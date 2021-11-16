Из Самары в Москву отправят поезд с душем и сейфами. Показываем, что там есть еще

Новые вагоны скоро поедут в Москву
Фото: Антон ЧЕРЕПОК
В Самаре презентовали новые двухэтажные вагоны, которые будут эксплуатировать на маршруте Оренбург- Самара- Москва уже с 3 декабря 2021 года. В одном купейном вагоне будет 64 места.
Купе более просторные
Фото: Антон ЧЕРЕПОК
Билеты уже сейчас есть в продаже. На данный момент двухэтажные вагоны есть только в составе поезда Самара - Москва 049Й. Правда, новые вагоны российского производства будут выгодно отличаться от своих собратьев.
внизу есть еще один выдвижной столик
Фото: Антон ЧЕРЕПОК
Первый плюс - более высокая верхняя полка. Увы, но в существующих на данный момент вагонах верхняя полка довольно узкая, так, что там можно только лежать. Теперь пространство стало выше на 20 сантиметров.
Есть специальные детские купе
Фото: Антон ЧЕРЕПОК
Впечатляет и футуристичный интерьер вагонов: везде блестящие панели, около купе проводников витрина с продуктами. Внутри - микроволновка. Также у проводников есть стиральная машина.
В огромном туалете есть душ
Фото: Антон ЧЕРЕПОК
В вагонах есть раздельный сбор мусора. Впечатляют и просторные биотуалеты. В них даже есть душ!
Новые вагоны выглядят более технологично
Фото: Антон ЧЕРЕПОК
- Каждый вагон оснащен душевой кабиной, а купе оборудовано панелью для регулирования температур. Путешественники могут воспользоваться индивидуальным сейфом, - сообщают в РЖД.
В вагонах есть и специальное детское купе с ярким дизайном с детскими рисунками.
В некоторых вагонах есть раздельный сбор мусора
Фото: Антон ЧЕРЕПОК
Удобно сделано и нижнее сидение. Днем здесь можно спокойно сидеть как в кресле, и пользоваться не только основным, но и откидным столиком.
У проводников есть микроволновка
Фото: Антон ЧЕРЕПОК
В купе есть регулировка температуры, личное освещение, беспроводные зарядки, розетки. Также в откидной столик встроены USB-разъемы. Сейфом может воспользоваться каждый пассажир.
В купе есть беспроводная зарядка
Фото: Антон ЧЕРЕПОК
- Впервые в истории отечественного вагоностроения на двухэтажном пассажирском вагоне локомотивной тяги применена тележка с пневмоподвешиванием, обеспечивающая поезду более плавный ход., - также отметили в РЖД.
Вот такие сейфы доступны пассажирам
Фото: Антон ЧЕРЕПОК
Билеты в новые двухэтажные вагоны уже поступили в продажу. На поезд 137у нижняя полка в купе стоит 2737 рублей, а верхняя полка - 1706 рублей. Это цены на начало декабря.
в купе можно регулировать температуру
Фото: Антон ЧЕРЕПОК