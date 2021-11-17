«Слабым быть неинтересно»: «Русский ниндзя» из Самары рассказал, нужно ли решать все вопросы силой

Роман Авинников из Самары стал героем нового экстремального шоу "Русский ниндзя". ФОТО: Предоставлено Комсомолке

22 ноября на телеканале СТС стартует одно из самых экстремальных шоу в мире «Русский ниндзя». Ведущими программы стали Моргенштерн, Ида Галич и Василий Артемьев, а за звание самого сильного героя проекта будут бороться более двухсот участников со всей России, прошедшие масштабный кастинг. Одним из участников стал 48-летний самарец, исполнительный директор федерации армрестлинга Самарской области и бывший пожарный Роман Авинников. «КП-Самара» узнала у него, что было самое сложное на съёмках программы и кто же всё-таки такой русский ниндзя.

Как вы попали на шоу «Русский ниндзя»?

- На шоу я попал, пройдя кастинг в Казани.Записался самостоятельно, узнав о нём через Instagram – решил записаться, так как мне стало это интересно. Мне нравится эта тематика, я сам весь в спорте, постоянно тренируюсь и пытаюсь заставить других тренироваться на различных соревнованиях.

Кто-то за вас болел?

- За меня болел армрестлер из Самары Максим Шацких, который сейчас проживает в Сочи. Там он живёт со своей девушкой Настей.

На шоу за Романа болел друг армрестлер и его девушка. ФОТО: Предоставлено Комсомолке

Что было самое сложное на проекте?

- Сложно, в принципе, ничего не было. В физическом плане. Но вот психологической подготовки мне не хватило. – Я думал, что с моим послужным списком выступлений на различных соревнованиях по разным видам спорта я уже гуру, но, оборачиваясь назад, анализируя ситуацию, пришёл к выводу – адреналин вещь неконтролируемая.

Помимо увлечения спортом вы же бывший пожарный на пенсии? Чем еще занимаетесь?

- Так случилось, что я служил профилактикой на объекте оборонной промышленности и, соответственно, непосредственно в тушении пожаров участия не принимал. Я занимался предупреждением как таковых, довольно-таки успешно. Сейчас я провожу турниры и конкурсы по интересным и силовым видам спорта, работаю над проектом полосы с препятствиями. В настоящий момент я являюсь исполнительным директором федерации физической культуры и здорового образа жизни, которая развивает альтернативные виды спорта – как аккредитованные вроде масс-рестлинга и гиревого спорта, так и неаккредитованные типа армлифтинга, русского жима и русского силомера. Н и веду Instagram.

Физической подготовки Роману хватило, а вот психологическая нагрузка на проекте оказалась мощнее, чем он ожидал. ФОТО: Предоставлено Комсомолке

Что вы делаете в Instagram? Ожидаете ли прироста подписчиков после выхода шоу?

- Я там веду и показываю упражнения, которые не каждый хорошо подготовленный физический молодой человек повторить сразу сможет. Пускай пробуют, тренируются, соревнуются между собой, растут и прогрессируют. А по увеличению подписчиков у меня голова никогда не болела – Instagram всего лишь инструмент и способ идти в ногу со временем.

Важна ли в наши дни сила? Что можно и вообще нужно ли что-то решать силой?

- Конечно важна, слабым быть не интересно. А вот по поводу того, что решать – это вопросы уже не для спортивной передачи. Для ответа на этот вопрос мы получаем образование, общаемся, растем. Все под богом ходим и, как говорил мой тренер, всегда найдётся умнее тебя, красивее тебя, сильнее тебя, быстрее, богаче и интереснее. К этому надо быть готовым и ничему не удивляться. Благо, я уже в том возрасте, когда понимаю, что нужно не завидовать чему-то, а уметь радоваться за людей, если кто-то что-то делает лучше.

Судьями шоу стали Моргенштерн, Василий Артемьев и Ида Галич. ФОТО: Предоставлено Комсомолке

Кто такой Русский ниндзя?

- Русские ниндзя – это взрослые дети, которые не наигрались. Шутка, конечно. Все присутствующие в «Русском ниндзя» - это достаточно сильные люди, на проекте слабых не было. Пальцев одной руки было много, чтобы увидеть случаи, когда из-за физической подготовки человек что-то не смог сделать. Просто многие допускали ошибки – кто-то раньше, кто-то позже, но были. А были и те, кто эти ошибки не допустил.

Вы можете назвать себя Русским ниндзя?

- Да, теперь и я Русский ниндзя.

Смотрите экстремальное шоу «Русский ниндзя» 22 ноября в 21:00 по самарскому времени на канале СТС.