«Однажды меня приняли за призрака»: самарский студент променял современную одежду на наряды конца 18-го века

Молодой человек в старинном костюме органично смотрится в историческом центре Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Камзол, тросточка, котелок – в 2021 году на улицах Самары можно встретить молодого человека, одетого как настоящий лондонский денди конца 18 - начала 19 века. Николай Беляков, 18-летний студент-юрист одного из самарских колледжей, рассказал журналисту «КП-Самара», что привлекает его в старинных костюмах, насколько удобна мода двух-трехвековой давности и как окружающие реагируют на столь необычные наряды.

Николаю всегда нравилась мода ушедших эпох Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Зачитывался философами эпохи Просвещения»

- Историю люблю с детства, - признается Николай Беляков. – Сколько себя помню, всегда обожал исторические фильмы. Особенно часто пересматривал «Сен-Жюст и сила обстоятельств» о французской революции и нашу «Войну и мир», они меня просто завораживали. В 8-9 классе стал зачитываться философами эпохи Просвещения. И когда смотрел на портреты этих философов, сокрушался, что сейчас уже так не одеваются. А ведь это было так красиво!

Молодому человеку пришлось самому научиться шить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А потом Николай наткнулся в соцсетях на пост об англичанине Заке Пинсенте, который променял современную одежду на старинные камзолы и котелки. И подумал – а чем Самара хуже?

- Одежду по старинной моде в магазине не купишь. Шить на заказ дорого. Поэтому я понял, что нужно учиться шить, - рассказывает Николай. - Записался на курсы, договорился с другом-портным, что буду пользоваться его мастерской. Родители поддержали мое начинание.

Пока позволяет погода, Николай везде ходит в любимой одежде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Плащ могу сшить за четыре часа»

Первый костюм по старинной моде Николай Беляков сшил, когда ему было всего 14 лет.

- Это был черный камзол-жестьюер (жюстокор), такие носила придворная знать во Франции с конца 17 века, - вспоминает юноша. – Сейчас он мне уже мал, но я сшил себе другие.

Сегодня в гардеробе самарского студента несколько разных нарядов и образов. Классический черный костюм денди начала 19 века – теплый фрак из шинельной ткани, жилет, шейный платок, клетчатые брюки, котелок, роскошный красный костюм по моде 18 века и легкий бело-синий полосатый наряд. К каждому наряду подобраны свои головные уборы – несколько видов котелков и даже шляпа-треуголка, как у Наполеона.

Шляпа-треуголка, как у Наполеона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Выкройки для своих костюмов рисую сам, - рассказывает Николай. – Смотрю картины тех времен, «срисовываю» фасоны и сочетания. Шью сам, и только самые сложные элементы отдаю на заказ. Удовольствие недешевое – только на ткань для зимнего фрака обошлась в 8-9 тысяч рублей. Ну и время нужно – если плащ могу сшить часа за четыре, то на сложные элементы гардероба, например, с вышивкой, может понадобиться несколько дней.

Все свои костюмы Николай создает на основе старинных изображений. Фото: личный архив героя публикации

«Зимой холодно, летом жарко»

В отличие от участников клубов исторической реконструкции, которые надевают свои наряды только на отдельные игры, балы и т.д., Николай носит одежду 18-19 веков почти всегда, когда позволяет погода.

Историческая картинка и реальный костюм. Найдите 10 отличий. Фото: личный архив героя публикации

- Мне нравится французская и английская мода эпохи Просвещения. А эти костюмы не слишком подходят к нашему климату – зимой слишком холодно, летом слишком жарко, - сетует молодой человек. – Но когда погода позволяет, я хожу в этих костюмах и на учебу, и на прогулки с друзьями – везде. Они очень удобные в носке. Единственный минус – по сравнению с современной одеждой их неудобно и долго надевать. Все эти завязочки, застежки, многослойность – пока оденешься, уже устанешь. Зато отражение в зеркале радует.

В интерьерах бывших дворцов и особняков Николай смотрится очень естественно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Увидел отражение – и как завизжит!»

Родные и друзья к необычному увлечению Николая уже привыкли и поддерживают его. А вот прохожие на улицах выворачивают головы: если в историческом центре города парень в старинном костюме смотрится органично, то среди типовых многоэтажек спальных районов явно выделяется из окружающего пейзажа. Молодой человек лишь философски пожимает плечами – мол, уже привык, что постоянно просят сфотографироваться, и даже научился грамотно позировать.

Денди тоже требуется QR-код Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Случайное отражение в зеркале напугало посетителя музея Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хватает и курьезных случаев.

- Когда ездил на экскурсии в Питере, то смотрелся так естественно в тех интерьерах, что в музее Монплезир в Петергофе мне разрешили ходить без бахил, открывать двери посетителям и фотографировать. А одного мужчину невольно чуть до сердечного приступа не довел. Он фотографировал большое зеркало, которое висело в середине коридора. Я находился в соседнем зале, он меня не видел. В какой-то момент он навел камеру под таким углом, что я в зеркале отразился. Как он визжал! Видимо, решил, что я – обитающий в старинном дворце призрак, не иначе. Насилу его успокоили.

В современные интерьеры старинная одежда вполне вписалась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С одеждой, сшитой по двухвековой моде Николай расставаться не собирается.

- Я учусь на юриста, но планирую остаться в аспирантуре и пойти преподавать, так что вполне смогу ходить в таком виде и на работу, - говорит он. – Уже есть масса планов, что еще хочу сшить. Например, сейчас задумал подготовить к весне и лету костюм эпохи ампир. Там очень сложный фрак с лацканами непростая, но интересная задачка!

Историческая одежда практически полностью заменила Николаю повседневную Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И в пир, и в мир, и в магазин за молоком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Николай уверяет, что ходить в такой одежде очень удобно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вы бы одежду какой эпохи на себя примерили?

Обсудим в комментариях.