В Самарской области обезвредили банду парней, которые совершали вооруженные нападения на людей

Подозреваемые совершали вооруженные нападения на людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские полицейские разоблачили бандитов. В преступную группировку входили как минимум пять парней, которые совершали вооруженные нападения на местных жителей. По большей части орудовала банда на территории города Отрадного и Кинель-Черкасского района.

Банду разоблачили в ходе расследования уголовного дел по факту грабежа, возбужденного 27 ноября 2020 года. За уличный грабеж был задержаны молодые люди, в ходе работы с которыми всплыла целая серия аналогичных эпизодов.

Сейчас под следствием. Старшему — Руслану З. из Отрадного — 27 лет. Его в прошло году уже судили за нарушении правил дорожного движения. Его земляк — 26-летний Сергей И. — судим за кражу в 2021 году. Также под стражей — Вадим М. из Отрадного, ему 23 года, и Дмитрий Б. из Тимашево, которому зимой исполнилось 22. Самый младший участник группировки — 19-летний Михаил З. — находится под домашним арестом.

— Им вменяют несколько эпизодов вымогательства, грабежей, незаконный оборот оружия, а также незаконный оборот наркотиков. Установлено, что в составе организованной группы они совершали нападения как минимум с февраля по май 2020 года. Требовали с людей деньги, угрожали им оружием, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

16 ноября 2021 года на фигурантов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 209 УК РФ — «Бандитизм». Силовики считают, что эти товарищи входили в состав устойчивой вооруженной группы, созданной в целях нападения на граждан с применением огнестрельного оружия. На это указывает солидный арсенал, который изъяли у злоумышленников: пригодное для стрельбы одноствольное гладкоствольное курковое ружье заводского отечественного производства «ИЖ 5», 1931 г.в., 16 калибра, два пистолета «ИЖ-79-9т» калибра 9 мм, пистолет «Шарк» калибра 9 мм, пистолет «Фантом-Т» калибра 10х22 мм и газовый пистолет «6П42» калибра 8 мм. Номера стволов уничтожены.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться во всех обстоятельствах случившегося. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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