят на улице и мерзнут, - отмечает Екатерина.

По словам самарчанки, они с мужем обращались к руководству миграционного центра и властям региона, но ответа не последовало.