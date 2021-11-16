Из Самары в Москву отправят поезд с душем и сейфами. Показываем, что там есть еще

Новые вагоны скоро поедут в Москву Фото: Антон ЧЕРЕПОК

В Самаре презентовали новые двухэтажные вагоны, которые будут эксплуатировать на маршруте Оренбург- Самара- Москва уже с 3 декабря 2021 года. В одном купейном вагоне будет 64 места.

Купе более просторные Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Билеты уже сейчас есть в продаже. На данный момент двухэтажные вагоны есть только в составе поезда Самара - Москва 049Й. Правда, новые вагоны российского производства будут выгодно отличаться от своих собратьев.

внизу есть еще один выдвижной столик Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Первый плюс - более высокая верхняя полка. Увы, но в существующих на данный момент вагонах верхняя полка довольно узкая, так, что там можно только лежать. Теперь пространство стало выше на 20 сантиметров.

Есть специальные детские купе Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Впечатляет и футуристичный интерьер вагонов: везде блестящие панели, около купе проводников витрина с продуктами. Внутри - микроволновка. Также у проводников есть стиральная машина.

В огромном туалете есть душ Фото: Антон ЧЕРЕПОК

В вагонах есть раздельный сбор мусора. Впечатляют и просторные биотуалеты. В них даже есть душ!

Новые вагоны выглядят более технологично Фото: Антон ЧЕРЕПОК

- Каждый вагон оснащен душевой кабиной, а купе оборудовано панелью для регулирования температур. Путешественники могут воспользоваться индивидуальным сейфом, - сообщают в РЖД.

В вагонах есть и специальное детское купе с ярким дизайном с детскими рисунками.

В некоторых вагонах есть раздельный сбор мусора Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Удобно сделано и нижнее сидение. Днем здесь можно спокойно сидеть как в кресле, и пользоваться не только основным, но и откидным столиком.

У проводников есть микроволновка Фото: Антон ЧЕРЕПОК

В купе есть регулировка температуры, личное освещение, беспроводные зарядки, розетки. Также в откидной столик встроены USB-разъемы. Сейфом может воспользоваться каждый пассажир.

В купе есть беспроводная зарядка Фото: Антон ЧЕРЕПОК

- Впервые в истории отечественного вагоностроения на двухэтажном пассажирском вагоне локомотивной тяги применена тележка с пневмоподвешиванием, обеспечивающая поезду более плавный ход., - также отметили в РЖД.

Вот такие сейфы доступны пассажирам Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Билеты в новые двухэтажные вагоны уже поступили в продажу. На поезд 137у нижняя полка в купе стоит 2737 рублей, а верхняя полка - 1706 рублей. Это цены на начало декабря.