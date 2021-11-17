Самарский зоопарк могут переселить в Южный город в 2022 году. Рассказываем, есть ли еще варианты

Самарскому зоопарку стало тесно на существующей территории Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зоопарк в Самаре могут переселить в Южный город. Это может произойти уже в 2022 году. Об этом стало известно во время заседания профильного комитета Самарской губернской думы. Рассказываем подробности планов по переезду Самарского зоопарка.

«Не соответствует нормативам

О планах по грядущему переселению Самарского зоопарка депутаты профильного комитета узнали почти случайно – об этом обмолвилась присутствовавшая на заседании комитета министр культуры региона Татьяна Мрдуляш.

- Депутаты должны были заслушать доклад Счетной палаты о деятельности зоопарка. В том числе в этом докладе говорилось о том, что во время проверки были выявлены нарушения нормативов содержания животных, - рассказали журналисту «КП-Самара» в губдуме. – После этого министр рассказала, что зоопарк планирует переезд.

По словам министра, это вынужденная мера. Существующие площади не соответствуют современным требованиям и нормативам, а увеличить их на прежнем месте возможности нет.

- Если зоопарк останется на прежнем месте, то есть большой риск, что он вообще не сможет продлить лицензию, - объяснила Татьяна Мрдуляш.

В качестве новой площадки для размещения зоопарка она назвала участок в 30 га в Южном городе. На эти цели в проекте бюджета на следующий год заложено 30 млн рублей. В то же время министр заверила, что часть зоопарка продолжит работу на прежней площадке в Постниковом овраге. Кроме того, продолжит работу сафари-парк в поселке Формальный.

«Лучше в Кировский район»

Предполагаемый переезд, а в особенности предложенная площадка вызвали неоднозначную реакцию у депутатов.

- Само по себе переселение зоопарка – это однозначно оправданная и необходимая мера, - прокомментировал журналисту «КП-Самара» Александр Милеев. – Это требования лицензионного законодательства, и если мы его не выполним, то Самара может вовсе остаться без зоопарка. Но вот площадка в Южном городе вызывает много вопросов, на мой взгляд, это совершенно неприемлемо. Большинству жителей города туда будет трудно добраться.

Животные не возражают против переезда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парламентарий убежден, что альтернатива есть и в черте города. Один из возможных вариантов – это площадка в Кировском районе Самары, около стадиона «Самара Арена».

- Это большая площадка, где много пустующей земли, которую нужно развивать. Там есть лес, есть место, где построить вольеры, есть коммуникации, которые готовили к чемпионату мира, - перечисляет преимущества Александр Милеев.

Как рассказал депутат, Татьяна Мрдуляш заявила о готовности обсудить альтернативные варианты размещения зоопарка.

- Депутаты комитета в ближайшее время сформируют список площадок, пригодных для размещения зоопарка, и предложат его минкульту, - пояснил Александр Милеев.

«Для животных это плюс»

В самом зоопарке к перспективе переезда относятся с оптимизмом.

- Готовимся, - подтвердили журналисту «КП-Самара» в зоопарке. – Никаких сложностей для перевозки животных мы не видим, но, конечно, нужно заранее подготовить площадку. Для животных смена клетки на более просторные вольеры – это плюс. Перевозить можно в любое время года, но теплолюбивые животные лучше перенесут переезд в теплую погоду.

А вы бы куда зоопарк переселили?

Обсудим в комментариях.

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