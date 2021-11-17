«Два дня – и от легких почти ничего не осталось»: как в Самаре спасали пациентку с новой формой коронавируса

Паценку пришлось перевести в реанимацию Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре врачи областной больницы им.Середавина совершили настоящее чудо. Медики выиграли борьбу с коронавирусом за жизнь пожилой пациентки с тяжелым хроническим заболеванием и поражением легких в 90%. Врачи рассказали, как спасали пациентку с новой формой ковида, и что помогло им справиться с этой непростой задачей.

«Повела себя как страус, который прячет голову в песок»

Самарчанке Ирине Морозовой 56 лет. 34 из них она ведет неравный бой с тяжелым аутоиммунным заболеванием – ревматическим артритом.

Ольга Семагина лечит Ирину уже много лет Фото: Ольга НОВИКОВА

- Ирина наблюдается у нас уже более 20 лет, у нее хроническое, непрерывно прогрессирующее заболевание, - рассказала заведующая ревматологическим отделением, заведующая 3-м отделением инфекционного госпиталя СОКБ Середавина Ольга Семагина. – За это время мы испробовали все базисные лекарства, и когда они перестали давать эффект, то перевели пациентку на инновационные генноинженерные препараты. Это дало эффект, пациентка смогла вести нормальный образ жизни. Но все эти препараты снижают иммунитет. Поэтому во время пандемии она оказалась в повышенной опасности.

Ирина сетует – не смогла сделать прививку из-за медотвода. Уверяет – соблюдала все меры предосторожности, носила маску, мыла руки и старалась сократить контакты с людьми.

- Я почему-то была уверена, что ковид меня минует, - признается она. – Но за пару недель до заболевания встретилась со знакомой, которая только что вернулась из-за границы. Мне почему-то кажется, что именно тогда я заразилась.

Ирина была уверена, что не заболеет, но она ошиблась Фото: Ольга НОВИКОВА

Поначалу Ирина не обратила внимания на недомогание.

- У меня немного пропал запах, хотя сохранился вкус, была сильная слабость. Но я повела себя как страус, который прячет голову в песок, - сокрушается женщина. – Гнала от себя плохие мысли, пыталась себя убедить, что это не ковид, а что-то другое, что скоро все само пройдет. Но – не прошло. Наоборот, стало только хуже. Поднялась высокая температура. Лишь когда градусник третий день подряд показал 39, я сдалась и обратилась к врачам. Теперь жалею, что не сделала этого сразу, как почувствовала недомогание, что попросту прошляпила ковид…

Молниеносное ухудшение

ПЦР-тест подтвердил коронавирус, а КТ показало поражение легких почти в 25%. Ирину госпитализировали в СОКБ Середавина, чтобы ее смогли наблюдать и ее лечащие врачи по ревматоидному артриту. Ирине сразу же провели все необходимые обследования и назначили антибиотики.

В реанимации используется современное оборудование Фото: Ольга НОВИКОВА

- Два дня все было хорошо, состояние улучшалось, пациентка шла на поправку, - рассказывает врач-терапевт 3-го инфекционного отделения СОКБ Середавина Таисия Шифрина. – Но на третий день мы обратили внимание, что начала нарастать одышка. С учетом ее хронического заболевания и серьезной иммуносупрессорной терапии, которую она получала это был очень тревожный знак. Ирине срочно сделали КТ – и обнаружили, что объем поражения легких составляет уже 90%, то есть за какие-то пару дней от легких осталось только 10%. Это одно из главных отличий ковида этого года от прошлогоднего. Молниеносное течение, когда буквально за сутки нарастает объем поражения легких, и контролировать это очень и очень сложно…

Ирину перевели в нейрореанимацию, подключили к аппарату инвазивной вентиляции легких, назначили второй курс антибиотиков.

- Мы были очень обеспокоены, как мы будем справляться с ковидом, ведь для его лечения используются препараты, которые могут оказать неоднозначное влияние на течение ее хронического заболевания, - рассказали медики. - Боялись и обострения бактериальной инфекции, которую также недавно перенесла Ирина. Тем более, что для лечения ковида применяются лекарства, схожие с теми, которые ей уже назначались.

Таисия Шифрина признается: ситуация была критической для пациента Фото: Ольга НОВИКОВА

«Она хотела жить»

Шанс, что все сработает, и Ирине удастся выкарабкаться, был совсем небольшим. Но слаженная работа врачей и медсестер дала свои результаты. А еще – боевой настрой самой Ирины. Она признается: даже когда ее везли в реанимацию, она не теряла веры во врачей и намерения бороться до конца.

- От настроя пациента зависит очень много, это почти половина успеха, - уверена Таисия Шифрина. – А Ирина показала себя как настоящий борец. Она хотела жить. Помогли и слаженная работа врачей, постоянный мониторинг и контроль ее состояния.

Ирина благодарна врачам, которые вытащили ее с того света Фото: Ольга НОВИКОВА

В результате медикам удалось не только восстановить работу легких сложной пациентки до уровня поражения всего в 10%, но и не позволить прогрессировать ее хроническому заболеванию. Теперь Ирине предстоит реабилитация и продолжение лечения артрита.

- То, что я выжила – настоящее чудо, - убеждена Ирина. - И сотворили его Господь Бог и вот эти вот доктора.

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