«За год три склада почти заполнили»: самарские таможенники показали, что отбирают на границе региона

Контрафакт у перевозчиков тут же конфискуют Фото: Максим ВЕБЕР

Самарские таможенники продемонстрировали семь павильонов, заполненных контрафактной продукцией. Всю ее отобрали у нарушителей за 2021 год. 55 тыс. тонн товаров с нарушениями это по всем таможенным органам по российско-казахстанскому участку границы. Из них Самарской таможней (Самара и Оренбург) более 16 тыс. тонн за 9 месяцев. Что чаще всего конфискуют, что потом происходит с этими товарами и как их находят, показали самарские таможенники журналистам во время пресс-тура

Все документы должны быть в порядке и строго соответствовать требованиям Фото: Максим ВЕБЕР

Самарская таможня работает в ежедневном режиме - в регионе есть граница с Казахстаном и оттуда каждый день едут десятки грузовых фур. Только за последние 10 месяцев ведомство проверило более 2 500 транспортных средств, причем в 16% из них выявлены разного рода нарушения. Основные проблемы касаются товаров народного потребления, изъятых на российско-казахстанской границе.

В 2020 году в силу вступил закон, требующий маркировать обувь, постельное белье, верхнюю одежду, парфюмерную продукцию и некоторые другие категории товаров. Со временем все больше и больше продуктов будут отмечаться QR-кодом, в особенности это касается продуктов питания. Маркируются товары согласно системе «Честный знак», что является достаточно удобным инструментом для покупателя, ведь можно просто поднести интересующую вещь к камере смартфона, просканировать код и узнать все необходимые данные о продукте или товаре еще до покупки. Но и “скрыть” контрафакт теперь не просто: именно поэтому часто добычей таможенников становиться именно одежда.

Частыми гостями Самарской таможни являются контрафактные изделия марки Adidas, Nike, Puma и других спортивных брендов. Когда упаковка у товара отсутствует, то делается запрос правообладателю в целях выяснить производили ли они этот товар. Если владелец торговой марки отвечает, что товар не предназначался для продажи на рынках России, то таможенные органы имеют право защищать права правообладателя. Продемонстрированная журналистам партия Nike являлась контрафактной.

Нередко на таможню попадают и духи известных брендов вроде Jo Malone или Kilian, часто их выявляют по поддельным документам. В случае последней задержанной партии таможенные органы вышли на юридическое лицо отправителя изделий и выяснили, что никакие парфюмерные изделия этот человек не отправлял. Факт подделки документов говорит о том, что продукт является контрафактом. Крупные партии таких товаров несут огромный вред правообладателю, и могут привести к заведению уголовного дела по 1 ст. 180 УК РФ. Дальнейшая судьба товара решается МВД России.

Дальнейшую судьбу контрафакта решает полиция Фото: Максим ВЕБЕР

Можно увидеть и поддельную электронику. Не так давно таможней была изъята партия поддельных IPhone, которые в свою очередь были без коробки, документов, полностью разряженные и под управлением системы Android. Сотрудники таможни рассказали журналистам, что в случае с электроникой контрабандисты часто провозят упаковку и сам товар отдельно в разных партиях, чтобы таким образом обойти таможенный контроль, но на самом деле такой контрафакт легко обнаружить.

Часто подделывают детские вещи и игрушки, спортивный инвентарь. Важно понимать, что такие товары также чаще всего подлежат утилизации, потому что никто не гарантировать безопасность таких изделий. Детские игрушки и вещи составляют примерно 35% контрафактных товаров, ввозимых на территорию России. Журналистам были продемонстрированы футбольные мячи с переклеенными маркировками и игрушки с поддельными упаковками.

- Порядка 600-800 транспортных средств проходит в круглосуточном режиме через границу с Казахстаном и пункт «Маштаково», на которой работает мобильный комплекс на базе Ford Transit и КАМАЗ, — сообщает журналистам пресс-секретарь Самарской таможни Метелкина Дарья Андреевна. — Мобильные комплексы оснащены технически средствами, которые позволяют прямо на дороге определить подлежит ли товар таможенному контролю, например, телевизионная система досмотра «СПРУТ».

Спортивных товаров среди контрафакта много Фото: Максим ВЕБЕР

Помимо поддельных документов сотрудники таможни часто видят переклейки маркировок, различные санитарные нарушения. Эти и другие причины могут стать показанием для более тщательной проверки, которая и выявит контрафактный товар.

Только за 2021 год было выявлено более 55 тыс. тонн товаров с нарушениями, проходящих по территории российско-казахстанской границы. Их ориентировочная стоимость составила свыше 2 млрд. рублей.