«Орудовал профессионал»: какие тайны скрывает убийство самарской аспирантки, беременной от преподавателя

Убийство Лидии Буслаевой остается одним из самых загадочных преступлений в России Фото: соцсети

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ ЧТО-ТО ЗНАЕТ?

Эту историю называют не иначе, как «Американская трагедия по-самарски». Зверское убийство 24-летней аспирантки ПГСГА Лидии Буслаевой шокировало всю страну. Девушку лишили жизни 10 лет назад — в ноябре 2011 года — но тем обсуждают до сих пор. Кто расправился с Лидой — до сих пор загадка. Тело погибшей 8 ноября нашли недалеко от поселка Новосемейкино с многочисленными ранениями. Журналисты «Комсомолки» уже писали об обстоятельствах преступления и версиях, звучавших во время расследование. Также нам удалось пообщаться с мамой жертвы, которая поделилась воспоминаниями о том страшном периоде и мыслями по поводу того, откроется ли когда-либо правда.

— Прошло очень много времени. Раз сразу не доказали вину... Надежда только на то, что люди, кто это сделал, все таки одумаются и расскажут все сами и раскаются в содеянном, — признается Марина Буслаева. — Но, наверное, это невозможно. Будет ли дело раскрыто, известно только одному Богу.

Последний раз женщина созванивалась с дочерью 10 лет назад, в воскресенье 6 ноября — примерно в 13:30. Лида уже была в Самаре, но не сказала, куда и с кем ехала.

Александр Игнашов был единственным подозреваемым по этому делу Фото: из архива "КП"

— Она была очень веселая и жизнерадостная, какой могла быть только с любимым для нее человеком. Для нее это был Александр Викторович. Я слышала, что у него в это время находился друг в Новосемейкино. Может, под каким-то предлогом они туда поехали, — делится женщина.

Речь идет о преподавателе и журналисте Александре Игнашове, который проходил подозреваемым по делу. Сейчас с него все обвинения сняты. Он скрывал связь с Лидией, но эксперты установили, что она была от него беременна.

Наша собеседница никого обвинять не берется. Она предполагает, что возлюбленный дочери знает о произошедшем, но молчит.

Уехала из дома в Чапаевске Лида 6 ноября 2011 года в 12:00. Она вышла на железнодорожном вокзале, где ее встретил мужчина в темной куртке. Видеокамеры засняли этот момент. К сожалению, четких лиц разобрать не удалось. Марина считает, что ее дочь погибла, вероятно, в этот же день. А нашли ее 8 ноября. Судмедэксперты дали заключение, что смерть наступила 8 числа. Поэтому поставили в документах именно эту дату.

УБИЙЦА УМЕЕТ ПРЯТАТЬ УЛИКИ

Женщина не сомневается, что ее дочь лишили жизни в том месте, где она была найдена — на территории радиоцентра у Новосемейкино. Туда спокойно можно подъехать со стороны поселка через поле на вездеходе. В то же время никаких следов сыщики не нашли, что вполне объяснимо — 8 ноября, когда охранник наткнулся на убитую, был снегопад.

— Согласно вскрытию, ей нанесли более 100 ударов острым предметом. Лицо не изуродовано было. Все удары в область черепа, сломана челюсть. Возможно, удар в лицо, затем тяжелым предметом сзади или наоборот, — рассуждает Марина Буслаева. — Такое мог сделать человек только психически неуравновешенный или под действием аффекта. Нанести столько ударов нормальному человеку невозможно. Следователи настаивали на том, что это сделал подозреваемый и он действовал один.

После преступления пропали некоторые личные вещи девушки. Все выглядело так, что убийца умышленно хотел замести следы и, вероятно, инсценировать ограбление.

— В ее сумке был кошелек, где лежала небольшая сумма денег, пластиковая карточка, телефон. Однако все эти вещи пропали бесследно, нигде не засветились. Такое впечатление, что орудовал профессионал или человек, который знает, как чисто убирать улики. С нее сняли только серьги. Нашли ее, лежащую лицом вниз. И еще деталь — на ней была одна перчатка. В такой мороз она никогда бы без перчатки не пошла. Наверное, убийца забрал серьги и убрал все улики, — считает мама погибшей.

По мнению близких, девушках не могла сама потерять перчатку Фото: соцсети

Пакет с продуктами из дома, который был в руках у Лидии, не пропал. Его нашли на месте происшествия. Там оказалась халва, которую она из дома не брала:

— Значит, куда-то они заходили. Может, в Новосемейкино доехали до магазина. С халвой загадка.

Как Лида оказалась в окраинах Новосемейкино — загадка. Оперативники, работавшие над делом,

сообщали с «КП-Самара», что в районе железнодорожного вокзала областной столицы похожий на нее человек сел в маршрутку с кем-то напоминающим Александра Игнашова, но, опять же, по камерам нельзя дать четкого ответа, хотя кадры изучали и в столице.

БЫЛО МНОГО ГРЯЗИ И НЕПРАВДЫ

Наша собеседница уверена, что все могло сложиться иначе. Но в расследование резонансного дела вмешались обстоятельства:

— Если бы тогда не общественность и коллеги подозреваемого, которым очень не выгодно было задержание Игнашова, возможно, все обернулось бы иначе. Сотрудники Следственного комитета молодцы — свою работу выполняли как положено, но что-то им помешало закончить. Теперь, наверное, это практически невозможно. Пусть все идет как идет. Все равно каждому придется отвечать рано или поздно. Но если это, действительно, сделал один человек — это очень страшно...

Место убийство расположено недалеко от поселка Новосемейкино Фото: из архива КП

Семья погибшей, ее друзья, пытались отыскать правду самыми различными способами, обращались даже к экстрасенсам, но увы. Те согласились, что к преступлению причастен кавалер Буслаевой, но заявили, что дело, скорее всего, раскрыто не будет. Марина не исключает того варианта, что Лида приехала в поселок со своим возлюбленным. Но в совершении преступления у него могли быть помощники.

Мать Лидии хочет, чтобы о ее дочери осталась только светлая память. Было много грязи и неправды в СМИ и социальных сетях. Сейчас родственники девушки хотят избежать подобного.

Расследование уголовного дела об убийстве аспирантки несколько раз возобновлялось, но сегодня снова приостановлено. Подозреваемых и обвиняемых нет. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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