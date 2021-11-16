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Общество16 ноября 2021 15:30

Из Самары в Москву отправят поезд с душем и сейфами. Показываем, что там есть еще

Из Самары в Москву в ноябре 2021 года пустят двухэтажные вагоны из будущего
Антон ЧЕРЕПОК
Антон ЧЕРЕПОК
Новые вагоны скоро поедут в Москву

Новые вагоны скоро поедут в Москву

Фото: Антон ЧЕРЕПОК

В Самаре презентовали новые двухэтажные вагоны, которые будут эксплуатировать на маршруте Оренбург- Самара- Москва уже с 3 декабря 2021 года. В одном купейном вагоне будет 64 места.

Купе более просторные

Купе более просторные

Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Билеты уже сейчас есть в продаже. На данный момент двухэтажные вагоны есть только в составе поезда Самара - Москва 049Й. Правда, новые вагоны российского производства будут выгодно отличаться от своих собратьев.

внизу есть еще один выдвижной столик

внизу есть еще один выдвижной столик

Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Первый плюс - более высокая верхняя полка. Увы, но в существующих на данный момент вагонах верхняя полка довольно узкая, так, что там можно только лежать. Теперь пространство стало выше на 20 сантиметров.

Есть специальные детские купе

Есть специальные детские купе

Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Впечатляет и футуристичный интерьер вагонов: везде блестящие панели, около купе проводников витрина с продуктами. Внутри - микроволновка. Также у проводников есть стиральная машина.

В огромном туалете есть душ

В огромном туалете есть душ

Фото: Антон ЧЕРЕПОК

В вагонах есть раздельный сбор мусора. Впечатляют и просторные биотуалеты. В них даже есть душ!

Новые вагоны выглядят более технологично

Новые вагоны выглядят более технологично

Фото: Антон ЧЕРЕПОК

- Каждый вагон оснащен душевой кабиной, а купе оборудовано панелью для регулирования температур. Путешественники могут воспользоваться индивидуальным сейфом, - сообщают в РЖД.

В вагонах есть и специальное детское купе с ярким дизайном с детскими рисунками.

В некоторых вагонах есть раздельный сбор мусора

В некоторых вагонах есть раздельный сбор мусора

Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Удобно сделано и нижнее сидение. Днем здесь можно спокойно сидеть как в кресле, и пользоваться не только основным, но и откидным столиком.

У проводников есть микроволновка

У проводников есть микроволновка

Фото: Антон ЧЕРЕПОК

В купе есть регулировка температуры, личное освещение, беспроводные зарядки, розетки. Также в откидной столик встроены USB-разъемы. Сейфом может воспользоваться каждый пассажир.

В купе есть беспроводная зарядка

В купе есть беспроводная зарядка

Фото: Антон ЧЕРЕПОК

- Впервые в истории отечественного вагоностроения на двухэтажном пассажирском вагоне локомотивной тяги применена тележка с пневмоподвешиванием, обеспечивающая поезду более плавный ход., - также отметили в РЖД.

Вот такие сейфы доступны пассажирам

Вот такие сейфы доступны пассажирам

Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Билеты в новые двухэтажные вагоны уже поступили в продажу. На поезд 137у нижняя полка в купе стоит 2737 рублей, а верхняя полка - 1706 рублей. Это цены на начало декабря.

в купе можно регулировать температуру

в купе можно регулировать температуру

Фото: Антон ЧЕРЕПОК

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