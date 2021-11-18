«Бронза» с «Крыльями» и чемпион Чехии: чего добился экс-футболист Денис Ковба, который умер от коронавируса

Денис Ковба 12 сезонов провел в составе самарских «Крыльев Советов»

Экс-игрок «Крыльев Советов» Денис Ковба скончался в возрасте 42-х лет, сообщили в четверг, 18 ноября, в самарском клубе. Ранее бывшая супруга спортсмена сообщила, что Ковба заболел коронавирусом и оказался в реанимации в тяжелом состоянии. Вспоминаем карьеру белорусского полузащитника в «Крыльях», сборной и других клубах.

«Бронза» с «Крыльями»

Денис Ковба дебютировал в составе самарских «Крыльев Советов» в 2000-м году. С «Крыльями» белорусский полузащитник провел 12 сезонов, выступая за самарскую команду до 2011 года. Он выходил на поле как в составе основной команды, так и играл за дублеров. Ковба участвовал в матчах чемпионата России и Кубка страны.

В 2004-м году Ковба вместе с «Крыльями» стал бронзовым призером чемпионата страны. В розыгрыше Кубка России-2003/04 самарцы стали финалистами, в решающей игре с грозненским «Тереком» на поле выходил Денис Ковба.

Вместе с «Крыльями» Ковба участвовал в Кубке УЕФА и забил один из пяти голов самарцев в матче против голландского «АЗ Алкмара» на стадионе «Металлург».

Денис Ковба большую часть карьеры провел в Самаре Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Всего в составе «Крыльев» Ковба провел 260 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.

Чемпион Чехии и голы за сборную

Еще до своего дебюта в «Крыльях» Ковба играл в белорусском «Локомотиве» и украинской «Звезде».

В 2009-м году Ковба ненадолго покинул Самару и присоединился к чешской «Спарте», в составе которой стал чемпионом страны, а также участвовал с командой в матчах Лиги Европы.

В 2011-м году Ковба покинул «Крыльях Советов», подписав контракт с украинской «Александрией», где провел несколько матчей, а затем недолго был в подмосковных «Химках».

Ковба также привлекался в состав национальной белорусской сборной, с которой провел 36 матчей, забив 2 гола.

Тренерская работа

После завершения карьеры игрока Ковба занимался тренерской деятельностью. Он работал с молодежной командой «Крыльев Советов» и был тренером в центре подготовки футболистов (КС-ЦПФ).

В последние годы он был в тренерском штабе белорусского клуба «Витебск». Ковба присоединился к команде в январе 2018 года и покинул клуб в июле 2021 года.

Ковба в Самаре тренировал молодых футболистов Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Умер бывший футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба 18 ноября 2021 года

42-летний спортсмен был в реанимации с коронавирусом (подробности)

Футболистов «Крыльев Советов» привязали к Самаре жены

Сергей Виноградов, Антон Бобер, Нериус Бараса и Денис Ковба полюбили столицу губернии благодаря женитьбе Футболисты - что птицы залетные. Играют по контракту то тут, то там. И только серьезные обстоятельства могут привязать их к одному городу. Например, любовь к местной красавице (подробности)